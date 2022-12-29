От сокращения расходов до повышения качества обслуживания клиентов: какие перспективы у сервисов видеоаналитики

И сегодня, когда облако в видеонаблюдении стало стандартом, Ivideon задает новый тренд — видеоаналитика. Рассказываем, какие возможности открывает технология бизнесу и какие у нее перспективы.

Еще лет десять назад ниша видеонаблюдения была весьма консервативной и, казалось, неготовой к инновациям. Но перемены начались с приходом на рынок нового игрока — компании Ivideon : разработчик первым в России предложил перенести видеонаблюдение в облако, благодаря чему значительно упростилось взаимодействие с технологией, ведь бизнесу больше не требовалось покупать видеорегистраторы, лицензии и сложные инсталляции, а для доступа к видео достаточно выхода в интернет.

Как все начиналось

Ivideon существует с 2010 года. Ее основатель Андрей Юдников был первым в России, кто увидел потенциал облачных технологий для их применения в видеонаблюдении не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Андрей Юдников, CEO Ivideon

Мы понимали, что видеонаблюдение через облако станет трендом, поскольку и люди будут больше доверять технологии, и скорость интернета со временем вырастет. Наше решение объединило профессиональные системы видеонаблюдения и сервисы, доступные каждому. Философия простоты — в основе всех новых продуктов и сегодня.

Ivideon предлагает бизнесу комплексные коробочные решения. К слову, в 2021 году аналитическое агентство TAdviser признало продукт компании самым удобным среди топ-пяти популярных в России. Его высоко оценили и за рубежом: сейчас им пользуются в более 130 странах по всему миру.

Но компания не ограничилась только облачными технологиями и в 2018 году запустила сервис видеоаналитики на базе ИИ для распознавания лиц и объектов с помощью камер. Данные, полученные таким образом, бизнес может использовать для решения широкого круга задач — не только для обеспечения безопасности.

Однако, несмотря на очевидную пользу — от сокращения расходов до повышения качества обслуживания клиентов — технология распространяется не так быстро. «Как это часто бывает, технологии достигают зрелости гораздо быстрее, чем пользователи готовы их принять, — говорит Андрей Юдников. — Например, ИИ — главное слово десятилетия и синоним инноваций — начал свою историю еще в 1950-х гг.».

Разберем далее, как бизнес может применять видеоаналитику.

Зачем видеоаналитика бизнесу

За последние 15 лет сегмент видеоаналитики сильно изменился: если раньше он был представлен в основном решениями для простого распознавания движений, то сейчас технология позволяет решать куда более сложные бизнес-задачи — собирать профиль покупателей, вычислять воронку от посещения магазина до покупок, мониторить загруженность и защищенность объекта, управлять работой сотрудников.

В целом решения видеоаналитики разнообразны, однако принято выделять три основных направления — распознавание лиц, распознавание объектов и подсчет количества объектов.

На базе этих инструментов создаются бизнес-решения, такие как контроль доступа, детектирование событий на базе распознавания лица / объекта, контроль очередей, пересечение границы и много других. По данным Ivideon, сейчас особый спрос на многозадачный модуль распознавания лиц, так как решение предполагает множество вариантов использования.

Какие перспективы у российского рынка видеоаналитики

По словам Андрея Юдникова, рынок видеоаналитики в России находится на стадии становления. По разным данным, сегодня он оценивается примерно в 13 млрд рублей (для сравнения рынок видеонаблюдения, который неразрывно связан с видеоаналитикой, — в около 90 млрд рублей). При этом нужно учитывать, что этот объем включает стоимость дорогостоящих кастомных разработок и немалую долю госпроектов.

Уровень проникновения решений незначительный: лишь несколько процентов от общего числа камер в России оснащены аналитикой. В то время как объем камер, доступных для подключения, по прогнозам таможни, к концу 2022 года должен вырасти до более чем 18 миллионов по всей стране.

«Подписки на аналитику занимают всего несколько процентов от общего количества подключенных к нашему сервису устройств. И я уверен, что это соотношение сейчас справедливо для любого представителя рынка видеонаблюдения — будь то on-premise или облачного, — говорит Андрей Юдников. — Однако нельзя не отметить, что сегмент аналитики растет из года в год двузначными темпами, обгоняя в том числе рынок облачного и традиционного видеонаблюдения».

Рынок видеоаналитики в основном формируется за счет государственных проектов и запросов ритейла — для последнего отдача от инвестиций в видеоаналитику особенно заметна. Это подтверждает и опыт Ivideon: наибольшая доля клиентов компании — представители розничной торговли: «Для ритейла мы активно разрабатываем отраслевые решения. Например, в этом году запустили Retail Analytics Box — сервис для анализа покупательского поведения и эффективности точек продаж. Ниша для таких продуктов на глобальном рынке только начинает формироваться».

Какие факторы сегодня сдерживают рост рынка видеоаналитики

Во-первых, внедрение видеоаналитики требует определенной бизнес-зрелости: компания должна прийти к пониманию, что, например, считать количество посетителей удобнее и выгоднее с помощью счетчиков; что табели учета времени работы сотрудников следует автоматизировать с помощью биометрических решений; что система пропуска по распознаванию лиц обезопасит лучше карточек, которые можно подменить; что шлагбаум с распознаванием автономеров честнее сотрудника на посту.

«С нашей стороны мы не только предоставляем инструменты для решения этих проблем, но и помогаем найти точки роста бизнеса, ведь часто на этапах выявления потребности или пилотирования решений обнаруживаются дыры, через которые утекают деньги, — например, кассовые махинации или игнорирование особенностей портрета посетителей», — поделился Андрей Юдников.

Во-вторых, нежелание клиентов внедрять решения, требующие адаптации внутренних бизнес-процессов и вложения ресурсов в развитие инфраструктуры. «Вторую проблему мы уже решили: наш сервис является мультивендорным, любую камеру можно подключить к облаку Ivideon без капитальных затрат и по подписке, — рассказывает Андрей Юдников. — А трудность, с которой мы пытаемся справиться, в том, что клиент часто ожидает получить окончательные выводы из дашборда и отчетов для сложных задач, таких как сколько персонала и когда выводить на объект на основе исторических данных — в перспективе мы хотим выйти на этот уровень, но пока само развитие технологий до этого не дотягивает».

В-третьих, развитие видеоаналитики зависит от особенностей аппаратного обеспечения. «Мы часто сталкиваемся с тем, что условия на объекте клиента, включая освещение, масштаб, высоту и так далее, затрудняют алгоритмам распознавания поддержание высокой точности. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы алгоритмы совершенствовались, чтобы снизить требования к аппаратному обеспечению и условиям на объекте и в конечном счете уменьшить барьеры для развертывания решений», — поделился Андрей Юдников.

Несмотря на эти факторы, значимость видеоданных будет оценена все большим числом компаний в каждой отрасли. Вскоре появится и предиктивная аналитика, которая поможет предсказывать показатели «здоровья» бизнеса, главный из которых — постоянный рост доходов.

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