Когда можно платить зарплату ниже МРОТ

Многие предприниматели сталкиваются с вопросом, можно ли платить зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Это особенно актуально для малого бизнеса, где важно соблюдать законы и одновременно контролировать расходы. В статье рассмотрим, что такое минимальный размер оплаты труда, как он рассчитывается и может ли зарплата быть ниже МРОТ и в каких случаях.

Что такое МРОТ

Это минимальный размер оплаты труда, то есть сумма денег, которую работодатель обязан платить своему сотруднику за полный рабочий месяц, если он работает на полную ставку. В России этот показатель устанавливается государством и пересматривается каждый год.

Как МРОТ влияет на бизнес:

Все работодатели должны учитывать МРОТ, устанавливая зарплаты своим сотрудникам. Например, если открываете небольшое кафе и нанимаете официантов, их зарплата не может быть ниже МРОТ.

Когда заключаете трудовой договор, важно указать, что заработная плата не ниже установленного МРОТ. В противном случае работник может подать жалобу в трудовую инспекцию.

Если зарплата ниже МРОТ, это может повлиять на качество работы и мотивацию сотрудников. Работники, получающие зарплату, могут быть не так заинтересованы в своей работе, как те, кто получает достойное вознаграждение за труды. Это может быть причиной пояснения зарплаты ниже МРОТ — если предприятие вынуждено установить низкие ставки по финансовым причинам, такие сотрудники могут чувствовать себя демотивированными.

Размер МРОТ регулируется государством и каждый год может быть пересмотрен. Например, в 2025 году размер МРОТ в России повышен, и это повлияет на всех работодателей, поскольку им нужно будет увеличивать зарплаты своим сотрудникам.

Для бизнеса важно понимать, что МРОТ влияет не только на зарплаты, но и на налоги.

На что влияет МРОТ

На зарплату сотрудников. Государство устанавливает минимальный показатель оплаты труда для работников, полностью отработавших месяц и выполнивших свои обязанности. Могут ли платить зарплату ниже МРОТ — вопрос, который интересует многих работников. Согласно ст. 133 Трудового кодекса РФ, зарплата не может быть ниже установленного законодательством уровня. Допустим, владелец небольшого кафе нанимает официанта на полную ставку. С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составляет 22,4 тыс. рублей в месяц. Это означает, что директор обязан платить своему сотруднику не менее этой суммы за полностью отработанный месяц. Если установлен оклад ниже нужного показателя, потребуется предусмотреть дополнительные выплаты (премии, надбавки), чтобы общая сумма достигла установленного минимума. На социальные выплаты и пособия. Если сотрудник заболел и проболел весь месяц, его больничное пособие не может быть ниже минимального вознаграждения, независимо от стажа работы. Это регулируется Федеральным законом № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Представьте, в магазине работает продавец, который заболел и предоставил больничный лист на весь месяц. Даже если его средний заработок ниже нужного уровня, директор обязан выплатить ему пособие не менее 22 440 рублей за этот период.

На налоги и страховые взносы. МРОТ служит базой для расчета некоторых налогов и обязательных страховых взносов. Например, индивидуальные предприниматели без сотрудников в штате рассчитывают фиксированные взносы в СФР и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) исходя из размера минимальной оплаты труда. ИП без наемных работников в 2025 году должен будет уплатить фиксированные страховые взносы в размере 53 658 рублей. Если его годовой доход превысит 300 тыс. рублей, он дополнительно заплатит 1% от суммы превышения, но не более установленного предела (согласно сведениям из ФНС). На штрафы и административная ответственность. Несоблюдение требований по выплате зарплаты может привести к штрафам и другим санкциям. Согласно статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Важно знать, в каких случаях зарплата ниже МРОТ допускается законом, чтобы избежать нарушений и гарантировать корректные выплаты персоналу.

Как рассчитывается МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России устанавливается федеральным законом и пересматривается с учетом социально-экономических условий.

Основные аспекты расчета МРОТ:

Согласно Федеральному закону от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ, с 2025 года минимальная оплата устанавливается в размере не ниже 48% от медианной заработной платы по стране.

