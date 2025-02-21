POS-кредитование: что это такое, плюсы и минусы

В статье рассмотрим POS-кредитование, где его используют и какие плюсы и минусы этого метода кредитования для бизнеса и какие альтернативы существуют на рынке.

Рынок POS-кредитования активно развивается, предлагая новые решения для ритейлеров и покупателей, включая беспроцентные рассрочки и гибкие условия кредитования. Для предпринимателей и владельцев бизнеса это удобный инструмент для увеличения продаж и привлечения клиентов.

Это процесс, при котором покупатели могут получить кредит на покупку товаров или услуг непосредственно в магазине или в точке продажи. Этот вид кредитования предоставляет покупателю возможность купить товары с отсрочкой платежа и погасить долг за отмеченный отрезок времени.

Что такое POS-кредит

Термин является аббревиатурой от английского «Point of Sale» — «точка продажи». Этот термин происходит от того, что кредит предоставляется непосредственно в момент покупки, то есть в точке, где происходит продажа товара или услуги.

Чтобы понять, в чем основная особенность POS-кредитования, следует разобрать его этимологию:

Point — в данном контексте означает «точка», место, где совершается торговая операция. Of — предлог, который в данном случае указывает на принадлежность, связь между точкой и продажей. Sale — «продажа», то есть процесс обмена товара или услуги на деньги.

POS-кредит (Point of Sale) — это кредит, предоставляемый в момент покупки товара или услуги. Он доступен через партнёрские банки или финансовые организации, которые предлагают покупателю возможность оформить кредит без необходимости посещать банк. Обычно такие кредиты имеют срок погашения от нескольких месяцев до нескольких лет. Само POS-кредитование подключить можно через банки-партнеры и финансовые организации.

Как работает POS-кредитование

Покупатель определяет необходимую продукцию или услугу, которая участвует в программе POS-кредитования.

Продукция должна быть включена в перечень товаров, для которых можно оформить рассрочку или кредит. Товары могут быть различными: от бытовой электроники до мебели или медицинских услуг.

Покупатель в магазине бытовой электроники выбирает телевизор с предложением POS-кредитования.

Продавец или партнёр банка, у которого установлена программа POS-кредитования, предлагает покупателю заполнить кредитную заявку.

Обычно для этого покупателю требуется предоставить паспортные данные, сведения о доходах, трудовую занятость и другие минимальные данные, необходимые для оценки его платежеспособности. В некоторых случаях заявка может быть заполнена прямо на месте, через планшет или терминал.

Продавец предлагает покупателю в магазине заполнить анкету для получения кредита на телевизор, после чего покупатель указывает свои данные.

После того как заявка подана на POS-кредитование банк или финансовая организация проводит анализ кредитоспособности покупателя.

Процесс одобрения происходит автоматически в реальном времени или в течение нескольких минут. Многие предприниматели подключают функцию через банки POS-кредитования, что упрощает процесс обработки информации. В зависимости от состояния кредитной истории покупателя, его дохода и других факторов банк решает, одобрить ли заявку. В случае положительного решения покупателю предлагают условия кредита: сумму, процентную ставку, срок рассрочки или кредитования.

После подачи заявки банк одобряет кредит на покупку телевизора и предлагает рассрочку на 12 месяцев с процентной ставкой 10% годовых.

После того как покупатель согласен с условиями кредита, он подписывает договор с банком.

Этот договор может быть подписан как в бумажной, так и в электронной форме. Банк переводит деньги продавцу, закрывая покупку, а покупатель берёт на себя обязательства по выплате кредита в указанный срок. В договоре прописываются подробности: сумма кредита, срок погашения, размер ежемесячных платежей, возможные штрафы за просрочку и другие условия.

Покупатель подписывает договор с банком, который перечисляет деньги за телевизор в магазин, а покупатель обязуется выплачивать кредит равными частями ежемесячно.

Покупатель обязуется регулярно выплачивать кредит в соответствии с условиями договора.

Обычно погашение происходит равными частями, но возможны и другие формы, например, с переменными платежами. Платёж может быть произведён через интернет-банкинг, мобильные приложения, банкоматы или в кассах банка. Важно не пропускать сроки выплат, так как это может повлечь штрафы и ухудшение кредитной истории.

Например, покупатель ежемесячно переводит деньги на счёт банка через мобильное приложение, чтобы погасить долг по кредиту на телевизор, пока не завершится срок рассрочки.

