Кредитный рейтинг: что это, как формируется и как его улучшить

В этой статье рассмотрим, как считается кредитный рейтинг (КР), что влияет на его уровень и как его повысить.

Понятие кредитного рейтинга

Показывает, насколько человек или организация могут вовремя расплачиваться по долгам. Банки, поставщики, инвесторы и партнеры оценивают показатели перед тем, как одобрить кредит, дать отсрочку платежа или заключить контракт.

Представим 2 фирмы:

Первая работает стабильно, всегда вовремя платит по счетам, берет кредиты и быстро их возвращает. У нее высокий показатель. Банк предлагает ей заем на выгодных условиях, поставщики дают товар с отсрочкой платежа, а инвесторы готовы вложить деньги. Вторая несколько раз задерживала выплаты по кредитам, у нее много долгов, а выручка нестабильна. Кредиторы видят риск и либо отказывают, либо предлагают заем с высоким процентом. Поставщики требуют предоплату, а акционеры боятся вкладываться.

Рейтинг учитывают не только банки. Его проверяют:

Поставщики — если бизнес просит товар в аренду. Арендодатели — когда компания хочет снять офис или склад. Хозяин помещения изучает, насколько арендатор финансово надежен. Инвесторы — если предприятие ищет деньги на развитие. Государственные органы — когда участвуют в тендерах. Например, если строительная фирма хочет выиграть контракт, можно посмотреть ее рейтинг и понять, надежно ли будет работать с фирмой в партнерстве.

Статус складывается из многих факторов:

Истории платежей — если организация платит вовремя, ее оценка растет. Просрочки снижают рейтинг. Количества займов — если бизнес уже должен крупную сумму, новый кредит снижает КР. Финансового потока фирмы — если доход стабильный, кредиторы относятся к компании с доверием. Продолжительности работы на рынке.

Индексы формируются на основе анализа этих факторов, и их можно улучшить, если грамотно управлять финансами.

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Как банки считают ПКР заемщика

Допустим, предприниматель хочет взять кредит на развитие бизнеса. Банк оценивает его по:

Истории платежей — учреждение проверяет, как клиент платил по прошлым займам. Если он всегда вносил платежи вовремя, это повышает его шансы на одобрение. Если были задержки, особенно более 30 дней, это отразится на рейтингах предприятия. Общей долговой нагрузке — банк смотрит, сколько кредитов уже оформлено. Если предприниматель недавно взял несколько займов и они еще не погашены, это может насторожить кредитора. Сколько клиент тратит. Например, если лимит по карте 500 тыс. рублей, а клиент каждый месяц тратит его полностью, это снижает его рейтинги. Количество запросов на кредит — банки проверяют, как часто предприниматель подавал заявки. Если за последний месяц он обращался в 5 учреждений, но везде получил отказ, это может выглядеть подозрительно. Стабильности дохода. Если предприниматель получает деньги нерегулярно, это снижает его шансы. Например, если ИП продает товары сезонно, а в остальные дни у него нет выручки — банк может не дать кредит и занести клиента в статус «Рискованный».

Где посмотреть свой рейтинг

От него зависит, сможет ли бизнес получить заем, на каких условиях и как к нему будут относиться партнеры. Проверить рейтинг можно через официальные источники.

Где искать информацию:

Бюро кредитных историй (БКИ). В России работают несколько аккредитованных БКИ, например, НБКИ, (АО «Национальное бюро кредитных историй»), ОКБ (АО «Объединенное кредитное бюро») и «Эквифакс». Чтобы получить отчет, нужно подать запрос на сайте бюро или через банки-партнеры. Банк, где обслуживается компания. Многие банки оценивают кредитный рейтинг компании перед одобрением кредита или увеличением лимита по расчетному счету. Можно обратиться к своему менеджеру и запросить данные. Центробанк РФ. На сайте ЦБ есть сервис по проверке кредитных историй, где можно узнать, в каких БКИ хранится информация о компании. Рейтинговые агентства. Крупные организации, такие как «Эксперт РА», оценивают финансовую устойчивость бизнеса. Их рейтинги помогают инвесторам и партнерам принимать решения.

Как получить отчет:

Зарегистрироваться на сайте выбранного БКИ.