Это означает, что МРОТ должен составлять почти половину от средней зарплаты, при которой одна часть работников получает больше, а другая — меньше.

Минимальный уровень не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на соответствующий год.

Прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для жизни.

Предположим, владелец небольшой швейной мастерской в области, где региональный МРОТ установлен выше федерального, должен учитывать местные требования при расчете заработной платы.

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Если он составляет 25 тыс. рублей, директор обязан платить своим сотрудникам не менее этой суммы за полный рабочий месяц, даже если федеральный ниже. Это гарантирует достойный уровень жизни работников в вашем регионе.

Что делать, если зарплата меньше МРОТ

Если зарплата сотрудников ниже установленного уровня, важно разобраться в причинах, почему зарплата ниже МРОТ, для этого потребуется предпринять следующие шаги:

Проверить условия трудового договора. Внимательно изучите соглашение. Убедитесь, что в нем указана сумма оклада не ниже нужного уровня.

Допустим, человек работает продавцом в небольшом магазине. В его трудовом договоре указан оклад 20 тыс. рублей. Это ниже установленного, что считается нарушением трудового законодательства. Обратиться с вопросом к начальству. Если работодатель платит зарплату ниже МРОТ, работнику стоит прийти в отдел кадров или сразу к директору. Обратиться в трудовую инспекцию. Подайте жалобу, если работодатель отказывается повышать зарплату. Обратиться в суд. Если обращение в надлежащие органы не принесло результатов, можете подать иск в суд о взыскании недоплаченной зарплаты и компенсации морального вреда. Учесть региональные особенности. В некоторых областях устанавливается свой минимальный размер оплаты труда, который может превышать федеральный. Убедитесь, что ваша зарплата соответствует региональным требованиям. В одном из крупных регионов России, где областной показатель дохода составляет 20 тыс. рублей, подчиненный обнаруживает, что его зарплата ниже регионального МРОТ. В этом случае работодатель обязан пересчитать оклад в соответствии с местными требованиями.

Когда можно платить оклад ниже МРОТ

Зарплата за месяц не может быть ниже конкретного уровня.

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Рассмотрим, в каких ситуациях выплата зарплаты ниже МРОТ предусмотрена законодательством:

Неполная занятость. Если сотрудник работает на полставки, его оклад и общая заработная плата могут быть пропорционально ниже. Это обусловлено тем, что МРОТ устанавливается для полной занятости. Допустим, при полной ставке оклад составляет 24 тыс. рублей. Для сотрудника, работающего на полставки, оклад будет 12 тыс. рублей. Это соответствует законодательству, так как оплата пропорциональна отработанному времени. Совместительство. Подчиненные, трудящиеся на другой работе, могут получать средства ниже минимальной оплаты, поскольку их рабочее время и объем обязанностей меньше, чем у основных сотрудников. Региональные соглашения. В некоторых субъектах РФ устанавливается областной минимальный размер оплаты, который может превышать федеральный. Работодатели обязаны соблюдать эти положения, если они на них распространяются. Общая сумма выплат не ниже нужного уровня. Оклад представляет собой фиксированную часть заработной платы, но помимо него сотрудник может получать различные доплаты, надбавки и премии. Если суммарный доход сотрудника за месяц превышает или равен МРОТ, оклад может быть установлен ниже этого показателя. При этом существуют и другие причины, при которых выплата зарплаты ниже МРОТ может быть законной, например, из-за ситуации на рынке труда вознаграждения в определенных отраслях могут быть ниже установленного минимального показателя.

Как доплатить зарплату, если она ниже МРОТ

Если фактическая зарплата сотрудника оказывается ниже нужного уровня, работодатель должен доплатить.

Вот как это сделать:

Рассчитайте сумму доплаты. Вычтите из установленного минимума фактическую начисленную зарплату сотрудника. Полученная разница и будет суммой доплаты. Допустим, если оклад работника составляет 20 тыс. рублей, а федеральный — 22,4 тыс. рублей, разница в 2,4 тыс. рублей подлежит надбавке. Оформите доплату документально. Подготовьте приказ о том, что доплатите средства подчиненным. Оформите дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых укажите условия и размер надбавок. Обновите штатное расписание, отразите в нем новые размеры окладов или доплат. Проведите перерасчет и выплату. После того, как оформите все документы, начислите доплату в ближайший расчетный период. Убедитесь, что надбавка отражена в платежных ведомостях и учтена при расчете налогов и страховых взносов.