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Выдача ПОС-кредита

Система таких кредитов предлагает широкий выбор условий и вариантов, включая различные процентные ставки, сроки погашения и возможность рассрочки, что делает их привлекательными как для покупателей, так и для продавцов.

Подобрать вариант кредита

Продавец или партнёр банка предлагает покупателю несколько вариантов кредитования, учитывая различные условия. Покупатель может выбрать подходящий вариант в зависимости от своих предпочтений:

Процентная ставка. Можно выбрать между кредитом с низкой ставкой или более выгодной рассрочкой.

Можно выбрать между кредитом с низкой ставкой или более выгодной рассрочкой. Срок погашения. На выбор могут быть разные сроки: от нескольких месяцев до нескольких лет.

На выбор могут быть разные сроки: от нескольких месяцев до нескольких лет. Условия рассрочки. Рассрочка может быть беспроцентной, но с небольшими комиссиями за оформление или с повышенной процентной ставкой при более длительном сроке.

Продавец должен разъяснить покупателю каждое предложение, включая возможные дополнительные комиссии или скрытые платежи, чтобы покупатель мог сделать информированный выбор.

В магазине бытовой электроники покупатель выбирает между кредитом с процентной ставкой 10% на 6 месяцев и рассрочкой без процентов на 12 месяцев. Если покупатель не хочет платить проценты, он выбирает рассрочку, даже если она будет длиться 12 месяцев.

Оформить документацию

После того как покупатель выбрал условия, продавец или его партнёр (банк) приступает к оформлению кредитного договора. Этот процесс может происходить непосредственно в магазине с помощью терминалов или мобильных устройств, подключённых к банковским системам.

Три шага, необходимые, чтобы оформить документацию:

Продавец помогает покупателю заполнить анкету, в которой указываются персональные данные, сведения о трудовой занятости и доходах. В зависимости от кредитного учреждения, анкета может быть заполнена через онлайн-форму или через приложение, интегрированное с банковской системой. После заполнения данных, продавец или банк отправляют заявку на проверку. Банк выполняет скоринг и, если заявка одобрена, переходят к следующему этапу.

Продавец через терминал отправляет заявку в банк, покупатель заполняет анкету с личными данными. Банковская система анализирует информацию, и через несколько минут поступает одобрение на кредит.

Зачислить средства

После того как покупатель подписал кредитный договор, средства от банка перечисляются продавцу. Этот процесс происходит практически мгновенно:

В случае одобрения кредита деньги зачисляются на счёт продавца, и покупатель может забрать товар.

В случае рассрочки, деньги могут быть зачислены на счёт продавца сразу, однако обязательства по погашению остаются на покупателе, который будет выплачивать долг в течение оговорённого срока.

Важно, чтобы покупатель тщательно проверил условия договора перед его подписанием, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и недоразумений по поводу возможных комиссий или скрытых платежей.

Например, после того как покупатель подписал кредитный договор, он забирает телевизор домой, а магазин получает оплату от банка. Погашение долга по кредиту будет происходить ежемесячно на протяжении 12 месяцев, согласно условиям рассрочки.

Альтернативы POS-кредитованию

В дополнение к POS-кредитованию существуют другие формы финансирования, которые могут быть более подходящими для некоторых категорий покупателей или предпринимателей. Каждая альтернатива имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Кредитные карты

Это универсальный инструмент, который предоставляет покупателю возможность осуществить покупку в любое время, независимо от наличия средств на счете. В отличие от POS-кредита, который оформляется на конкретную покупку, кредитная карта дает возможность многократно использовать кредитную линию.

Преимущества:

Гибкость в использовании: покупатель может расплатиться картой за любые товары или услуги.

Возможность отсрочки платежа или рассрочки без процентов, если соблюдаются условия банка.

Часто предлагаются дополнительные бонусы и скидки при оплате картой в определенных магазинах или категориях товаров.

Недостатки:

Процентная ставка может быть высокой, если не оплачивать задолженность в установленный срок.

Банковские комиссии за снятие наличных или за переводы на другие счета.

Покупатель в магазине одежды использует кредитную карту с лимитом 50 тыс. рублей для покупки зимней куртки стоимостью 10 тыс. рублей, погашая задолженность в течение нескольких месяцев с минимальными платежами.

Микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) предоставляют краткосрочные займы на небольшие суммы, которые могут быть полезны для приобретения товаров или услуг. Микрозаймы характеризуются высокой доступностью и быстрым процессом оформления, часто без необходимости подтверждения доходов или проверки кредитной истории.

Преимущества:

Быстрое получение средств (в течение нескольких минут или часов).

Минимальные требования для получения займа (не требуется подтверждение дохода).

Удобные сроки погашения (обычно от нескольких дней до нескольких месяцев).

Недостатки:

Высокие процентные ставки и дополнительные комиссии.

Ограниченная сумма займа.

Риски попадания в долговую яму, если не соблюдать условия возврата.

Покупатель обращается в МФО за микрозаймом в 5 тыс. рублей для покупки нового смартфона, погашая долг через 30 дней с начислением процентов.

Рассрочка без процентов

Эта форма кредитования позволяет покупателю приобрести товар и разделить оплату на несколько месяцев без дополнительной платы за использование кредита. Однако важно учитывать, что нарушение условий рассрочки, например просрочка платежа, может привести к значительным штрафам или начислению процентов.

Преимущества:

Отсутствие переплаты за товар, если погашение осуществляется в срок.

Прозрачные условия: покупатель точно знает, сколько и когда нужно заплатить.

Часто применяется для покупок в магазинах партнеров, что стимулирует спрос на товары.

Недостатки:

Возможные штрафы или повышение стоимости товара при нарушении условий.

Обычно рассрочка предлагается на ограниченные сроки (например, до 12 месяцев), что может быть неудобно для некоторых покупателей.

Пример: в магазине бытовой техники покупатель выбирает рассрочку на 6 месяцев без процентов, оплачивая каждый месяц равными частями. Если покупатель задержит платеж, магазин начислит процент на всю сумму задолженности.

Потребительские кредиты в банках

Это долгосрочный кредит, предоставляемый банками на более крупные суммы, чем в случае с микрозаймами, с возможностью использования на любые цели. В отличие от POS-кредита, потребительский кредит не ограничен покупкой в определенном магазине, а может быть использован для оплаты различных товаров или услуг.

Преимущества:

Возможность получить большую сумму кредита, что позволяет совершать более крупные покупки.

Часто предлагают более низкие процентные ставки по сравнению с кредитными картами или микрозаймами.

Возможность длительного срока погашения, что делает кредит более доступным для клиентов с ограниченным бюджетом.

Недостатки:

Долгий процесс оформления и проверки документов.

Высокая вероятность отказа для клиентов с плохой кредитной историей.

Требуется обеспечение или поручительство в некоторых случаях.

Покупатель решает оформить потребительский кредит в банке на 100 тыс. рублей для ремонта квартиры. Кредит предоставляется на 5 лет с процентной ставкой 14% годовых.

Банковские кредиты на товар с рассрочкой

Некоторые банки предлагают кредиты для покупки определенных товаров с возможностью рассрочки. Принцип работы похож на POS-кредитование, но часто с более выгодными условиями или большими суммами. Это позволяет клиенту купить товар в рассрочку с низким процентом или без процентов на срок до нескольких лет.

Преимущества:

Иногда предлагаются более выгодные условия, чем у стандартных POS-кредитов, особенно при длительном сроке рассрочки.

Возможность выбора товара и продавца, а не привязка к конкретной торговой точке.

Недостатки:

Процесс оформления может быть длительнее, чем в случае с POS-кредитом.

Не всегда доступны для всех категорий товаров.

Пример: Покупатель выбирает товар в интернет-магазине, оформляет кредит на 3 года с 0% переплатой, но с обязательным условием ежемесячного платежа в определенный срок.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои особенности.

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Плюсы и минусы POS-кредитования

Этот инструмент выгоден как покупателям, так и бизнесу. Покупатели получают возможность распределить платежи во времени, а продавцы — увеличивают оборот и привлекают новых клиентов. Однако наряду с преимуществами POS-кредитование имеет и ряд недостатков, которые важно учитывать перед его использованием.

Анализируя плюсы и минусы, можно объективно оценить, насколько POS-кредит подходит для конкретных условий. Для бизнеса важно понимать, как он повлияет на продажи, маржинальность и партнерские отношения с банками. Покупателям же следует учитывать процентные ставки, условия погашения и возможные риски. Разобрав оба аспекта, можно сделать осознанный выбор и избежать распространённых ошибок.

В чем особенность POS-кредитования:

Увеличивает продажи.

