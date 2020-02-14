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Истории

Полицейские учатся ловить торговцев людьми с помощью VR-симулятора

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Отделение полиции в городе Лодай, штат Калифорния, использует технологии виртуальной реальности для обучения сотрудников. Полицейские считают, что VR-симулятор позволяет лучше подготовиться к расследованию будущих преступлений и точнее проанализировать уже случившиеся.

Полицейские учатся ловить торговцев людьми с помощью VR-симулятора

Примерно в пять утра 5 ноября 2019 года сотрудник отделения полиции в Лодае получил сообщение: в промзоне прозвучали выстрелы. Выехав на место, он обнаружил 37-летнего мужчину, вооруженного полуавтоматической винтовкой и пистолетом. Когда тот начал стрелять, полицейский открыл ответный огонь и подозреваемый упал на землю. Его доставили в больницу с неопасными ранами. Полицейский не пострадал.

Что могло пойти в этой ситуации иначе? Был ли способ разоружить мужчину без выстрелов?

Лейтенант Стив Нельсон из отделения полиции Лодая отмечает, что этими вопросами должны задаваться его подчиненные, проходящие обучение на VR-симуляторе. «Мы сосредоточены на деэскалации. Быть ​​эффективным переговорщиком очень важно, но некоторым сотрудникам трудно вовлекать людей в беседу», — говорит Нельсон. Благодаря VR они могут улучшать свои устные навыки, находясь под меньшим давлением.

Программное обеспечение, которое использует Нельсон, называется Apex Officer. Оно позволяет моделировать уже случившиеся преступления и анализировать переломные моменты. «VR помогает нам увидеть то, что видят полицейские на месте происшествия, и вместе поработать над этим», — уточняет Нельсон.

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В большинстве штатов проводится ежегодное обучение полицейских, которое охватывает все аспекты их работы: от владения оружием до проведения бесед. Некоторые города нанимают актеров и имитируют сделки с наркотиками и проституцию, но эти постановки требуют финансовых и временных затрат, и их трудно адаптировать для отражения реальных ситуаций. Именно поэтому многие отделения полиции обращаются к VR.

С помощью этой технологии полицейские в Нью-Йорке тренируются стрелять, а в Чикаго — общаться с аутичными подозреваемыми. В Хьюстоне, штат Техас, многие из сотрудников полиции наблюдают в симуляторе, как торговец людьми может заманивать жертв. Технология позволяет смотреть на ситуацию глазами 14-летней девочки. По данным производителя программы Apex Officer, ее купили 12 полицейских участков в шести штатах.

В Лодае использование Apex Officer выглядит примерно так: Нельсон загружает программу и выбирает персонажа из библиотеки в сто человек, в которую входят люди всех рас, возрастов и полов. Затем он дает им аксессуары, например, оружие или мобильные телефоны, а также устанавливает психологическое состояние, например, беспокойство или гиперактивность, которое влияет на их поведение (его Нельсон в любом случае контролирует еще и отдельно). Наконец, он выбирает, в каком месте виртуального мира появится персонаж. Это могут быть улицы, переулки, школы, дома, магазины и так далее. Затем стажер-полицейский берет соответствующую экипировку, которая может включать в себя фонарик, винтовку, электрошокер, ружье или пистолет. Нельсон играет роль подозреваемого, реагируя на слова и действия обучаемого сотрудника.

В недавнем VR-сценарии полицейский приехал к дому в пригороде, так как соседи сообщили о криках и ударах. Он стучит в дверь. К ней подходит мужчина. «Я провожу проверку из-за сообщения о нарушении спокойствия», — говорит полицейский. Мужчина вздыхает: «Никаких проблем. Мы просто двигали мебель. Ха-ха».

«Мы?» — спрашивает полицейский.

«Я и моя жена», — уточняет подозреваемый.

«Позвольте мне услышать подтверждение ваших слов от нее», — отвечает полицейский.

Жена мужчины подходит к двери (Нельсон может переключаться между персонажами). «Ничего страшного, я просто была неуклюжей», — поясняет она.

Именно в этот момент стажер должен поискать признаки, говорящие о том, что она лжет. Она выглядит испуганной? У нее есть синяки? Ее руки и ноги закрыты? Нельсон выбирает манеру поведения женщины: она сутулится и старается не смотреть в глаза.