Как ответить на требование ФНС о низкой зарплате

Если Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила требование: зарплата ниже МРОТ в вашей компании, это значит, что сотрудники ведомства посчитали выплаты сотрудникам ниже установленных норм. Важно правильно отреагировать, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.

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Вот что стоит учесть:

Проверить ЗП соответствие МРОТ

Например, если ФНС обнаружила, что зарплата вашего сотрудника составляет 10 тыс. рублей, а МРОТ сейчас — 22,4 тыс., необходимо исправить это несоответствие.

Проверить документы и расчеты

После того как вы удостоверились, что МРОТ соблюден, внимательно проверьте все документы, которые вы отправляли в налоговую, например, отчеты о начисленных зарплатах. Возможно, ошибка произошла в процессе заполнения декларации или из-за неправильных расчетов.

Подготовить объяснительную

Если зарплата действительно ниже МРОТ по какой-то причине (например, сотрудник был на неполной ставке, работал по временной договоренности или это был испытательный срок), подготовьте объяснительное письмо. В нем поясните, почему зарплата была ниже норм. Укажите все факторы, которые могли повлиять на такие выплаты.

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Пример:

Сотрудник на испытательном сроке : «Уважаемая ФНС! На момент подачи отчета, сотрудник находился на испытательном сроке, и его зарплата была установлена на 80% от должностного оклада согласно внутреннему положению компании…».

: «Уважаемая ФНС! На момент подачи отчета, сотрудник находился на испытательном сроке, и его зарплата была установлена на 80% от должностного оклада согласно внутреннему положению компании…». Неполная ставка: «Уважаемая ФНС! Ваша претензия касается сотрудника, который работал на неполной ставке, что объясняет низкую зарплату в отчетный период…».

Оформить корректировку

Если ошибка была допущена по вине работодателя, например, если он ошибся в расчетах или неправильно указал данные, стоит подать корректирующие документы. Это важно для того, чтобы избежать штрафных санкций. Важно подтвердить, что с момента уведомления компания приняла меры и устраняет ситуацию.

Обратиться за консультацией к юристу

В случае, если ситуация сложная, можно обратиться за консультацией к юристу. Специалист поможет правильно подготовить ответ, учтя все нюансы вашего случая.

Провести работу по повышению зарплаты

Даже если объяснили все правильно и выполнили все требования ФНС, важно учесть, что постоянное поддержание зарплат на уровне ниже МРОТ может вызвать дополнительные проблемы.

Если работаете в сфере розничной торговли и сотрудники получают небольшие зарплаты, стоит пересмотреть систему оплаты труда, чтобы избежать повторных жалоб со стороны налоговых органов.

Вовремя отправьте ответ

Согласно п. 3 ст. 88 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик обязан предоставить пояснения в течение пяти рабочих дней с момента получения требования. Несоблюдение этого срока может привести к штрафным санкциям.

Рекомендации по предотвращению подобных ситуаций:

Регулярно анализируйте уровень зарплат. Сравнивайте их с минимальным уровнем и среднеотраслевыми показателями. Документируйте все изменения в условиях труда. Храните приказы, заявления и другие документы, которые подтверждают изменения в рабочем графике или оплате труда. Ведите отчетность таким образом, чтобы при необходимости быстро предоставить нужные сведения контролирующим органам.

Итог

Минимальный размер оплаты труда определяет нижнюю границу заработной платы в России, и работодатели обязаны соблюдать этот стандарт. В некоторых случаях зарплата ниже МРОТ возможна, например, при неполной занятости или совместительстве, если общая сумма выплат, включая премии и надбавки, соответствует минимальному уровню.

Важно, чтобы работодатель учитывал изменения в законодательстве, поскольку оплата труда пересматривается каждый год, и вовремя корректировал вознаграждение подчиненных.

Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, работодателям необходимо регулярно анализировать показатель зарплат в компании и сравнивать его с МРОТ.

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