POS-кредитование стимулирует спрос на товары и услуги, предоставляя покупателям возможность приобрести их в кредит. Это особенно важно для высококачественной или дорогостоящей продукции, которую не все покупатели могут оплатить сразу. Возможность разделить платежи на несколько частей помогает сделать покупку доступной для широкой аудитории.

В магазине бытовой техники покупатель, не имеющий всей суммы на руках, решает купить телевизор через POS-кредит, что увеличивает объем продаж магазина и способствует росту прибыли.

Привлекает клиентов.

Многие покупатели склонны выбирать POS-кредит, так как это удобный способ приобрести товар немедленно, не имея необходимой суммы. Этот механизм привлекает клиентов, для которых важен моментальный доступ к товару, а также тех, кто планирует оплатить покупку в течение нескольких месяцев.

Молодая семья, покупающая кухонную технику, решает воспользоваться POS-кредитом для погашения стоимости на протяжении года, что позволяет им быстрее решить текущие потребности, не откладывая покупку.

Гибкость условий.

ПОС-кредитование предоставляет множество вариантов кредитования, таких как рассрочка без процентов, кредиты с низким процентом или кредиты на более длительный срок. Эта гибкость помогает адаптировать кредитные условия под разные группы клиентов, удовлетворяя потребности как тех, кто ищет минимальные платежи, так и тех, кто готов оплатить товар быстрее.

Магазин электроники предлагает покупателю выбрать между рассрочкой без процентов на 6 месяцев или кредитом с 12%-ной ставкой на 12 месяцев. Это позволяет покупателю выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от его финансовых возможностей.

В чем минусы:

Высокие проценты.

В зависимости от условий кредитования, POS-кредит может быть дороже других форм кредитования, таких как потребительские кредиты или кредитные карты с низкой процентной ставкой. Особенно если покупатель выбирает длительный срок рассрочки или кредит с высокими процентами. Важно, чтобы покупатель внимательно читал условия договора, чтобы не столкнуться с неожиданными финансовыми нагрузками.

Покупатель, выбравший кредит с процентной ставкой 18% на 12 месяцев, может в итоге заплатить значительно больше, чем при оплате товара сразу, что делает покупку менее выгодной в долгосрочной перспективе.

Риск невозврата.

Несмотря на то что POS-кредитование предоставляет покупателю удобный способ оплаты, кредитор (например, магазин или банк) всегда рискует, что покупатель не выполнит обязательства по кредиту. Невозврат долга может повлиять на финансовую стабильность бизнеса, привести к непредвиденным убыткам и юридическим расходам. Это особенно актуально для малого бизнеса, который может не иметь достаточно ресурсов для компенсации убытков.

Если покупатель не сможет погасить кредит за телевизор, магазин может понести убытки, так как банк может не сразу вернуть средства, и процесс взыскания долга может затянуться.

Потребность в партнерстве с банками.

Для того чтобы предоставить POS-кредит, предприниматель должен наладить партнерские отношения с банками или финансовыми организациями. Это может требовать значительных усилий, как по части заключения соглашений, так и по части администрирования процессов кредитования. Дополнительные затраты на поддержание этого партнерства могут повысить стоимость бизнеса и уменьшить его прибыльность.

Магазин электроники, решивший предложить POS-кредитование, должен подписать соглашение с банком, что требует от него дополнительных усилий по технической интеграции, обучению персонала и контролю за процессом кредитования.

Закрепим

POS-кредит — это кредит на покупку, который оформляется в магазине без посещения банка. Покупатель выбирает товар, подает заявку, банк проверяет кредитоспособность, одобряет условия, переводит деньги продавцу, а покупатель выплачивает долг по графику.

Преимущества:

увеличивает продажи,

делает дорогие товары более доступными,

привлекает клиентов,

предлагает гибкие условия (беспроцентные рассрочки, низкие ставки).

Недостатки:

возможны высокие проценты,

риск невозврата долга,

сложность интеграции POS-кредитования в бизнес.

Основные игроки рынка:

банки,

микрофинансовые организации.

Альтернативы:

кредитные карты (гибкость, но проценты),

микрозаймы (быстро, но дорого),

беспроцентная рассрочка (выгодно, но с условиями),

потребительские кредиты (большие суммы, но долгий процесс).

Кому подходит: компаниям, желающим увеличить средний чек и привлечь новых клиентов, а также покупателям, которым важно распределять платежи без крупных единовременных затрат.

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