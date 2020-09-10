Россияне рассказали, за какую зарплату откажутся от выходных и отпусков
Сервис «Работа.ру» опросил 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какая зарплата заставит россиян отказаться от выходных и отпусков. Об этом говорится в сообщении компании.
Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых.
«Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных», — говорится в сообщении.
Для отказа от выходных и отпусков женщинам потребуется почти в 2,5 раза больше денег, чем мужчинам — 89 млн рублей в месяц. Мужчинам в среднем будет достаточно 35 млн рублей.
Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.
Фото: Unsplash
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