Подать заявку онлайн или через банк.

Оплатить услугу, если бесплатные запросы уже использованы.

Важно проверять рейтинг, чтобы вовремя исправлять возможные ошибки и улучшать финансовую репутацию.

Критерии, которые влияют на расчет и присвоение рейтинга

Кредитный рейтинг формируется на основе нескольких ключевых факторов.

Что на него влияет?

Доходы и расходы. Если компания стабильно зарабатывает больше, чем тратит, это повышает ее рейтинг. Долговая нагрузка. Чем больше кредитов и займов у бизнеса, тем выше риски. Платежная дисциплина. Если компания вовремя платит налоги, кредиты и зарплаты, это положительно сказывается на оценке. Просрочки по займам. Даже небольшие задержки в платежах могут ухудшить ситуацию. Рискованные отрасли получают более низкие оценки. Компании с устойчивым спросом (продукты, медицина) получают более высокий рейтинг. Официальная бухгалтерия, наличие отчетности и работа в «белую» увеличивают рейтинг.

Чтобы улучшить свой кредитный рейтинг, важно:

Сократить долги и не допускать просрочек.

Вести прозрачную бухгалтерию.

Доказать стабильность бизнеса — показывать рост выручки и прибыли.

Банки и инвесторы обращают внимание на все эти критерии перед тем, как принять решение о сотрудничестве.

Что означают баллы рейтинга

От 800 баллов и выше — идеальная позиция. Предприниматель мог бы получить заем на лучших условиях, с низкой ставкой и без дополнительных требований.

— идеальная позиция. Предприниматель мог бы получить заем на лучших условиях, с низкой ставкой и без дополнительных требований. От 700 до 799 баллов — хороший. Финансовое учреждение, скорее всего, одобрит кредит, но может предложить менее выгодные условия.

— хороший. Финансовое учреждение, скорее всего, одобрит кредит, но может предложить менее выгодные условия. От 600 до 699 баллов — средний. У банка появляются сомнения, они могут потребовать оформить кредит через поручителя или поднять процентную ставку.

— средний. У банка появляются сомнения, они могут потребовать оформить кредит через поручителя или поднять процентную ставку. Менее 600 баллов — низкий. Бизнесмен рискует получить отказ или столкнуться с жесткими условиями займа.

Какие есть виды кредитных рейтингов

Показатели бывают разными в зависимости от того, кого он оценивает — человека, предприятие или даже страну. Контрагенты используют разные шкалы, чтобы понимать, насколько надежный перед ними заемщик или бизнес.

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Как сделать так, чтобы банк одобрил кредит

Основные виды рейтинга:

Персональный. Например, владелец автосервиса, хочет взять средства, чтобы купить новое оборудование. Специалисты анализируют его платежную историю, долги, доход и присваивает ему показатели в баллах. Если они превышают 750, клиент получает заем под низкий процент. Если меньше 600 — банк либо откажет, либо предложит менее выгодные условия. Корпоративный. Например, производственная компания хочет заключить контракт с поставщиком сырья на условиях отсрочки платежа. Дистрибьютор проверяет ее. Если позиции высокие, компания получает лучшие условия. Если низкие — поставщик требует предоплату или вообще отказывается работать. Суверенный. Этот показатель получают страны. Международные агентства оценивают, насколько государство стабильно в экономическом плане и способно исполнять свои долговые обязательства. Если страна имеет высокий кредитный рейтинг, инвесторы охотно вкладывают в ее облигации. Если низкий, стоимость заимствования растет, а экономика сталкивается с трудностями. Внутренний банковский. Каждое финансовое учреждение использует собственную систему оценки клиентов. Например, ресторанный бизнес в одном учреждении получил высокий рейтинг, и ему предложили выгодный кредит. Но в другом система оценки оказалась строже, и там ему предложили не такие благоприятные условия.

Что зависит от рейтинга

Условия страхования:

Страховые компании снижают стоимость полисов для бизнеса с высоким рейтингом.

Надежные компании платят меньше за страхование имущества, ответственности и деятельности.

Репутация на рынке:

Клиенты и партнеры предпочитают сотрудничать с компаниями, у которых высокие рейтинги.

Стабильный рейтинг упрощает выход на международные рынки и привлекает крупных заказчиков.

