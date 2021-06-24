Как сохранить продуктивность в жару

Жаркие дни лучше всего проводить на берегу моря, попивая прохладительный напиток. Но такая возможность есть не у всех. Вот несколько советов о том, как сохранить продуктивность для тех, кто вынужден работать в жарких офисах.

Делайте перерывы

Частые короткие паузы обычно более эффективны, чем один продолжительный перерыв. Долгая работа за компьютером может привести к еще большему перегреву организма. Минутные перерывы обладают тонизирующим эффектом, что позволит вам работать более эффективно.

Пейте больше воды

Во время аномальной жары поддерживать водный баланс особенно важно для здоровья. Недостаток воды в организме приводит к обезвоживанию. Симптомы могут включать головокружение, головные боли и проблемы с концентрацией внимания.

Всегда держите при себе бутылку с охлажденной водой и не забывайте пить, даже когда не чувствуете жажды.

Откройте окна и двери

Свежий воздух также благоприятно действует на рабочую производительность. Откройте окна на противоположных сторонах офиса или дома, так воздух сможет свободно циркулировать и быстрее охлаждаться.

Примите прохладный душ

Душ обладает отличным тонизирующим эффектом. Старайтесь настроить воду таким образом, чтобы она была слегка ниже температуры тела.

Наденьте свободную одежду

Отдавайте предпочтение одежды свободного кроя, откажитесь от джинсов и облегающих рубашек. Также важно выбирать одежду и натуральных тканей. Лен и хлопок — идеальный вариант для работы в жару.

Не переедайте

Старайтесь включать в свой летний рацион больше фруктов, овощей, ягод и зелени. Мясные продукты, напротив, могут вызвать повышенное потоотделение, слабость и вялость.

Используйте вентилятор

Постоянная циркуляция воздуха позволяет поддерживать температуру в помещении на комфортном уровне. Для более эффективного охлаждения можно поставить чашу со льдом напротив вентилятора.

Перенесите физическую активность на раннее утро или вечер

Старайтесь выполнять задачи, требующие физической нагрузки, утром или вечером, так как в это время воздух прохладнее.

В статье использованы материалы следующих источников:

Hampshirelive.news

Firstbeat.com