VR-симулятор может быть особенно полезен на тренировках, посвященных выявлению не всегда очевидных преступлений, таких как торговля людьми или сексуальное насилие.

Чейз Дитмер, 28-летний CEO Apex Officer, говорит, что компания добавила такие сценарии по просьбе полицейских. В частности, в виртуальном пространстве был создан массажный салон, поскольку торговцы людьми заставляют многих жертв заниматься проституцией. Процесс сфокусирован на обнаружении преступной деятельности с помощью различных физических и цифровых доказательств, разбросанных по всему месту действия.

В Хьюстоне большинство сотрудников отдела, работающего с делами по проституции, наркотикам и азартным играм, провели время в «Ловушке». Этот VR-сценарий помещает полицейских в голову 14-летней Лизы. Она заперта в квартире многоэтажного дома и ждет возвращения торговца людьми — человека, с которым она познакомилась в интернете и считала своим бойфрендом. На столе лежит ее телефон, который разрывается от сообщений. Сообщения раскрывают одну часть истории Лизы, а ее мысли — другую.

Так выглядит одна из сцен «Ловушки» / Фото: Radical Empathy

Постепенно полицейские, проходящие симуляцию, понимают, что Лиза стеснительна, одинока, напугана, уязвима, — словом, очевидно была готова поддаться манипуляциям. Этот тип иммерсивного повествования эффективен, потому что позволяет сотрудникам полиции увидеть чужую точку зрения и испытать сочувствие к жертве.

По словам Билли Джо Кейна, CEO Reef Cares, компании-создателя VR-истории «Ловушка», более 2500 человек, многие из которых работают в правоохранительных органах, бесплатно просмотрели историю Лизы. «Большинство из нас, включая полицию, не представляет, как выглядит торговля людьми», — отмечает он. Многие ожидают, что в первую очередь это опасно для иностранцев, но 83% людей, которых в США похищают для продажи, являются американцами. Преступники, которые хватают детей на улице, встречаются редко. Гораздо чаще они находят подход к жертвам, как в случае с Лизой. И они могут начинать с самого маленького возраста, поэтому Кейн также поставляет учебные пособия в школы.

VR-тренинги для полицейских обходятся дешевле, чем постановки с актерами. Apex Officer взимает единовременную плату примерно в $15 тысяч, в то время как Guardian Center, площадка в Джорджии площадью 350 тысяч кв. футов (более 32 тысяч кв. м), берет около $15 тысяч за курс для 12 человек. В Миннесоте учебные центры просят $700 за сотрудника. Но выводы об эффективности VR-обучения пока делать рано.

«Эта технология позволяет нам проникнуть в чужие головы», — говорит Нельсон. Для него это полезнее, чем читать отчет. Но полицейский признает, что система используется не очень давно, поэтому сравнивать ее с другими тренингами еще нельзя.

На сайте Apex Officer приведена впечатляющая статистика: увеличение эффективности обучения на 194%, а часов обучения — на 282%. Но Дитмер признал, что эти цифры взяты из неофициальных отчетов. «Мы еще не провели полноценное исследование», — говорит он, добавляя, что компания занимается им в настоящий момент.

VR-обучение популярно во многих отделениях полиции. В 2016 году штат Юта принял закон, разрешающий ежегодно выделять $320 тысяч на учебный центр с VR-симулятором для сотрудников правоохранительных органов.

По словам старшего юриста ACLU Карла Такеи, основной проблемой VR-тренингов для полицейских является их содержание. «Эти сценарии создают люди, которые вносят в учебный материал свои предубеждения и предрассудки», — объясняет он свою позицию. Такие считает, что при правильном подходе VR станет полезным инструментом, который поможет полицейским улучшить навыки работы с людьми в нестабильном психологическом состоянии. «Это позволит полиции лучше выстраивать коммуникацию и не допускать эскалации конфликтов», — заключил он.

По словам Нельсона, независимо от эффективности VR для обучения сотрудников, у этой технологии есть одно важно преимущество: она очень популярна на публичных мероприятиях. Люди выстраиваются в очередь, чтобы опробовать симулятор, и Нельсон помещает их в различные сценарии. Он считает это полезным учебным пособием для просвещения граждан. «VR-симулятор провоцирует необходимые разговоры о трудностях работы полиции», — заключает он.

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