6 нестандартных способов повысить производительность

В материале — советы от тех, кто решил выбрать необычный подход к работе и не прогадал.

Метод Pomodoro или составление списков — популярные рекомендации для повышения продуктивности. Впрочем, иногда правила полезно нарушать.

1. Будьте вне зоны доступа

Сегодня одним из главных способов в разы поднять производительность считают хорошее подключение. Мы можем использовать приложения из любого места, чтобы совместно работать, общаться или творить. Фрилансеры могут работать из любой точки мира. Впрочем, фрилансер и гострайтер Элиса Сильверман предпочитает действовать наоборот.

На ее смартфоне нет приложений для бизнеса.

И для не быть на связи каждый момент — необходимость, поскольку это позволяет сконцентрироваться на работе. Важно и то, что это помогает соблюсти баланс между работой и жизнью, чтобы сохранять продуктивность в рабочей фазе.

2. Откажитесь от списка задач

Записать в столбик дела может быть полезно, но у метода есть и обратная сторона. В качестве альтернативы попробуйте сделать наоборот и вести список выполненных задач.

Джеймс Миллер, фотограф и редактор Photographer Touch, записывает все, что сделал, чтобы сохранять мотивацию и фиксировать рабочие привычки. «Списки дел могут подавлять и заставлять вас чувствовать, что вы никогда не закончите» — говорит он. Он считает свою практику простой и ценной: «В конце каждого дня я уделяю несколько минут размышлениям о том, чего я достиг за день, и записываю это в свой список "сделано"».

Для Миллера это способ отпраздновать прогресс. Это позволяет «выявлять закономерности в моей продуктивности и лучше понимать, как я работаю, что помогает мне лучше планировать свой день и ставить реалистичные цели» — говорит он.

Дастин Лемик, CEO BriteCo, предлагает другой подход — список задач, которые вы не будете выполнять сегодня. Лемик говорит:

«Я составляю список вещей, которые я точно не хочу делать. Среди них задачи, которые, как правило, отвлекают меня и лишают энергии. Я составляю свой список дел, отталкиваясь от них. Это помогает мне отдавать приоритет самому важному и держаться подальше от задач, которые снижают мою производительность».

3. Не торопитесь

Рафаэль Оздемир, CEO Zendog, говорит:

«Если вы бежите в гору на максимальной скорости, очень быстро ваши силы иссякнут. Но вы доберетесь до вершины, если сбавить темп. Тот, кто пробежал на пределе 25% пути, а остальное время плелся пешком, всегда проиграет тому, кто пробежал всю дистанцию в комфортном темпе».

Существует также структурированная прокрастинация — идея использовать вредную привычку откладывать дела на потом, чтобы она работала на вас.

Как объясняет Шон Макфит, CEO MTD Sales Training, метод «использует вашу естественную склонность к прокрастинации в качестве инструмента для выполнения задач. Если вы обнаружите, что избегаете более сложных задач из своего списка дел, сосредоточьтесь на выполнении менее приоритетных пунктов в вашем списке».

Чем это хорошо? Что ж, принцип структурированной прокрастинации заключается в том, чтобы всегда делать то, что необходимо сделать, даже если это небольшая задача.

Макфит объясняет: «Идея в том, что, откладывая задачи, которые являются высокоприоритетными или кажутся непосильными, вы в конечном итоге завершаете другие задачи, которые все еще важны, но могут быть менее срочными. Таким образом, вы все еще добиваетесь прогресса, управляя своим желанием избегать определенных задач».

4. Откажитесь от многозадачности

Несколько лет назад многозадачность была невероятно популярна. Затем люди начали относиться к этому немного скептически, поскольку исследования, казалось, говорили о том, что высокие трудности при переключении между задачами на самом деле делают людей менее продуктивными.

На данный момент исследование ценности многозадачности не привело к единому выводу о том, хорошо это или плохо. Все сложнее.

Например, многозадачность может не повлиять на вашу продуктивность, но негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Насколько полезен этот подход, зависит от того, какие типы задач вы объединяете.

Если он вам не подходит, решением может быть монозадачность.

5. Отвлекайтесь в течение дня

Во время отдыха постарайтесь заниматься чем угодно, только не тем, что связано с работой. У CEO Ideal Tax Фариса Хатиба есть собственный список разрешенных отвлекающих факторов. Хатиб говорит:

«Отвлекающие факторы неизбежны. Когда я чувствую, что отвлекаюсь, я останавливаюсь и спрашиваю, могу ли я снова сосредоточиться. Иногда я могу, но если нет, я принимаю это и выбираю занятие из списка».

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Среди разрешенных отвлекающих факторов нет того, что, по его словам, заставляет его чувствовать стресс или терять концентрацию, как просмотр социальных сетей. Вместо этого он выбирает занятия, которые заставляют его чувствовать себя отдохнувшим. Это может быть прогулка, запись в дневнике, кофе на вынос или звонок другу.

Другие используют перерыв, чтобы настроиться на повышение производительности, когда они все-таки возвращаются к работе.

Уилл Янг, руководитель отдела роста и успеха клиентов Instrumentl, внедряет в свою рабочую рутину «намеренные переходы». Так он называет короткие паузы между задачами, встречами или любыми двумя видами деятельности, которые позволяют мысленно перезагрузиться и сконцентрироваться на следующей задаче.

В это время он тратит около 5 минут, чтобы закрыть все ненужные вкладки браузера или документы, собраться с мыслями и мысленно подготовиться к следующему пункту повестки дня. По его словам, «техника способствует повышению производительности и концентрации, уменьшая ментальный мусор и шум между заданиями».

6. Не пытайтесь распланировать каждую минуту

Эллисон Хольцер, сертифицированный коуч для руководителей, использует неструктурированное время в своей личной практике и рекомендует этот инструмент своим клиентам. В своей статье на LinkedIn она пишет: «Думайте об этом как о творческом отпуске для вашего мозга. Неструктурированное время может привести к повышению благосостояния, производительности и новым вдохновляющим идеям».

Это может повысить креативность и продуктивность.

Олли Гаспар, владелец и главный редактор We Seek Travel, предлагает принять хаос. Он говорит:

«Концепция, лежащая в основе "принятия хаоса", заключается в том, чтобы признать: мир бизнеса непредсказуем, и мы не можем контролировать все. Вместо того, чтобы бороться с хаосом, я научился приспосабливаться и находить творческие решения возникавших проблем. Это помогло мне уменьшить стресс и легче переносить невзгоды».

Кэти Уилкинсон, руководитель отдела маркетинга Givers, использует «бюджетирование времени», чтобы оставаться продуктивной и соблюдать равновесие между жизнью и работой.

Она говорит: «Составлять бюджет времени означает относиться к нему как к деньгам — планировать расходы, отслеживать траты и рассчитывать баланс. Я устанавливаю лимит времени на весь свой рабочий день, а затем оцениваю, сколько времени займет выполнение каждой задачи».

Кроме того, отмечает она, составление бюджета времени позволяет точно определить, сколько внимания она уделяет различным задачам, что позволяет ей находить конкретные способы улучшить свое управление временем и продуктивность. Она говорит: «Благодаря бюджетированию времени я чувствую, что могу набирать обороты, быть более продуктивной и добиваться лучшего баланса между работой и личной жизнью».

Еще один нелогичный совет по тайм-менеджменту заключается в том, чтобы планировать наоборот: сначала продумать развлечения или личные дела, а затем подогнать под это свой рабочий график.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney