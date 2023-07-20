Как утолить жажду? Что пить в период летней жары?

Рассказываем, что лучше всего пить в жару и как утолить жажду, если вода не помогает.

Летом мы проводим больше времени на свежем воздухе — порой под палящим солнцем. В этот сезон особенно важно потреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс.

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Что лучше всего пить летом для утоления жажды?

Вероятно, это не удивит вас, но во время жары лучше всего пить воду. Важно употреблять ее в достаточном количестве: она помогает переносить питательные вещества в организме и очищать его от отходов и токсинов.

Что не следует пить в жару

В этот период не стоит пытаться утолить жажду энергетическими напитками. Многие из них содержат больше кофеина, чем стандартные порции кофе, чая и безалкогольных напитков, а его чрезмерное употребление способствует обезвоживанию организма.

По той же причине следует ограничить чай и кофе. Но все зависит от того, насколько организм привык к кофеину. Если вы употребляете эти напитки ежедневно и запиваете их большим количеством воды, то во время жары они допустимы в умеренных количествах.

Если же ваш организм чувствителен к кофеину, то он может вызывать сильное обезвоживание.

Рекомендуем также отказаться от газированных напитков, поскольку и они содержат кофеин. Кроме того, обычно в них много сахара, что может привести к еще большему обезвоживанию.

В жару стоит отказаться и от алкоголя. Он является мочегонным средством, а значит, увеличивает выработку мочи и тем самым выводит воду из организма. Это особенно актуально для пива, которое обезвоживает организм.

Помимо этого, не рекомендуется употреблять алкоголь, если в течение суток вам нужно работать на улице в жаркую погоду, поскольку это повышает риск теплового удара.

Сколько нужно пить воды в жару?

Это зависит от того, что именно вы пьете, сколько потеете, как много жидкости теряете с мочой и так далее.

Общее правило — пить воду в течение дня. Засчитываются и такие жидкости, как несладкий чай и кофе, фрукты и овощи, которые на 60-90% состоят из воды.

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Считается, что в день нужно выпивать восемь стаканов воды. Но вместо этого лучше обратить внимание на два простых биомаркера: как часто вы ходите в туалет и какого цвета ваша моча.

При оптимальном водном балансе человек ходит в туалет каждые два-три часа, и моча имеет цвет лимонада. Если же она больше напоминает апельсиновый сок, значит, организм пытается экономить воду и нуждается в большем количестве жидкости.

Не рекомендуется выпивать большой объем воды за раз — лучше пить понемногу в течение дня.

Фильтрованная, питьевая из бутылки или минеральная?

Считается, что минеральная вода полезнее фильтрованной и бутилированной, поскольку содержит природные минералы, такие как кальций, магний и калий. Обычно ее добывают из подземных источников и скважин и часто там же разливают по бутылкам. Содержание минералов может сильно различаться в зависимости от источника и марки.

Холодная, прохладная или теплая?

Кажется, что ледяной напиток лучше всего охлаждает в жаркий день. Но это не так, поскольку организм естественным образом нагревает холодную воду. Таким образом, все зависит от ваших предпочтений: добавить лед в напиток можно, но это вас не охладит.

С газом или негазированная?

Исследования показывают, что газированная вода утоляет жажду не менее эффективно, чем обычная. Помимо этого, она не содержит калорий и сахара, поэтому может стать отличной альтернативой газировке.

Газированная вода не только охлаждает, но и, возможно, справляется с этим лучше, чем обычная. Это выяснили японские исследователи в ходе небольшого эксперимента. Они измерили частоту сердечных сокращений, температуру тела и температуру кожи на конечностях у испытуемых после того, как те употребили газированную и обычную воду.

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Температура тела снижалась в обоих случаях, но газированная вода оказала больший эффект. В этом направлении требуется более масштабное исследование, но первоначальные результаты уже заслуживают внимания.

Что можно добавить в воду, чтобы освежиться?

Чтобы придать воде более освежающий вкус, можно добавить в нее цитрусовые, например лимон, лайм и апельсин, а также малину, арбуз и клубнику. Многим также нравится сочетание огурца и мяты — так получается освежающий и менее сладкий напиток.

Что еще поможет утолить жажду, кроме воды?

Если вам трудно заставить себя пить простую воду, то есть и другие варианты. Эти напитки также хорошо утоляют жажду в жару:

чай и кофе без сахара в небольших количествах (в зависимости от содержания кофеина);

вода с добавлением фруктов;

овощи и фрукты с высоким содержанием воды (огурцы, салат, сельдерей, арбуз и ягоды).

В статье использованы материалы из следующих источников:

Msvu.ca, Wral.com, Bestlifeonline.com, Realsimple.com, Nationalgeographic.com, Theatlantic.com, Cnbc.com, Yummybazaar.com, Trendingbird.com, Susosuwater.com

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