Как продолжать работать продуктивно летом — 5 советов

Летом производительность может падать — вокруг коллеги уходят в отпуск или сам работник недавно вернулся с отдыха и теперь не может восстановить прежний ритм. Или просто мысли о том, что за окном светит солнце, а вы сидите в офисе, может не давать покоя целый день.
Юлия Карасева, основатель и генеральный директор Inbalansy, поделилась пятью такими ситуациями и решениями, которые помогут отвлечься и вернуться к работе без грустных мыслей.
Это нормально, что время от времени наша продуктивность падает, и мы не ощущаем себя полными сил и желания работать. Ключевое словосочетание «время от времени», так как важно уметь вернуть себе рабочий настрой.
Такой настрой может пропадать в летние дни, когда вокруг становится больше отвлекающих и привлекательных факторов, которые заставляют нас думать о чем-то еще, а не о работе.
Есть ощущение, что баланс работы и личного времени нужно корректировать, и само лето говорит о себе – это время для большего отдыха, отпусков и времени на природе.
Кажется, что в дождливый день или когда на улице мороз, мы можем достигать большей продуктивности, а летом она может снижаться, так как мысли то и дело соскальзывают с работы на другие дела.
Международные исследования показывают, что производительность на рабочем месте падает на 20% в летние месяцы, при этом посещаемость снижается на 19%, а сотрудники сообщают, что они отвлекаются как минимум на 45% больше.
Тогда что нужно учесть, чтобы вернуться к продуктивной работе:
Фактор №1
Солнечная погода, когда все мысли о том, что сидеть перед компьютером, – значит упустить солнечные дни, которых и так немного в году.
Мы можем перебирать варианты, что сделали бы сейчас, окажись на улице, и таких вариантов окажется масса.
- что усугубляет состояние: нас начинают поглощать мысли о том, насколько короткое лето, что все дневное время мы проводим на работе, ошибочные суждения. Поток таких мыслей нужно уметь останавливать и находить когнитивные ошибки работы мозга.
- что можно сделать: запланируйте время, которое вы точно проведете на природе, зафиксируйте это в календаре и сообщите об этом своему мозгу – «я запланировал чудесную прогулку по парку, в лесу или на кораблике». Это поможет взять ситуацию под контроль и показать альтернативу упущенному моменту сейчас.
Фактор №2
Коллеги собираются в отпуск или возвращаются из него и делятся яркими впечатлениями. В такие моменты хочется тоже прикоснуться не к длинному аналитическому отчету, а к мечтам или воспоминаниям об отдыхе.
- что усугубляет состояние: ощущение жизни от отпуска до отпуска, отягощающие мысли, нам может быть сложно вернуться к задаче после того, как мы отвлеклись.
- что можно сделать: переведите эти мысли в практическую плоскость, запланируйте отпуск, сделайте фотоальбом о прошедшем отдыхе, запланируйте «отпускное» время в ближайшие выходные, чтобы оно было похоже на отпуск. Можно поехать на ферму с животными или пространство с арт-объектами, на озеро, море или к реке и окунуться в отдых на сто процентов.
Фактор №3
Летние дни часто завершаются длинными летними ночами, и после таких прогулок требуется время, чтобы проснуться и взяться за работу с самого утра.
Мы можем терять продуктивность, пытаясь прийти в себя в утренние часы в офисе или работая из дома и раскачиваемся к полудню.
- что усугубляет состояние: если это становится традицией, тогда каждая летняя ночь превращается в вечер пятницы, когда есть ощущение, что завтра не на работу, а это не так. Важно возвращать себя к режиму сна и отдыха.
- что можно сделать: начните с задач, требующих меньшую включенность, и где вы не допустите ошибку по невнимательности. Простые и понятные задачи могут быть возможностью возродить свою эффективность и понемногу вернуться к работе в полную силу. Постарайтесь не увлекаться кофе, пытаясь придать себе бодрость, попробуйте заменить его на апельсиновый сок или напиток с имбирем.
Фактор №4
Летнее время насыщено мероприятиями, о которых мы узнаем из социальных сетей, рассылок, уведомлений. У нас возникает желание везде поучаствовать и все успеть.
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Активизируется FOMO, страх и тревога пропустить что-то важное.
- что усугубляет состояние: неумение различить насыщенность жизни и чувство жизни, стремление сделать из нее интенсив, максимально загрузив каждую минуту дня.
- что можно сделать: постарайтесь отфильтровать информацию и оповещения об активностях, отпишитесь от ненужных рассылок, расставьте приоритеты, что вы хотите сделать, в чем почувствовать и что испытать этим летом, и придерживайтесь по возможности своего плана. Это сэкономит вам ресурсы, деньги и энергию, которую вы тратите на переживания, чтобы все успеть.
Фактор №5
После возвращения из отпуска на работу остается шлейф расслабленного тела и ума. Чтобы привести себя в рабочее настроение, уходит около недели.
В эту неделю мы можем быть погружены в воспоминания о прошедшем отпуске, хотя бывает и обратная ситуация, когда, выходя на работу в первый же день, мы забываем, что только что провели две недели, отдыхая.
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Так, 24% работающих взрослых сообщают, что положительный эффект от отпуска исчезает сразу после возвращения на работу, а еще 40% говорят, что позитивное ощущение после отпуска длится всего несколько дней.
- что усугубляет состояние: слабые навыки планирования, организация работы по типу «тушение пожара», неналаженная система отпусков и передачи дел.
- что можно сделать: когда вы готовитесь к отпуску, приготовьте помимо плана как передать дела на это время, план, что важно проверить, вернувшись из поездки. Такой план поможет вам структурированно и с меньшими усилиями вернуть себя в рабочее русло, пункт за пунктом проверяя, как велась работа в ваше отсутствие.
Когда совсем тяжело вернуть свои мысли к работе, сконцентрироваться и погрузиться в работу, возьмите паузу, остановитесь. Выпишите все посторонние мысли, идеи, минимизируйте отвлекающие факторы, вернитесь к идеям «почему вы здесь?», «в чем смысл?» и что важно сделать сегодня.
Это могут быть два-три пункта, которые сделают этот день эффективным.
Погуляйте 10-15 минут на свежем воздухе, соберитесь с силами и вернитесь к своей ответственности перед собой, коллегами, руководителями и поработайте так, чтобы вы почувствовали удовольствие и удовлетворенность от того, что вы сделали.
В таком состоянии вы сможете завершить начатое раньше и/или уйти с работы вовремя в лето!
Фото на обложке: Unsplash
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