Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне рассказали, за какую зарплату откажутся от выходных и отпусков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Работа.ру» опросил 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какая зарплата заставит россиян отказаться от выходных и отпусков. Об этом говорится в сообщении компании.

Россияне рассказали, за какую зарплату откажутся от выходных и отпусков

Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых.

«Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных», — говорится в сообщении.

Для отказа от выходных и отпусков женщинам потребуется почти в 2,5 раза больше денег, чем мужчинам — 89 млн рублей в месяц. Мужчинам в среднем будет достаточно 35 млн рублей.

Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2020

MIXX Russia

10 сентября 2020

Физтех.Старт

10 сентября 2020

Hack Life

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма