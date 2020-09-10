Сервис «Работа.ру» опросил 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какая зарплата заставит россиян отказаться от выходных и отпусков. Об этом говорится в сообщении компании.

Россияне рассказали, за какую зарплату откажутся от выходных и отпусков