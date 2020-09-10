Поиск работы после пандемии: как объяснить перерыв из-за сокращения

Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск или сократили, вы не одиноки. С марта 2020 года работу потеряли миллионы людей. Эти советы помогут объяснить свою ситуацию будущему работодателю.

В этом году, когда из-за пандемии начались массовые сокращения, безработица резко выросла. Неудивительно, что многих волнует, как объяснить сокращение в резюме. Не хочется, чтобы все выглядело так, будто нас уволили. Ведь сокращение почти наверняка произошло по причинам, которые мы не могли контролировать.

Помните: вы не сделали ничего плохого

В первую очередь важно помнить, что вы не сделали ничего плохого. К сожалению, сокращения, особенно во время пандемии, это нормальное явление. Большинство компаний не упрекнут вас за это. Если вы были уволены позже марта 2020 года, большинство рекрутеров решит, что это случилось из-за COVID-19, особенно если вы работали в сфере гостеприимства, образовании, авиации или торговле.

Многие работодатели нормально отнесутся к перерыву в стаже в эти непростые времена, но лучше всего сразу прояснить любые сомнения, которые могут возникнуть. Прежде всего откройте резюме и обновите его в соответствии со следующими рекомендациями.

Обновите опыт работы

Самый распространенный способ актуализировать раздел с опытом работы в резюме — добавить пункт в описании последней должности. Он должен быть самым первым, чтобы объяснить вашу ситуацию, и может выглядеть примерно так: «Уволен во время масштабного сокращения, вызванного пандемией COVID-19».

Добавив этот короткий пункт, вы сразу объясните, почему больше не работаете в компании. Так потенциальный работодатель не будет думать, что вас уволили или что вы ушли по какой-то неизвестной причине. Меньше всего вам нужно, чтобы кто-то выдвигал негативные предположения, на которые вы даже не сможете ответить.

Укажите дополнительные детали в сопроводительном письме

Другой вполне допустимый подход — не сообщать о сокращении в резюме, а указать на него в сопроводительном письме. Обновите в резюме период работы, но не упоминайте о сокращении или о том, что вас отправили в неоплачиваемый отпуск.

В сопроводительном письме расскажите, почему вас уволили. Необязательно концентрироваться на самом факте увольнения, достаточно написать «Недавно я был уволен во время масштабного сокращения, вызванного пандемией COVID-19».

Ваша цель — сделать так, чтобы работодатель не задумывался, почему вы ушли из предыдущей компании.

Продолжите развиваться и получать новые навыки

Даже если очевидно, что вас сократили из-за COVID-19, время от времени на собеседованиях вас будут спрашивать, чем вы занимались после этого. Многим работодателям хотелось бы услышать, что вы заняты чем-то продуктивным — получаете образование или работаете фрилансером, чтобы поддерживать себя в форме.

Если вы занимались подработкой, учились или развивали свои профессиональные навыки, это может отлично дополнить ваше резюме. Добавьте эту информацию перед описанием работы, с которой вас сократили.

Невозможно предсказать, что подумает рекрутер. Лучше всего действовать на опережение и постараться устранить все сомнения прежде, чем они возникнут. Эти советы пригодятся не только для нынешней пандемии, но и для будущих кризисов.

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