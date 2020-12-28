Три лайфхака для поиска новой работы

Этот год ознаменовался массовыми увольнениями. Начать поиск новой работы может быть довольно сложно, особенно если на продвижение по карьерной лестнице в определенной компании было потрачено несколько лет. Эти советы помогут в трудоустройстве тем, кто хочет начать все сначала в 2021 году.

Рефлексируйте

Задайте себе следующие вопросы:

что я хочу делать?

почему я хочу это делать?

как мне этого добиться?

Задумайтесь, что для вас работа мечты и почему она вам нужна. Так вы поймете, насколько усердно готовы работать, чтобы достичь своей цели. Это может потребовать дополнительного времени, смелости и финансовых расходов. Даже если у вас нет релевантного опыта работы, но вы знаете, что справитесь, не бойтесь отправлять отклик.

Также важно уделять внимание психическому здоровью. Дайте себе необходимое время, чтобы восстановиться и осмыслить то, что произошло. Это не признак слабости, а проявление силы. Не зацикливайтесь на ошибках, которые вы, возможно, совершили на предыдущей должности — как бы мы ни винили себя, не все всегда происходит по нашей вине или находится под нашим контролем. Необходимо это принять, чтобы в дальнейшем успешно пройти собеседование.

Используйте свободное время с умом

Важно составлять расписание дня и следовать ему. Рассматривайте поиск работы, как личный проект. Составьте расписание и выделяйте определенные часы дня специально для просмотра вакансий, обновления своего резюме или приобретения новых навыков.

Прежде чем идти на собеседование, необходимо тщательно подготовиться. Узнайте больше о компании:

что это за бизнес;

чем он занимается;

насколько конкурентоспособен.

Будьте искренни

Собеседование — это двусторонний процесс, не бойтесь задавать интересующие вопросы рекрутерам. Практикуют ли они политику открытых дверей? Как оформляется отпуск по семейным обстоятельствам? Как через год будет выглядеть формат удаленной работы? Все это важные вопросы, ответы на которые необходимо узнать сразу.

Никогда не говорите что-то только потому, что вам кажется, что работодатель ждет подобный ответ. Честно указывайте причину увольнения в резюме. Искренне отвечайте на вопросы о умениях и опыте.

Если вам не хватает необходимых навыков, будьте готовы сформулировать план по восполнению этого пробела. Это покажет работодателю, что вы заинтересованы в должности, так как потратили время на изучение требований к ней. Обязательно продемонстрируйте свой энтузиазм и заинтересованность, но и не бойтесь отказаться, если должность вам не подходит.

Во время поиска работы важно не переутомляться: планируйте день так, чтобы оставалось время на заботу о себе и близких, а также на приобретение новых навыков и знаний. В нынешней ситуации самое главное — не сдаваться. Будьте терпеливы насколько это позволяют ваши потребности.

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