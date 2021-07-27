Новый этап в гейм-индустрии: онлайн-игры, в которых можно зарабатывать

Во многих популярных видеоиграх существует собственная экономическая система. Модель play-to-earn выводит индустрию на новый уровень: теперь перепродажа внутриигровых предметов может приносить реальные деньги. Для этого в популярных играх Axie Infiinty и The Sandbox есть поддержка NFT и собственных криптовалют.

Видеоигры всегда были в первую очередь источником дофамина. Неважно, что это — Space Invaders, Sonic или Red Dead Redemption, достаточно нажать старт и продержаться до конца раунда или боя. А затем, возможно, протереть вспотевшие ладони и начать заново.

Но прямо сейчас появляется новый класс игр, которые являются не развлечением, а инвестицией — возможно, даже заработать на жизнь. В последнее время особую популярность набирают игры play-to-earn (англ. «играй, чтобы заработать»), такие как Axie Infinity и The Sandbox.

С классическими играми их объединяет сложная экономическая система. Например, в блокбастере 1980-х гг. Elite игроки путешествовали с планеты на планету, чтобы повысить свой капитал, покупая и продавая товары и оружие. А в симуляции The Sims с помощью специальной валюты, симолеонов, можно купить что угодно — от пиццы до дома.

Но в старых играх внутриигровая валюта не имеет ценности в реальном мире. Существуют и такие игры, как World of Warcraft, вокруг которых вырос серый рынк по обмену игровыми предметами и персонажами. Но play-to-earn — это совершенно иной уровень. Так как работают такие игры и в чем их цель?

В бесконечность...

Лидером в этом направлении стала Axie Infiinty, игра в стиле Pokémon, созданная вьетнамским разработчиком Sky Mavis. У нее около 350 тысяч активных ежедневных пользователей, 40% которых находятся на Филиппинах. Два ее других главных рынка — Венесуэла и США.

Игра построена вокруг милых пушистых существ, которые называются Axie. Пользователи могут разводить их, покупать, тренировать, выполнять с их помощью задания и проводить бои. Цель в том, чтобы получить небольшие любовные зелья (small love potions, SLP). С их помощью можно создавать новых Axie и играть ими.

SLP действуют как криптовалюты, которые можно покупать и продавать на криптобирже. Сообщается, что ведущие игроки зарабатывают на своих Axie по 1500 SLP в день ($435), хотя курс SLP к доллару постоянно меняется. Стоимость криптовалюты росла с 2020 года, и это аргумент в пользу того, чтобы хранить ее, или продавать, пока это выгодно.

Самих Axie можно продавать в реальной жизни как NFT, на специальном маркетплейсе. NFT — цифровые коллекционные предметы на базе блокчейна, которые недавно завоевали бешеную популярность в мире искусства.

Игра позволяет продавать не только Axie, но и любые внутриигровые предметы — недвижимость, цветы, бочки и лампы. В качестве платежного средства используется эфириум — вторая по величине криптовалюта после биткоина.

Это приятное улучшение по сравнению с более старыми играми. Например, торговля золотом и ценностями в World of Warcraft проходит на неаффилированных сайтах-аукционах. Такие операции могут стать основанием для длительной блокировки аккаунта. Благодаря внедрению специальной площадки NFT и блокчейна торговля в рамках Axie Infinity и аналогичных игр становится безопаснее. Игроки фактически получают право владения предметами.

Чтобы начать играть в Axie Infinity, необходимо купить (или одолжить) три Axie. Цена начинается от $190, хотя в среднем составляет около $350. Персонажи высокого уровня, редкие или мистические стоят намного дороже.

Самый дорогой тройной мистический Axie по имени Angel был продан в конце 2020 года, за ETH300 (на тот момент около $120 тысяч). Между тем, в начале 2021 года объект игровой недвижимости был куплен за $1,5 млн. Месячные объемы торговли всеми NFT Axie Infinity составляют $170 млн.

Есть и другая криптовалюта, связанная с игрой. Она называется Axie Infinity shard (AXS). Инвесторы в AXS имеют право голоса в управлении экосистемой игры, а также могут использовать его для получения доли в казне сообщества. В последнее время AXS растет впечатляющими темпами. За последние недели валюта подорожала более чем в шесть раз. Это крупнейшая игровая криптовалюта на рынке.

... И далее

Кроме Axie Infinity, существует и еще одна популярная игра play-to-earn, которая собрала вокруг целое сообщество поклонников. Речь о CryptoKitties. В этой игре основная ценность — цифровые кошки: их покупают, разводят и продают за эфириум. Эти кошки — NFT, которые служат источником обогащения не только разработчиков, но и сообщества. Самый дорогой на данный момент криптокотенок носит имя Dragon и был продан за ETH600 (около $170 тысяч).

Игры play-to-earn также создают сообщества, в которых игроки и авторы могут встретиться, поделиться мудростью и заключить сделку. Хороший пример — The Sandbox, которая относится к тому же жанру, что и Minecraft. Игроки могут создавать там предметы и обмениваться ими как NFT.

Эта экономика управляется собственной криптовалютой SAND. Один из способов заработать SAND — продавать цифровую недвижимость (LAND), которую игроки могут выставить на витрину, чтобы разделить свои впечатления с другими пользователями. Как сообщает The Sandbox, только в феврале этого года было продано целых 2352 участка LAND общей стоимостью $2,8 млн.

При таком уровне интереса крупные бренды видят потенциал в том, чтобы стать частью этой растущей метавселенной. Например, на платформе скоро появится франшиза The Walking Dead. Пользователи смогут посетить мир зомби в игре, что, как считают в The Sandbox, является шагом к созданию «виртуального парка аттракционов». Подобные бренды, вероятно, привлекут к платформе более широкую аудиторию.

Теперь, когда такие игры возможны, похоже, они долго будут популярны. Многие игры поддерживали онлайн-сообщества в прошлом, но, добавив возможность получать финансовую выгоду, игры play-to-earn могут сделать комьюнити еще более успешными. Об этом направлении знают немногие, и пришло время начать внимательно следить за ним.

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