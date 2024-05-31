В чем отличие между приказом и распоряжением в организации

Слова «приказ» и «распоряжение» нередко используют в качестве синонимов, хотя их значения различаются. Поэтому руководителю организации важно понимать сходство и разницу между ними, а также в каких обстоятельствах что следует применять. В статье расскажем, в чем отличие приказа от распоряжения и в каких случаях нужны оба документа.

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Что такое «приказ» и «распоряжение»

Приказами называют правовые акты, изданные руководителем компании в рамках его полномочий. Они регламентируют главные рабочие процессы. При этом срок действия приказов не ограничен. Им придется подчиняться, пока начальство не переиздаст их или не отменит. Если нужно ограничить срок действия, этот нюанс прописывают в тексте документа. Например, потребуется указать, до какого числа сотрудник организации отправляется в отпуск.

Распоряжениями называются правовые акты, которые руководитель, его подчиненный или представитель издают для решения возникающих в ходе работы задач. Чаще всего сроки их исполнения завершаются, как только нужные действия будут совершены, задание сдано.

Главное, чем отличается приказ от распоряжения — перечень лиц, которые могут издать правовой акт. Приказ подписывают только руководители организации или их заместители. Распоряжение же могут издавать и другие сотрудники, наделенные такими полномочиями, например, главы отделов.

Существует несколько разновидностей распорядительных документов:

По главной деятельности. С их помощью решают общие вопросы, связанные с организацией, например открывают новые отделения и филиалы, составляют график проверок. По административно-хозяйственным вопросам. Устанавливают правила обслуживания офисного или иного помещения, производства. К этой категории относят закупки оборудования и расходных материалов. Сюда же входят и требования выключать свет или воду, использовать на работе медицинские маски. По личному составу. Кроме самого предпринимателя, с этой категорией бумаг могут работать кадровик и HR-менеджер. Подобные приказы и распоряжения применимы к отпускам, увольнениям, приему соискателей на работу, переводам в другие отделы. Кроме приказов и распоряжений, существуют и иные распорядительные документы. К ним относят указания, решения и постановления. Но эти правовые акты встречаются редко. Чаще всего они применяются в госструктурах, а не на предприятиях. В военных структурах можно также встретить приказания. Но в других сферах такой документ не применяется.

При составлении распоряжения и приказа следуют алгоритму. Сначала руководитель дает поручение издать документ. Затем сотрудник, который обладает такими полномочиями, готовит текст. Использоваться могут и готовые шаблоны. Руководитель ставит подпись, после чего распоряжение или приказ регистрируют в специальном журнале либо через систему ЭДО. Когда процедура завершена, сотрудникам сообщают о нововведениях, их обязанностях или других решениях руководства.

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Иногда порядок усложняется. При подготовке текста документа сотруднику приходится консультироваться с юристом либо начальником. Это важно, чтобы избежать противоречия закону. Например, в ситуациях, когда составляется приказ о сохранении коммерческой тайны. Но помощь юриста требуется не всегда: например, при трудоустройстве сотрудника либо увольнении используют готовый шаблон приказов.

Когда нужен приказ

В законах не содержится строгих правил, когда какой вид документа требуется. Каждый руководитель принимает решение самостоятельно, но с учетом ряда нюансов.

Чаще всего приказы отдают по важным вопросам. Например, руководитель подписывает этот вид документа, когда открывает новые филиалы компании, составляет график отпусков, принимает соискателей на работу соискателей или увольняет сотрудников. Если какую-либо бумагу не может подписать начальник отдела, поскольку такими полномочиями наделен только генеральный директор, значит, нужен приказ.

Когда нужно распоряжение

Понять, что требуется распоряжение, можно по наличию или отсутствию сроков его действия. Если период неопределенный, то придется подписать приказ. Но если некоторые правила вводятся временно, то можно отдать распоряжение. Этот вид документа выбирают, если подписывать будут начальники отделов. Приказы они издавать не могут, поэтому им придется составить распоряжение.

Сходства и отличия приказа и распоряжения

Рассмотрим перечень отличий приказов от распоряжений:

Приказы используются для решения кадровых вопросов. Их издают, если возникает потребность уволить сотрудника либо ввести корпоративное расписание. С помощью распоряжений разбираются с текущими вопросами. Например, с разработкой или анализом рекламной стратегии. Приказы действуют, пока не будут отменены. Если меры принимаются временно, то срок прописывается в тексте документа. Например, можно ввести технику безопасности, систему штрафов за опоздания или поощрений для самых активных сотрудников. Сотрудникам придется соблюдать указанные правила, пока руководитель их не отменит. Начальник отдела не может отдавать приказ: это право есть только у руководителя и его заместителя. Приказы разрешается корректировать. В распоряжения правки не вносят, вместо этого их перевыпускают.

Отличием будет и порядок составления документов. Приказ имеет шапку и заголовок, а текст делится на 2 части. В первой описываются причины, по которым документ был создан. Следующая за ней основная часть начинается при этом со слова «Приказываю».

Распоряжения составляют без заголовка или шапки. Начинается их текст со слова «Обязываю». Но подписи в нижней части должны стоять на обоих документах. Не придется указывать причины, по которым возникла потребность издать документ.

Строгие правила по составлению распоряжений и приказов отсутствуют. Но рекомендации и шаблоны в госстандарте указаны, поэтому стоит придерживаться их.

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Одновременно у приказов и распоряжений есть и сходства. Оба документа действуют только в пределах юрисдикции субъекта, руководителем которого были подписаны. Бумаги регламентируют решение внутренних вопросов. Могут иногда относиться и к взаимодействию с другими субъектами, указывать на обязанности сотрудников и правила выполнения работы. Документы считаются равноправными. Законодательно не закреплено главенство одного над другим.

В некоторых ситуациях документы взаимозаменяемы. Например, сейчас можно принять человека на работу, подписав распоряжение. Раньше этот вопрос решался только с помощью приказа. Некоторые небольшие компании постоянно используют один вид документов. Чаще предпочтение отдают приказам, но выбор распоряжения тоже возможен.

Ошибки в составлении документов тоже похожи. Чаще всего обязанности сотрудников описаны недостаточно четко, из-за чего возникает недопонимание. Поэтому важно избегать размытых формулировок. Кроме того, нужно тщательно проверять, чтобы все сведения были вписаны корректно. Иначе эти акты управления теряют юридическую силу, что иногда приводит к штрафам, наказаниям.

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