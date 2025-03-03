Право подписи на документах для руководителя: у кого есть право первой и второй подписи
Каждая современная компания ведёт деловую переписку, заключает сделки и управляет финансами. Эти процессы требуют участия уполномоченных лиц, которые подписывают документы. Как правило, право подписи на документах разделяется на первую и вторую. Каждая из них несет в себе конкретную задачу.
Для того чтобы правильно организовать систему подписей, необходимо точно определить, кто будет уполномочен подписывать те или иные документы, а также как передать эти права другим сотрудникам или сторонним исполнителям.
В статье разберём, кто имеет право на подпись документов, как устроена система в компании, кому принадлежит право подписи на банковских документах и как руководителю передать право подписывать документацию другим лицам.
- Истории
Содержание
- Что такое право первой подписи
- Что такое право второй подписи
- Как передать полномочия сотруднику
- Как передать право подписи стороннему человеку или компании
- Как подписывать документы по приказу или доверенности
- Закрепим
Что такое право первой подписи
Это специальное полномочие, которое позволяет подписывать важные стратегические документы.
Кто получает право первой подписи:
- Генеральный директор. Руководит компанией и несёт ответственность за её финансовые операции.
- Собственник бизнеса. Контролирует управление активами и принимает стратегические решения.
- Уполномоченный сотрудник. Получает это право по приказу или доверенности от руководителя.
Какие документы на право первой подписи будут актуальны:
- Банковские документы. Платёжные поручения, распоряжения о переводах, заявления на открытие счетов.
- Финансовые отчёты. Бухгалтерские балансы, отчёты о прибылях и убытках, налоговые декларации.
- Договоры. Контракты с партнёрами, поставщиками и клиентами, соглашения о кредитах и инвестициях.
- Внутренние приказы и распоряжения. Документы, регулирующие деятельность компании.
Какие функции выполняет человек с первой подписью:
- Принимает решения о расходах. Распределяет бюджет, утверждает платежи, контролирует выполнение финансовых обязательств.
- Заключает финансовые сделки. Подписывает договоры, контракты и соглашения, связанные с движением денежных средств.
- Осуществляет контроль. Проверяет правильность платежей, следит за соблюдением бюджета, оценивает финансовые риски.
Право первой подписи на финансовых документах даёт возможность распоряжаться средствами организации. Руководитель может оставить это право за собой или передать его другому сотруднику, оформив приказ или доверенность.
Что такое право второй подписи
Это полномочие, которое позволяет управлять финансовыми операциями и подписывать аналогичные документы. Право получает главный бухгалтер или другое доверенное лицо, которое проверяет денежные операции и подтверждает их обоснованность.
Кто получает право второй подписи:
- Главный бухгалтер. Контролирует финансовые операции и несёт ответственность за бухгалтерский учёт.
- Заместитель руководителя. Участвует в принятии финансовых решений и следит за соблюдением нормативных требований.
- Финансовый директор. Оценивает платежи, анализирует бюджет и предотвращает финансовые нарушения.
Какие документы подписывает человек со второй подписью:
- Банковские платёжные документы. Платёжные поручения, заявления на перевод, акты сверки с контрагентами.
- Финансовые отчёты. Балансы, отчёты о движении денежных средств, налоговые декларации.
- Кредитные договоры. Документы по займам, кредитным линиям и гарантиям.
- Внутренние распоряжения. Документы, регулирующие финансовую политику компании.
Какие функции выполняет человек со второй подписью:
- Подтверждает платёжные документы. Проверяет реквизиты, суммы и соответствие требованиям бухгалтерского учёта.
- Анализирует законность операций. Сверяет платежи с нормативными актами и внутренними регламентами.
- Контролирует выполнение обязательств. Следит за своевременной оплатой налогов, взносов и расчётов с партнёрами.
Фото в тексте: Freepik
Как передать полномочия сотруднику
Руководитель может передать право подписи на документах другому сотруднику, чтобы делегировать часть обязанностей. Это нужно, если директор не может лично подписывать документы или хочет оптимизировать свою работу.
Что сделать, чтобы передать полномочия:
Шаг 1. Издать приказ
Этот внутренний документ фиксирует передачу права подписи. В нём указывают:
- Ф. И. О. сотрудника и его должность.
- Перечень документов, которые он может подписывать.
- Срок, на который передаются полномочия (если не бессрочно).
