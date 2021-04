Стать общительнее и научиться отказывать: теперь это возможно благодаря приложению Peach

Особенности приложения и цели исследования

Несколько лет назад студентка Цюрихского университета Сибилл Шильтер участвовала в исследовании, целью которого было выяснить, может ли мобильное приложение помочь человеку изменить личные качества — шаблоны мыслей, эмоций и поведения. Обычно они разделяются по модели «большой пятерки»: открытость, сознательность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. Шильтер хотела научиться отказывать, когда ей не хочется выполнять просьбу.

В рамках испытания нужно было использовать приложение Peach ежедневно в течение трех месяцев. Исследователи хотели выяснить, поможет ли оно выработать заметные и долгосрочные личностные изменения. Каждый из 1523 участников выбирал одну черту, от которой они хотели бы избавиться или наоборот развить.

Приложение Peach включает личный дневник, информационную панель и мессенджер.

На панели представлены общие данные о поставленной цели, календарь достигнутого прогресса и задание на неделю. Например, тому, кто хочет стать более сознательным, приложение может посоветовать выполнять домашние задания в течение часа после занятий.

Peach ежедневно отправляет два уведомления с напоминаниями о поставленных задачах. Прогресс отображается на информационной панели.

В приложении также можно общаться с цифровым коучем — чат-ботом по имени Peach. Он может поинтересоваться личным самочуствием или спросить, над какой задачей вы сейчас работаете.

По желанию можно также вести ежедневник, самостоятельно оценивая свои черты из «большой пятерки».

Полученные результаты

Исследование было опубликовано в феврале в Proceedings of the National Academy of Sciences. Оно заключает, что приложение работает.

По сравнению с контрольной группой, пользователи сообщили о больших личностных изменениях в сторону своей цели.

Друзья, члены семьи и партнеры, наблюдавшие за участниками исследования, также заметили эти изменения.

По словам как самих участников, так и наблюдателей, изменения сохранялись в течение трех месяцев после окончания исследования.

Примечательно, что наблюдатели отметили значительность изменений лишь у тех, кто стремился усилить, а не уменьшить какую-либо черту. Вероятно, это связано с тем, что окружающим легче заметить развитие какого-либо качества у других, чем избавление от него.

Ведущий автор исследования и научный сотрудник Лаборатории психологии развития Брандейского университета Мирьям Стигер утверждает, что движущей силой личностных изменений послужил высокий уровень взаимодействия участников с приложением — они использовали его несколько раз в день.

Главный исследователь проекта и профессор психологии Цюрихского университета Матиас Аллеманд соглашается с этим. Он добавляет, что другие меры, такие как посещение терапевта или сеансов медитации, как правило, менее интенсивны и проводятся раз в одну-две недели. Аллеманд также отмечает, что участников привлекли доступность, удобство и разнообразие функций приложения, например возможность ежедневно общаться с чат-ботом.

Шильтер отмечает: ей понравилось достигать еженедельные цели, а возможность выполнять их с помощью смартфона делало процесс более удобным. Тем не менее она следовала не всем советам. Например, ей удалось отказать в просьбах, которые не хотела выполнять, а также составить список целей на ближайшие пять лет. Однако она не справилась с такими задачами, как не позволить кому-либо встать перед ней в очереди, так как никто и не пытался. Но Шильтер добавляет, что это заставило ее задуматься о тех случаях, когда это происходило в прошлом.

Механизм работы

По словам Аллеманда, приложение напоминает пользователю о противоречии между его действиями и тем, чего он хочет достичь. Если он не движется к цели, значок на информационной панели загорается желтым (нет изменений) или красным (изменение в противоположном направлении). При этом учитываются как личные оценки, так и завершаемость еженедельных задач.

После окончания исследования Шильтер получила уведомление о том, что она достигла цели: на информационной панели высветился зеленый значок, а также напоминание о необходимости продолжать практиковать навык. По словам Шильтер, ей стало легче отстаивать свое мнение и говорить о том, что ей что-то не нравится.

Друзья, которые выступили в роли наблюдателей Шильтер, заполнили три онлайн-опроса о ее личности: один — за неделю до того, как она попробовала приложение, второй — спустя неделю после завершения испытания и третий — спустя три месяца. По итогам исследования они положительно оценили ее способность отстаивать свое мнение.

Мнения экспертов

Некоторые специалисты по-прежнему считают, что личные качества нельзя изменить. Однако, как утверждает профессор психологии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и соавтор исследования Брент Робертс, сегодня большинство экспертов уверены, что черты характера меняются на протяжении жизни.

С этим соглашается доцент социальной психологии Родика Дамиан, которая не участвовала в исследовании. По ее мнению, по мере взросления многие люди становятся более сознательными и доброжелательными, а также менее невротичными.

Фото: sulit.photos / Shutterstock

Однако эксперты подчеркивают, что изменения все же исходят от человека, а не приложения. Оно является лишь средством достижения цели, которое не будет работать без личного желания и стремления что-либо изменить. Как участник исследования, Шильтер подтверждает это мнение, добавляя, что потребуется не только желание перемен, но и готовность выделить время на их достижение.

По словам Дамиан, исследование произвело на нее впечатление. Она добавляет, что приложение может стать более доступным и быстрым способом достижения личностных изменений по сравнению с другими терапевтическими подходами.

Ограничения эксперимента

Дамиан отмечает, что наблюдение за участниками после окончания исследования продлилось всего три месяца, а потому дальнейшая продолжительность этих изменений неизвестна. Стигер и Аллеманд надеются изучить этот вопрос, попросив участников заполнить анкету спустя год после исследования.

В ходе испытания ученые собирали данные со смартфонов пользователей, в том числе количество входящих и исходящих телефонных звонков и сообщений, а также количество устройств поблизости, обнаруженных через Bluetooth. Они планируют выяснить, отражают ли такие метрики, как отправка большего числа сообщений, повышение экстравертности пользователя.

У исследования были и другие ограничения. Прежде всего, в нем не принимали участие люди с психологическими проблемами, такими как депрессия, поскольку приложение не предназначено для замены клинической терапии. Авторы рассматривают его как один из инструментов, который пользователь или его терапевт могут применять при работе с менее клиническими аспектами личности, например стеснительностью. Это будет полезно людям, проживающим в сельской местности, где личные консультации менее доступны.

Робертс надеется, что сделанные открытия помогут переосмыслить широкое представление о природе человека. По его словам, личность постоянна, но изменяема. Вопрос лишь в том, хотим ли мы ее изменить и как мы будем это делать.

