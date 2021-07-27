Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Новый этап в гейм-индустрии: онлайн-игры, в которых можно зарабатывать

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Во многих популярных видеоиграх существует собственная экономическая система. Модель play-to-earn выводит индустрию на новый уровень: теперь перепродажа внутриигровых предметов может приносить реальные деньги. Для этого в популярных играх Axie Infiinty и The Sandbox есть поддержка NFT и собственных криптовалют.

Новый этап в гейм-индустрии: онлайн-игры, в которых можно зарабатывать

Видеоигры всегда были в первую очередь источником дофамина. Неважно, что это — Space Invaders, Sonic или Red Dead Redemption, достаточно нажать старт и продержаться до конца раунда или боя. А затем, возможно, протереть вспотевшие ладони и начать заново.

Но прямо сейчас появляется новый класс игр, которые являются не развлечением, а инвестицией — возможно, даже заработать на жизнь.  В последнее время особую популярность набирают игры play-to-earn (англ. «играй, чтобы заработать»), такие как Axie Infinity и The Sandbox.

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

С классическими играми их объединяет сложная экономическая система. Например, в блокбастере 1980-х гг. Elite игроки путешествовали с планеты на планету, чтобы повысить свой капитал, покупая и продавая товары и оружие. А в симуляции The Sims с помощью специальной валюты, симолеонов, можно купить что угодно — от пиццы до дома.

Но в старых играх внутриигровая валюта не имеет ценности в реальном мире. Существуют и такие игры, как World of Warcraft, вокруг которых вырос серый рынк по обмену игровыми предметами и персонажами. Но play-to-earn — это совершенно иной уровень. Так как работают такие игры и в чем их цель?

В бесконечность...

Лидером в этом направлении стала Axie Infiinty, игра в стиле Pokémon, созданная вьетнамским разработчиком Sky Mavis. У нее около 350 тысяч активных ежедневных пользователей, 40% которых находятся на Филиппинах. Два ее других главных рынка — Венесуэла и США.

Игра построена вокруг милых пушистых существ, которые называются Axie. Пользователи могут разводить их, покупать, тренировать, выполнять с их помощью задания и проводить бои. Цель в том, чтобы получить небольшие любовные зелья (small love potions, SLP). С их помощью можно создавать новых Axie и играть ими.

SLP действуют как криптовалюты, которые можно покупать и продавать на криптобирже. Сообщается, что ведущие игроки зарабатывают на своих Axie по 1500 SLP в день ($435), хотя курс SLP к доллару постоянно меняется. Стоимость криптовалюты росла с 2020 года, и это аргумент в пользу того, чтобы хранить ее, или продавать, пока это выгодно.

Самих Axie можно продавать в реальной жизни как NFT, на специальном маркетплейсе. NFT — цифровые коллекционные предметы на базе блокчейна, которые недавно завоевали бешеную популярность в мире искусства.

Игра позволяет продавать не только Axie, но и любые внутриигровые предметы — недвижимость, цветы, бочки и лампы. В качестве платежного средства используется эфириум — вторая по величине криптовалюта после биткоина.

Это приятное улучшение по сравнению с более старыми играми. Например, торговля золотом и ценностями в World of Warcraft проходит на неаффилированных сайтах-аукционах. Такие операции могут стать основанием для длительной блокировки аккаунта. Благодаря внедрению специальной площадки NFT и блокчейна торговля в рамках Axie Infinity и аналогичных игр становится безопаснее. Игроки фактически получают право владения предметами.

Чтобы начать играть в Axie Infinity, необходимо купить (или одолжить) три Axie. Цена начинается от $190, хотя в среднем составляет около $350. Персонажи высокого уровня, редкие или мистические стоят намного дороже.

Самый дорогой тройной мистический Axie по имени Angel был продан в конце 2020 года, за ETH300 (на тот момент около $120 тысяч). Между тем, в начале 2021 года объект игровой недвижимости был куплен за $1,5 млн. Месячные объемы торговли всеми NFT Axie Infinity составляют $170 млн.

Есть и другая криптовалюта, связанная с игрой. Она называется Axie Infinity shard (AXS). Инвесторы в AXS имеют право голоса в управлении экосистемой игры, а также могут использовать его для получения доли в казне сообщества. В последнее время AXS растет впечатляющими темпами. За последние недели валюта подорожала более чем в шесть раз. Это крупнейшая игровая криптовалюта на рынке.

... И далее

Кроме Axie Infinity, существует и еще одна популярная игра play-to-earn, которая собрала вокруг целое сообщество поклонников. Речь о CryptoKitties. В этой игре основная ценность — цифровые кошки: их покупают, разводят и продают за эфириум. Эти кошки — NFT, которые служат источником обогащения не только разработчиков, но и сообщества. Самый дорогой на данный момент криптокотенок носит имя Dragon и был продан за ETH600 (около $170 тысяч).

Игры play-to-earn также создают сообщества, в которых игроки и авторы могут встретиться, поделиться мудростью и заключить сделку. Хороший пример — The Sandbox, которая относится к тому же жанру, что и Minecraft. Игроки могут создавать там предметы и обмениваться ими как NFT.

Эта экономика управляется собственной криптовалютой SAND. Один из способов заработать SAND — продавать цифровую недвижимость (LAND), которую игроки могут выставить на витрину, чтобы разделить свои впечатления с другими пользователями. Как сообщает The Sandbox, только в феврале этого года было продано целых 2352 участка LAND общей стоимостью $2,8 млн.

При таком уровне интереса крупные бренды видят потенциал в том, чтобы стать частью этой растущей метавселенной. Например, на платформе скоро появится франшиза The Walking Dead. Пользователи смогут посетить мир зомби в игре, что, как считают в The Sandbox, является шагом к созданию «виртуального парка аттракционов». Подобные бренды, вероятно, привлекут к платформе более широкую аудиторию.

Теперь, когда такие игры возможны, похоже, они долго будут популярны. Многие игры поддерживали онлайн-сообщества в прошлом, но, добавив возможность получать финансовую выгоду, игры play-to-earn могут сделать комьюнити еще более успешными. Об этом направлении знают немногие, и пришло время начать внимательно следить за ним.

Источник.

Фото на обложке: Ira Lichi / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 РЭШ запустила третий сезон подкаста «Экономика на слух»
  2. 2 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как открыть рекламное агентство и придумать новый формат рекламы
  3. 3 Безопасность компании: как учесть риски и адаптироваться к изменениям
  4. 4 МТС начнет предоставлять услуги факторинга с использованием блокчейна
  5. 5 «Почта России» запустила оцифровку корреспонденции для организаций
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2021

Конкурс Техновызов

28 июля 2021

Технологический конкурс для промышленных компаний

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