Шаг 2. Оформить доверенность
Если сотруднику передают право подписывать внешние документы (например, банковские бумаги, налоговые отчёты), нужно оформить доверенность. Её можно заверить у нотариуса или оформить в простой письменной форме.
Шаг 3. Внести изменения в ЕГРЮЛ
Если сотруднику передают полномочия от имени компании, его данные вносят в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для этого подаётся заявление в налоговую инспекцию по форме Р14001.
Как передать право подписи стороннему человеку или компании
Компания может передать право подписи внешнему исполнителю, например, аутсорсинговой бухгалтерской фирме или юридическому консультанту, для решения конкретных задач, таких как ведение финансовых документов или заключение договоров с клиентами и партнёрами. Это позволяет эффективно делегировать обязанности, не увеличивая штат сотрудников.
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Шаг 1. Заключить договор с аутсорсинговой компанией. Чтобы передать все права подписи стороннему человек или компании, необходимо заключить официальное соглашение с внешним исполнителем. Это может быть договор с аутсорсинговой компанией или индивидуальным предпринимателем. В договоре оговаривают:
- Объём полномочий исполнителя.
- Длительность действия полномочий.
- Ответственность сторон.
Шаг 2. Сделайте нотариальную доверенность представителю. После заключения договора руководитель компании должен оформить нотариальную доверенность. В доверенности указываются:
- Ф. И. О. представителя.
- Список документов, которые он имеет право подписывать.
- Срок действия полномочий.
Шаг 3. Внести изменения в банковские карточки подписантов. Если право подписи передают на финансовые документы или банковские операции, необходимо внести изменения в банковские карточки подписантов. Это позволяет внешнему исполнителю иметь доступ к счетам компании и подписывать финансовые документы.
Как подписывать документы по приказу или доверенности
Для этого необходимо следовать установленным правилам и удостовериться, что все документы оформлены должным образом.
Если сотрудник подписывает документы по приказу, он должен указать:
- Номер и дату приказа, на основании которого он получает полномочия.
- Перечень документов, которые он имеет право подписывать.
Если банк или партнёр запрашивает подтверждение полномочий, сотрудник предоставляет копию приказа или выписку из него.
Когда сотрудник подписывает документы по доверенности, необходимо указать:
- Реквизиты доверенности (номер, дата оформления).
- Срок действия доверенности, чтобы убедиться в актуальности полномочий.
Если банк или партнёр требует подтверждения полномочий, юрист предоставляет копию доверенности или её выписку.
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Когда внешний контрагент или банк требует подтверждения полномочий сотрудника для подписания документов, сотрудник должен предоставить:
- Копию приказа, если он подписывает на основании приказа.
- Копию доверенности, если подпись осуществляется по доверенности.
- Выписку из приказа или доверенности, если контрагент не просит оригинал.
Закрепим
- Право первой подписи закрепляют за генеральным директором, владельцем бизнеса или уполномоченным сотрудником. Оно позволяет подписывать ключевые финансовые документы: платёжные поручения, контракты, отчёты.
- Право второй подписи на документах предоставляется главному бухгалтеру, финансовому директору или заместителю руководителя. Оно обеспечивает контроль за законностью финансовых операций и проверку правильности документов. Применяют подпись для подписания банковских платёжных документов, налоговых деклараций, кредитных договоров.
- Как передать полномочия подписи сотруднику? руководители издают приказ, оформляют доверенности и вносят изменения в ЕГРЮЛ, если это требуется. В приказе указывают: ФИО сотрудника, перечень подписываемых документов, срок полномочий. Доверенность нотариально заверяют и дают право подписывать внешние документы, такие как банковские или налоговые бумаги.
- Как передать полномочия подписи сторонним лицам или компаниям: руководители заключают договор с аутсорсинговыми компаниями или индивидуальными исполнителями. Директор оформляет нотариальную доверенность для представителя внешней организации. Далее он вносит изменения в банковские карточки подписантов, если необходимо подписывать финансовые документы.
Как подписать документы по приказу или доверенности:
- При подписании по приказу сотрудник указывает номер и дату приказа.
- При подписании по доверенности сотрудник указывает реквизиты доверенности (номер, дата) и срок её действия.
- При запросе подтверждения полномочий, сотрудник готовит копию приказа или доверенности, если контрагент не требует оригиналы.
Фото на обложке: Freepik
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