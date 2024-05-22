Виды и требования к электронным документам

Цифровизация коснулась многих сфер, что сделало жизнь проще. Теперь для получения нужной справки или важного документа не надо даже выходить из дома. Технологии упростили и деятельность организаций, сократив временные и денежные затраты на ведение документооборота.
В статье узнаете, какие виды электронных документов бывают и каким требованиям они должны соответствовать.
Содержание
- Что такое ЭДО
- Виды электронных документов
- Требования к документам в электронном виде
- Как перейти на ЭДО
- Преимущества и недостатки
Что такое ЭДО
Это обмен документами через облачные сервисы или программы на ПК. При этом подписывать бумажные носители не нужно.
Электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы, особенно когда они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, что часто требуется для официального электронного документооборота.
Работать с электронными документами можно через специальную систему, в ней можно хранить документы организации и безопасно ими обмениваться с партнерами, хотя ЭДО — это не то же самое, что обмен файлами удаленно.
Такой способ передачи данных дает возможность работать с любым вариантом электронной подписи.
Среди существующих сервисов есть и бесплатные, которые работают без сертификации ФНС. Такая система документооборота (СЭД) — возможность работать с ЭД, соблюдая общие требования. По желанию руководителя СЭД может быть выстроена как вертикально, от руководителя к подчиненным, так и горизонтально, давая возможность обмена ЭД в рамках отдела или подразделения.
Чтобы начать пользоваться ЭДО, нужно выбрать оператора и установить на компьютер программу или подключиться к облачному сервису. Работать с электронными документами можно с любого устройства.
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С начала 2023 года государственные учреждения должны соответствовать общему требованию о введении внутреннего документооборота по приказу Минфина России п. 6, № 61н. Бюджетные организации в обязательном порядке перешли на работу с электронными документами.
Рассмотрим, какие виды электронных документов существуют и каким способом можно их создавать, хранить и пересылать в электронном виде.
Виды электронных документов
В ЭДО все форматы документов в электронном виде относятся к двум типам:
- Формализованные — их форма рекомендована ФНС. Обязательные требования к документам такого типа — расширение xml. Например, счет-фактура, УПД, акт приемки или товарная накладная. Таким видам документов нужна усиленная квалифицированная подпись.
- Неформализованные — не имеют жестких требований, для их создания используются разные форматы (docx, pdf, jpg), однако и они должны иметь ЭП для юридической значимости. Например, контракты, договоры и дополнительные соглашения.
Важно: документы, которые созданы по специальным требованиям к форме для налогового учета, требуют и специальной процедуры обмена — нужно квалифицированное посредничество оператора ЭДО. В момент подписания он сделает проверку сертификата ЭД.
Электронные документы подаются в арбитражный суд через сервис «Мой арбитр» или на сайте ГАС «Правосудие», где заполняются формы или загружаются нужные документы, которые имеют усиленную квалифицированную подпись.
Такой способ ведения первичной документации в электронном виде позволяет быстро создать, обработать, архивировать и найти нужное. Например, по запросу контролирующего органа к такому виду документов доступ открыть можно за секунды.
Требования к документам в электронном виде
Формат ЭД и список критериев закреплены законодательством РФ. Требования к электронным документам отличаются по приоритетности и разделяются условно на три вида:
- Содержание и оформление документа. Эти требования закреплены в законодательстве РФ. Они распространяются не только на электронные акты, но и на их бумажный аналог. Если требования в документах нарушены, они теряют юридическую силу независимо о того, стоит подпись на них или нет.
- Требования для нормативного регулирования. К ним относится вид электронной печати. Также прописано, правомерно ли создание такого ЭД по закону, нужна ли его копия на бумаге.
- Требования к документам, которые относятся к определенному виду могут быть индивидуальны и должны быть отражены в инструкциях или нормативных актах компании.
Важно: следует изучить все нормативные акты и ряд требований, что связаны с теми видами документов, с которыми компания планирует работать.
Переход на ЭДО считается добровольным, но есть компании, которые должны соответствовать требованиям и использовать при работе документы в электронном виде.
Это необходимо в случае, если:
- Компания продает одежду, обувь или БАДы.
- Деятельность организации ведется с импортными товарами, что обязательно проходят через НСП (национальную систему прослеживаемости). Например, импортирует стиральные машины, механизированную технику или холодильники.
- Компания является поставщиком или заказчиком в сфере государственных закупок.
- Компании, которые ведут бухучет и сдают отчетность в государственные органы.
Справка: в скором времени использование электронного документооборота может стать обязательным для всех компаний и ИП, а не только для бюджетных организаций.
Как перейти на ЭДО
Для перехода компании на ЭДО следует сделать несколько шагов:
- В учетную политику организации нужно внести изменения — указать возможность создания ЭД, их использования и передачи. Прописать, кто будет редактировать и подписывать такие документы, а кто сможет согласовывать без права подписи.
- Ответственно подойти к выбору оператора электронного документооборота, нужно обратить внимание на количество пользователей данной системы и отзывы о работе.
- Чтобы документы имели юридическую силу, важно приобрести квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- Выбрать способ работы с ЭДО — через программный модуль для 1С или интерфейс отдельного сервиса.
- Согласовать с контрагентами работу по документам в электронном виде.
- Поскольку по законодательству РФ первичные документы должны быть сохранены в течение 4 лет, важно продумать систему хранения — при большом объеме документооборота потребуется сделать электронный архив.
Преимущества и недостатки
Сложно спорить с очевидными плюсами электронного документооборота, ведь информация в таком виде надежно защищена и хранится на выгодных условиях достаточно длительный срок.
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Документы в электронном виде имеют следующие преимущества:
- Работа внутри компании станет более упорядочена. Стопки бумаг и папок останутся в прошлом. Вся переписка, договоры, акты и прочее будут удобно храниться в своих файлах. Они не занимают места, поиск происходит в разы быстрее, а доступ к ним руководитель может получить с любого устройства, даже не находясь в офисе.
- Бизнес-процессы будут быстрее, поскольку подписать документ можно онлайн. Это займет несколько минут в системе электронного документооборота.
- Документооборот станет безопасным, ведь ни один ЭД не имеет шанса потеряться или изменить статус. Каждый документ отправляется по защищенным каналам и информация об этом сохраняется.
- Оператор проверяет все электронные документы на на соответствие форме и срок действия электронной подписи.
- Высокая скорость поиска нужного документа.
- Сокращение расходов на покупку бумаги, печать и отправку с курьером.
- Можно сделать резервные копии ЭД.
У перехода на ЭДО есть свои недостатки:
- Не все сотрудники технически осведомлены в том, как работать с ЭДО. Нужно потратить время и финансы на подключение нужного ПО и на обучение сотрудников.
- Предприятия, которые получили доступ конфиденциальной информации, должны соответствовать основным требованиям о повышенном уровне безопасности к шифрованию и оборудованию.
- Если у партнера нет ЭДО, то придется работать по-старому.
В ближайшем будущем электронный документооборот станет обязательным для всех. Поэтому уже сейчас стоит рассмотреть переход на электронный формат документов. Это позволит быть в курсе последних тенденций и заранее подготовиться к возможным изменениям в законодательстве и стандартам ведения бизнеса.
Фото на обложке: Unsplash
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