Привлечение квалифицированных кадров:

Финансово устойчивые компании быстрее находят квалифицированных специалистов.

Высокие баллы рейтингов позволяют фирме предлагать конкурентную зарплату и выгодные условия труда.

Расширение бизнеса:

Компании с высоким рейтингом без проблем привлекают новых поставщиков.

Банки быстрее одобряют финансирование для открытия новых филиалов.

Будет ли участвовать бизнес в долгосрочных контрактах:

Государственные и крупные заказчики доверяют компаниям с высоким рейтингом.

Финансово устойчивые фирмы получают долгосрочные заказы.

Получит ли компания финансирование:

Компании с высоким рейтингом могут подать заявку на кредит с более выгодными условиями.

Бизнесу с хорошими показателями банки предлагают низкие процентные ставки и гибкие графики выплат.

Лизинг и аренда:

Арендодатели офисов и складов могут проверять рейтинг, чтобы избежать проблем с оплатой.

Лизинговые компании предлагают лучшие условия тем, у кого высокий кредитный показатель.

Компании с высоким рейтингом быстрее развиваются, заключают выгодные сделки и получают финансирование на лучших условиях.

Чтобы улучшить кредитный показатель, нужно вовремя исполнять обязательства, вести прозрачную отчетность и поддерживать стабильное финансовое положение.

Как улучшить кредитный рейтинг

Его можно повысить, если регулярно соблюдать финансовую дисциплину и учитывать требования банков.

Компаниям необходимо:

Выплачивать средства вовремя. Банки обращают внимание на историю платежей. Если бизнес или предприниматель задерживает выплаты, позиция падает. Снижать долговую нагрузку. Если большая часть дохода уходит на выплаты, банки видят в этом риск. Нужно следить, чтобы долговая нагрузка не превышала 30-40% от дохода. Не брать кредиты часто. Каждая заявка на заем фиксируется в истории. Если бизнес или предприниматель слишком часто обращается за займами, специалисты начинают сомневаться в его финансовой устойчивости. Поддерживать стабильные финансовые потоки. Банки оценивают не только платежную историю, но и регулярность доходов. Если у фирмы стабильная выручка, это повышает ее рейтинги. Закрывать кредитные карты, которыми уже не пользуется. Чем меньше у бизнеса открытых обязательств, тем выше его надежность в глазах банков. Исправлять ошибки в кредитной истории. Иногда в отчетах встречаются недочеты — например, неверно указанные просрочки или чужие кредиты. Их можно оспорить и исправить.

Всегда ли можно получить кредит с хорошим рейтингом

Высокая оценка кредитоспособности — это важное преимущество, но банки и инвесторы учитывают не только рейтинги, но и другие факторы.

Чтобы оценить возможности организации, партнеры и банки:

Анализируют финансовую стабильность бизнеса. Проверяют, насколько устойчив доход. Если компания временно снижает выручку, банк может отложить одобрение кредита. Изучают цель кредита. Оценивают, насколько обоснованно предприниматель планирует потратить заемные средства. Если проект кажется рискованным, учреждение может отказать. Допустим, владелец торговой фирмы хочет взять средства, чтобы запустить новое направление, не связанное с основной деятельностью. Банк сомневается в успешности проекта и предлагает только небольшую сумму. Требуют залог или поручителей. Даже при хорошем рейтинге финансовые учреждения могут запрашивать дополнительные гарантии, особенно при крупных суммах. Оценивают отраслевые риски. Анализирует, в какой сфере работает бизнес. Если рынок нестабилен, банк может предложить менее выгодные условия. Применяют собственную кредитную политику. Допустим, предприниматель подал заявки на финансирование в 2 учреждения. В одном ему предложили 5 млн рублей под низкий процент, а в другом отказали из-за внутренних ограничений.

Что важно запомнить

Рейтинг формируется на основе платежной дисциплины, долговой нагрузки и отчетности.

Чем выше рейтинги, тем легче привлекать инвесторов, получать кредиты и заключать крупные сделки.

Банки, страховые компании и партнеры учитывают рейтингов при принятии решений.

Улучшить показатели можно, если вовремя выполнять обязательства, снижать долги и поддерживать стабильные финансы.

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