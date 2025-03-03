Каждая современная компания ведёт деловую переписку, заключает сделки и управляет финансами. Эти процессы требуют участия уполномоченных лиц, которые подписывают документы. Как правило, право подписи на документах разделяется на первую и вторую. Каждая из них несет в себе конкретную задачу.

Для того чтобы правильно организовать систему подписей, необходимо точно определить, кто будет уполномочен подписывать те или иные документы, а также как передать эти права другим сотрудникам или сторонним исполнителям.

В статье разберём, кто имеет право на подпись документов, как устроена система в компании, кому принадлежит право подписи на банковских документах и как руководителю передать право подписывать документацию другим лицам.

Право подписи на документах для руководителя: у кого есть право первой и второй подписи

https://rb.ru/story/pravo-podpisi-na-dokumentah/

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