Как утолить жажду? Что пить в период летней жары?

Летом мы проводим больше времени на свежем воздухе — порой под палящим солнцем. В этот сезон особенно важно потреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс.
Рассказываем, что лучше всего пить в жару и как утолить жажду, если вода не помогает.
Содержание:
- Что лучше всего пить летом для утоления жажды?
- Что не следует пить в жару
- Сколько нужно пить воды в жару?
- Фильтрованная, питьевая из бутылки или минеральная?
- Холодная, прохладная или теплая?
- С газом или негазированная?
- Что можно добавить в воду, чтобы освежиться?
- Что еще поможет утолить жажду, кроме воды?
Что лучше всего пить летом для утоления жажды?
Вероятно, это не удивит вас, но во время жары лучше всего пить воду. Важно употреблять ее в достаточном количестве: она помогает переносить питательные вещества в организме и очищать его от отходов и токсинов.
Что не следует пить в жару
В этот период не стоит пытаться утолить жажду энергетическими напитками. Многие из них содержат больше кофеина, чем стандартные порции кофе, чая и безалкогольных напитков, а его чрезмерное употребление способствует обезвоживанию организма.
По той же причине следует ограничить чай и кофе. Но все зависит от того, насколько организм привык к кофеину. Если вы употребляете эти напитки ежедневно и запиваете их большим количеством воды, то во время жары они допустимы в умеренных количествах.
Если же ваш организм чувствителен к кофеину, то он может вызывать сильное обезвоживание.
Рекомендуем также отказаться от газированных напитков, поскольку и они содержат кофеин. Кроме того, обычно в них много сахара, что может привести к еще большему обезвоживанию.
В жару стоит отказаться и от алкоголя. Он является мочегонным средством, а значит, увеличивает выработку мочи и тем самым выводит воду из организма. Это особенно актуально для пива, которое обезвоживает организм.
Помимо этого, не рекомендуется употреблять алкоголь, если в течение суток вам нужно работать на улице в жаркую погоду, поскольку это повышает риск теплового удара.
Сколько нужно пить воды в жару?
Это зависит от того, что именно вы пьете, сколько потеете, как много жидкости теряете с мочой и так далее.
Общее правило — пить воду в течение дня. Засчитываются и такие жидкости, как несладкий чай и кофе, фрукты и овощи, которые на 60-90% состоят из воды.
Фото в тексте: fizkes /
Считается, что в день нужно выпивать восемь стаканов воды. Но вместо этого лучше обратить внимание на два простых биомаркера: как часто вы ходите в туалет и какого цвета ваша моча.
При оптимальном водном балансе человек ходит в туалет каждые два-три часа, и моча имеет цвет лимонада. Если же она больше напоминает апельсиновый сок, значит, организм пытается экономить воду и нуждается в большем количестве жидкости.
Не рекомендуется выпивать большой объем воды за раз — лучше пить понемногу в течение дня.
Фильтрованная, питьевая из бутылки или минеральная?
Считается, что минеральная вода полезнее фильтрованной и бутилированной, поскольку содержит природные минералы, такие как кальций, магний и калий. Обычно ее добывают из подземных источников и скважин и часто там же разливают по бутылкам. Содержание минералов может сильно различаться в зависимости от источника и марки.
Холодная, прохладная или теплая?
Кажется, что ледяной напиток лучше всего охлаждает в жаркий день. Но это не так, поскольку организм естественным образом нагревает холодную воду. Таким образом, все зависит от ваших предпочтений: добавить лед в напиток можно, но это вас не охладит.
С газом или негазированная?
Исследования показывают, что газированная вода утоляет жажду не менее эффективно, чем обычная. Помимо этого, она не содержит калорий и сахара, поэтому может стать отличной альтернативой газировке.
Газированная вода не только охлаждает, но и, возможно, справляется с этим лучше, чем обычная. Это выяснили японские исследователи в ходе небольшого эксперимента. Они измерили частоту сердечных сокращений, температуру тела и температуру кожи на конечностях у испытуемых после того, как те употребили газированную и обычную воду.
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Температура тела снижалась в обоих случаях, но газированная вода оказала больший эффект. В этом направлении требуется более масштабное исследование, но первоначальные результаты уже заслуживают внимания.
Что можно добавить в воду, чтобы освежиться?
Чтобы придать воде более освежающий вкус, можно добавить в нее цитрусовые, например лимон, лайм и апельсин, а также малину, арбуз и клубнику. Многим также нравится сочетание огурца и мяты — так получается освежающий и менее сладкий напиток.
Что еще поможет утолить жажду, кроме воды?
Если вам трудно заставить себя пить простую воду, то есть и другие варианты. Эти напитки также хорошо утоляют жажду в жару:
- чай и кофе без сахара в небольших количествах (в зависимости от содержания кофеина);
- вода с добавлением фруктов;
- овощи и фрукты с высоким содержанием воды (огурцы, салат, сельдерей, арбуз и ягоды).
В статье использованы материалы из следующих источников:
Msvu.ca, Wral.com, Bestlifeonline.com, Realsimple.com, Nationalgeographic.com, Theatlantic.com, Cnbc.com, Yummybazaar.com, Trendingbird.com, Susosuwater.com
Фото на обложке: Monthira /
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