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Истории

Три способа повысить свой авторитет в коллективе

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Чтобы добиться признания в компании, часто недостаточно просто хорошо выполнять свои обязанности. Коллеги за пределами команды, как правило, не осознают значимость вашей работы. Кристина Дель Вильяр, эксперт по маркетингу в Кремниевой долине с 25-летним стажем, делится своими советами.

Три способа повысить свой авторитет в коллективе

Определите точки взаимодействия в организации

Первое, что необходимо сделать на любой должности — выявить точки соприкосновения в компании. Это могут быть области, выходящие за рамки вашего отдела или проектов, где вы можете повысить свое влияние. Определите, какие программы наиболее важны для стратегии организации, и как вы можете повлиять на них, будучи на своей должности.

Например, многие рассматривают маркетинг только как инструмент для привлечения клиентов. Но вы могли бы обнаружить точки соприкосновения на протяжении всего цикла взаимодействия с заказчиком: помогать выбирать функционал, использовать маркетинговую информацию для разработки сценариев продаж или создавать контент для упрощения адаптации клиентов.

Так вы можете наметить наметить план по наращиванию влияния, чтобы повысить вашу значимость и шансы на успех в организации.

Говорите на одном языке с руководством

Когда вы изучаете компанию и как в ней можно повысить свой статус, обратите внимание на ее влиятельных представителей. Чтобы заручиться их поддержкой, важно четко понимать их цели, проблемы и даже профессиональный язык, который они используют.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

Независимо от вашей роли в организации, необходимо уделять время анализу и изучению важных профессиональных аспектов. Используйте понятные термины в общении с людьми не из вашей сферы. Так вы быстрее найдете общий язык и потенциальных партнеров. Это очень важный способ общения с коллегами из других отделов, однако многие недооценивают его важность.

Налаживайте связи не только в своем отделе

Чтобы заработать авторитет в коллективе, не стоит общаться исключительно со своими руководителями. Но лучший способ — выявить ключевые заинтересованные стороны для достижения успеха.

Заработав влияние в компании, вы получите авторитет среди коллег и право участвовать в важных решениях. Чтобы вас оценили по достоинству, качественно выполняйте свои обязанности и следуйте простым принципам общения.  

Источник.

Фото на обложке: Fizkes / Depositphotos

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