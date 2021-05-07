Как не сойти с ума, находясь в поиске работы: пять советов

Поиск работы — это довольно трудоемкий и энергозатратный процесс. Неправильный подход может сказаться на мотивации и энтузиазме. В конечном счете это отразится и на том, как вы себя показываете на собеседованиях. Вот пять советов, как этого избежать.

Установите график

Поиск новой работы — это тоже труд. Поэтому важно ограничить время для просмотра вакансий. 20-30 часов — это максимум, который профессионал может выдержать в течение нескольких месяцев, даже если он безработный.

Вы едва ли сможете уделять поиску 40 и более часов в неделю. Это очень утомительно. Подобный график может снизить уровень энергии и энтузиазм, что в конечном итоге отразится на том, как успешно вы пройдете собеседование. Лучше оставаться на 100% вовлеченным в течение ограниченного, но интенсивного периода времени.

Также необходимо оборудовать в доме определенную рабочую зону, где вы смогли бы просматривать вакансии и готовиться к интервью. Старайтесь заниматься этим в четко отведенном месте.

Установите ограничения по времени для поиска работы. Это может быть восемь часов в день по вторникам и четвергам или четыре часа в будние дни. Как бы то ни было, важно установить разумный график и придерживаться его.

Старайтесь полностью погружаться в процесс в эти промежутки и не думайте о работе в свободное время.

Держите на примете шесть вакансий

Этого достаточно, чтобы поддерживать оптимизм и систематически практиковать свои навыки собеседования.

Некоторые профессионалы фокусируются на конкретной позиции, уделяют много времени подготовке и в случае неудачи, они могут потерять мотивацию и запаниковать.

Лучше подходить к поиску работы, как к конвейеру. Вы просмотрите тысячи объявлений о вакансиях, откликнетесь на сотню из них, пообщаетесь с десятками работодателей и получите всего несколько предложений.

Главное, четко определить конечную цель — получение новой должности. Чтобы этого достичь, необходимо сосредоточиться на собеседованиях и возможностях. Пусть у вас в запасе всегда будет шесть активных вакансий. Это позволит вам сохранить темп на протяжении всего поиска.

Расставьте приоритеты

В начале поиска желательно сфокусироваться на компаниях, в которых вы больше всего хотите работать.

Отправка откликов занимает немало времени. В среднем заполнение заявки о приеме на работу занимает 18 минут, а может достигать 30 минут и более.

Поэтому лучше сосредоточить поиск на вакансиях, которые будут поддерживать ваш интерес и мотивацию.

Будьте последовательны

На начальном этапе кажется, что поиск работы может занять месяцы. Это тяжело как эмоционально, так и физически.

На рынке труда нет систем, к которым мы привыкли в профессиональной жизни. Здесь отсутствуют компетентная служба поддержки, специализированное программное обеспечение и четко установленные процедуры. В результате независимо от вашей компетенции или опыта, должность может получить не тот человек.

Но важно понимать, что это не ваша вина. Система трудоустройства никогда не будет такой надежной, как коммерческие инструменты, которые вы используете на работе. И это порой усугубляет чувство беспомощности и некомпетентности.

Необходимо с самого начала придерживаться определенного темпа. На первых порах больше времени посвящайте поиску вакансий. Дальше — занимайтесь подготовкой и нетворкингом. А в конце сосредоточьтесь на собеседованиях.

Сформулируйте карьерные цели

Эффективное использование времени подразумевает, что должности, на которых вы фокусируетесь, соответствуют вашим навыкам. Не стоит тратить время на работу, которая не поможет достичь ваших карьерных целей.

Обязательно спросите своего наставника в новой компании: «Каковы три наиболее важных критерия успеха в этой должности?» Если они не соответствуют тому, что вы делаете или на что способны, тогда лучше продолжить поиск.

Чтобы сохранить здравый рассудок во время поиска трудоустройства, необходимо придерживаться определенного темпа. Относитесь к этому процессу, как ко второй работе и будьте для себя хорошим начальником. Не забывайте отдыхать и уделять время себе и близким. И держите на примете шесть подходящих вакансий.

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