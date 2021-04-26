Стать общительнее и научиться отказывать: теперь это возможно благодаря приложению Peach

Каждому человеку рано или поздно хотелось изменить в себе какие-либо черты характера, например стать более общительным или научиться отстаивать свое мнение. Но не у каждого хватает силы воли на то, чтобы сделать это самостоятельно, а терапия со специалистом доступна не всем. Приложение Peach (PErsonality coACH) стремится это исправить, помогая человеку изменить себя в желаемую сторону.
Особенности приложения и цели исследования
Несколько лет назад студентка Цюрихского университета Сибилл Шильтер участвовала в исследовании, целью которого было выяснить, может ли мобильное приложение помочь человеку изменить личные качества — шаблоны мыслей, эмоций и поведения. Обычно они разделяются по модели «большой пятерки»: открытость, сознательность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. Шильтер хотела научиться отказывать, когда ей не хочется выполнять просьбу.
В рамках испытания нужно было использовать приложение Peach ежедневно в течение трех месяцев. Исследователи хотели выяснить, поможет ли оно выработать заметные и долгосрочные личностные изменения. Каждый из 1523 участников выбирал одну черту, от которой они хотели бы избавиться или наоборот развить.
Приложение Peach включает личный дневник, информационную панель и мессенджер.
- На панели представлены общие данные о поставленной цели, календарь достигнутого прогресса и задание на неделю. Например, тому, кто хочет стать более сознательным, приложение может посоветовать выполнять домашние задания в течение часа после занятий.
- Peach ежедневно отправляет два уведомления с напоминаниями о поставленных задачах. Прогресс отображается на информационной панели.
- В приложении также можно общаться с цифровым коучем — чат-ботом по имени Peach. Он может поинтересоваться личным самочуствием или спросить, над какой задачей вы сейчас работаете.
- По желанию можно также вести ежедневник, самостоятельно оценивая свои черты из «большой пятерки».
Полученные результаты
Исследование было опубликовано в феврале в Proceedings of the National Academy of Sciences. Оно заключает, что приложение работает.
- По сравнению с контрольной группой, пользователи сообщили о больших личностных изменениях в сторону своей цели.
- Друзья, члены семьи и партнеры, наблюдавшие за участниками исследования, также заметили эти изменения.
- По словам как самих участников, так и наблюдателей, изменения сохранялись в течение трех месяцев после окончания исследования.
- Примечательно, что наблюдатели отметили значительность изменений лишь у тех, кто стремился усилить, а не уменьшить какую-либо черту. Вероятно, это связано с тем, что окружающим легче заметить развитие какого-либо качества у других, чем избавление от него.
Ведущий автор исследования и научный сотрудник Лаборатории психологии развития Брандейского университета Мирьям Стигер утверждает, что движущей силой личностных изменений послужил высокий уровень взаимодействия участников с приложением — они использовали его несколько раз в день.
Главный исследователь проекта и профессор психологии Цюрихского университета Матиас Аллеманд соглашается с этим. Он добавляет, что другие меры, такие как посещение терапевта или сеансов медитации, как правило, менее интенсивны и проводятся раз в одну-две недели. Аллеманд также отмечает, что участников привлекли доступность, удобство и разнообразие функций приложения, например возможность ежедневно общаться с чат-ботом.
Шильтер отмечает: ей понравилось достигать еженедельные цели, а возможность выполнять их с помощью смартфона делало процесс более удобным. Тем не менее она следовала не всем советам. Например, ей удалось отказать в просьбах, которые не хотела выполнять, а также составить список целей на ближайшие пять лет. Однако она не справилась с такими задачами, как не позволить кому-либо встать перед ней в очереди, так как никто и не пытался. Но Шильтер добавляет, что это заставило ее задуматься о тех случаях, когда это происходило в прошлом.
Механизм работы
По словам Аллеманда, приложение напоминает пользователю о противоречии между его действиями и тем, чего он хочет достичь. Если он не движется к цели, значок на информационной панели загорается желтым (нет изменений) или красным (изменение в противоположном направлении). При этом учитываются как личные оценки, так и завершаемость еженедельных задач.
После окончания исследования Шильтер получила уведомление о том, что она достигла цели: на информационной панели высветился зеленый значок, а также напоминание о необходимости продолжать практиковать навык. По словам Шильтер, ей стало легче отстаивать свое мнение и говорить о том, что ей что-то не нравится.
Друзья, которые выступили в роли наблюдателей Шильтер, заполнили три онлайн-опроса о ее личности: один — за неделю до того, как она попробовала приложение, второй — спустя неделю после завершения испытания и третий — спустя три месяца. По итогам исследования они положительно оценили ее способность отстаивать свое мнение.
Мнения экспертов
Некоторые специалисты по-прежнему считают, что личные качества нельзя изменить. Однако, как утверждает профессор психологии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и соавтор исследования Брент Робертс, сегодня большинство экспертов уверены, что черты характера меняются на протяжении жизни.
С этим соглашается доцент социальной психологии Родика Дамиан, которая не участвовала в исследовании. По ее мнению, по мере взросления многие люди становятся более сознательными и доброжелательными, а также менее невротичными.
Фото: sulit.photos / Shutterstock
Однако эксперты подчеркивают, что изменения все же исходят от человека, а не приложения. Оно является лишь средством достижения цели, которое не будет работать без личного желания и стремления что-либо изменить. Как участник исследования, Шильтер подтверждает это мнение, добавляя, что потребуется не только желание перемен, но и готовность выделить время на их достижение.
По словам Дамиан, исследование произвело на нее впечатление. Она добавляет, что приложение может стать более доступным и быстрым способом достижения личностных изменений по сравнению с другими терапевтическими подходами.
Ограничения эксперимента
Дамиан отмечает, что наблюдение за участниками после окончания исследования продлилось всего три месяца, а потому дальнейшая продолжительность этих изменений неизвестна. Стигер и Аллеманд надеются изучить этот вопрос, попросив участников заполнить анкету спустя год после исследования.
В ходе испытания ученые собирали данные со смартфонов пользователей, в том числе количество входящих и исходящих телефонных звонков и сообщений, а также количество устройств поблизости, обнаруженных через Bluetooth. Они планируют выяснить, отражают ли такие метрики, как отправка большего числа сообщений, повышение экстравертности пользователя.
У исследования были и другие ограничения. Прежде всего, в нем не принимали участие люди с психологическими проблемами, такими как депрессия, поскольку приложение не предназначено для замены клинической терапии. Авторы рассматривают его как один из инструментов, который пользователь или его терапевт могут применять при работе с менее клиническими аспектами личности, например стеснительностью. Это будет полезно людям, проживающим в сельской местности, где личные консультации менее доступны.
Робертс надеется, что сделанные открытия помогут переосмыслить широкое представление о природе человека. По его словам, личность постоянна, но изменяема. Вопрос лишь в том, хотим ли мы ее изменить и как мы будем это делать.
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