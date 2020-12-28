Три лайфхака для поиска новой работы

Этот год ознаменовался массовыми увольнениями. Начать поиск новой работы может быть довольно сложно, особенно если на продвижение по карьерной лестнице в определенной компании было потрачено несколько лет. Эти советы помогут в трудоустройстве тем, кто хочет начать все сначала в 2021 году.
Рефлексируйте
Задайте себе следующие вопросы:
- что я хочу делать?
- почему я хочу это делать?
- как мне этого добиться?
Задумайтесь, что для вас работа мечты и почему она вам нужна. Так вы поймете, насколько усердно готовы работать, чтобы достичь своей цели. Это может потребовать дополнительного времени, смелости и финансовых расходов. Даже если у вас нет релевантного опыта работы, но вы знаете, что справитесь, не бойтесь отправлять отклик.
Также важно уделять внимание психическому здоровью. Дайте себе необходимое время, чтобы восстановиться и осмыслить то, что произошло. Это не признак слабости, а проявление силы. Не зацикливайтесь на ошибках, которые вы, возможно, совершили на предыдущей должности — как бы мы ни винили себя, не все всегда происходит по нашей вине или находится под нашим контролем. Необходимо это принять, чтобы в дальнейшем успешно пройти собеседование.
Используйте свободное время с умом
Важно составлять расписание дня и следовать ему. Рассматривайте поиск работы, как личный проект. Составьте расписание и выделяйте определенные часы дня специально для просмотра вакансий, обновления своего резюме или приобретения новых навыков.
Прежде чем идти на собеседование, необходимо тщательно подготовиться. Узнайте больше о компании:
- что это за бизнес;
- чем он занимается;
- насколько конкурентоспособен.
Будьте искренни
Никогда не говорите что-то только потому, что вам кажется, что работодатель ждет подобный ответ. Честно указывайте причину увольнения в резюме. Искренне отвечайте на вопросы о умениях и опыте.
Если вам не хватает необходимых навыков, будьте готовы сформулировать план по восполнению этого пробела. Это покажет работодателю, что вы заинтересованы в должности, так как потратили время на изучение требований к ней. Обязательно продемонстрируйте свой энтузиазм и заинтересованность, но и не бойтесь отказаться, если должность вам не подходит.
Во время поиска работы важно не переутомляться: планируйте день так, чтобы оставалось время на заботу о себе и близких, а также на приобретение новых навыков и знаний. В нынешней ситуации самое главное — не сдаваться. Будьте терпеливы насколько это позволяют ваши потребности.Фото на обложке: Andrew Lozoviy / Depositphotos
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья