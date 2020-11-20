Ищем работу во время праздников: пять способов получить должность

Пандемия и связанные с ней ограничения, проблемы на рынке труда и экономический спад значительно усложнили поиск работы в этом году. К тому же, впереди нас ждет праздничный сезон и новые ограничения. Но не стоит отчаиваться: если вы ищете работу, возможно, сейчас самое подходящее для этого время. И вот почему.

Главный специалист по персоналу компании LHH Шэрон Патерсон рекомендует продолжать активный поиск работы даже в преддверии праздников. Компании уже составили бюджет на 2021 год и, как правило, готовы нанять новых сотрудников в январе. По ее словам, праздничный сезон — один из самых загруженных периодов в году для некоторых HR-команд.

Более того, в праздники конкуренция намного меньше, потому что люди считают, что это не актуальное время для поиска работы.

«Именно сейчас вы можете получить больше предложений», — утверждает Патерсон.

Эти пять советов помогут вам устроиться на работу.

Придерживайтесь обычной тактики

Специалист по трудоустройству Эрин Блайт Сандерс советует искать работу так же, как и в любое другое время года. Изучите информацию о компании и описание вакансии. Узнайте, кто будет проводить собеседование, и будьте готовы рассказать о себе.

Тем не менее, по словам Сандерс, кандидаты совершают много ошибок во время собеседования. Некоторые не воспринимают онлайн-формат так же серьезно, как личную встречу, и это неправильный подход. Контролируйте процесс и отвечайте на все вопросы. Проявите интерес и энтузиазм. «Это ваш шанс доказать, что вы идеально подходите на эту должность, — говорит Сандерс. — То, как вы проявите себя на собеседовании, может повлиять на выбор рекрутера».

Обновите профиль LinkedIn и создайте цифровое портфолио

По словам Патерсон, рекрутеры также просматривают социальные сети потенциального кандидата, чтобы лучше ознакомиться с его работами. Если вы приступили к поиску, значит настало время обновить свой профиль на LinkedIn. Он должен отражать ваши последние достижения и лучшие навыки.

Сандерс рекомендует создать цифровое портфолио с примерами лучших проектов. В него также можно включить информацию о себе и отзывы предыдущих клиентов и работодателей. «Портфолио демонстрирует вашу личность и трудовую деятельность и может стать отправной точкой к получению должности», — утверждает она.

Применяйте имеющиеся навыки в новой отрасли

Пандемия нанесла значительный ущерб таким отраслям, как гостиничный бизнес, авиакомпании и розничная торговля. В то же время, как утверждает Патерсон, другие развиваются с невероятной скоростью. Если вы планируете перейти в другую сферу деятельности, подумайте над тем, какие из приобретенных вами навыков можно применить на новом месте. Укажите их в социальных сетях и резюме, а также продемонстрируйте на собеседовании.

Допустим, вы работали в авиакомпании, где занимались логистикой. Возможно, ваши навыки пригодятся в распределительном центре онлайн-магазина. «Полагаю, что тем, кто пришел из пострадавших отраслей, стоит сосредоточиться на том, чтобы применить свой опыт в активно растущей сфере», — говорит Патерсон.

Включите в резюме ключевые слова из описания вакансии

Чтобы отобрать и рассортировать резюме, некоторые компании используют системы управления кандидатами (ATS). «Вам нужно подготовить резюме, которое ATS будет предлагать для подходящих под него вакансий», — советует старший вице-президент по персоналу в онлайн-платформе Snagajob Кэндис Николс.

Резюме должно содержать слова и фразы, указанные в описании должности. Если вы планируете перейти в другую сферу деятельности, также укажите имеющиеся навыки, которые пригодятся на новом месте, и используйте ключевые слова из открытых в компании вакансий.

Подготовьтесь к видеоконференции

«Мы перешли в эпоху видеоконференций: рекрутеры и специалисты по персоналу ожидают от вас соответствующих навыков», — утверждает Сандерс. Основательно подготовьтесь и представьте себя в лучшем свете. Позаботьтесь о стабильном подключении интернета и уберите из кадра лишние предметы.

«Опоздать на видеоконференцию — то же самое, что не появиться вовремя на личном собеседовании», — добавляет Сандерс.

По словам Николс, преимущество онлайн-собеседований заключается в том, что вы можете практиковаться в любое время. Ознакомьтесь с особенностями платформы, на которой будет проводиться встреча. По возможности попросите друга или члена семьи провести с вами пробный звонок. Найдите тихое место с хорошим освещением и опробуйте функции, которые планируете использовать во время собеседования, например демонстрацию экрана, чтобы показать примеры своих работ.

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