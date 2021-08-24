Психологи предложили новое определение хорошей жизни — она не зависит от счастья и смысла

Однако авторы нового исследования предполагают , что есть еще один способ прожить хорошую жизнь. Его главная цель — достичь не счастья или определенной цели, а «психологической насыщенности».

Столетиями ученые придерживались теории Аристотеля, чтобы определять понятие хорошей жизни. Она разделяет это понятие на два типа: гедонистический (комфорт, стабильность и прочные социальные связи) и эвдемонический (целеустремленность и вклад в общее благо).

Что делает жизнь «психологически насыщенной»

Это понятие характеризуется «интересным опытом, в рамках которого новизна и/или трудности сопровождаются глубокими переменами в будущем». Так считают авторы исследования Сигэ Оиси, профессор психологии Университета Вирджиния, и Эрин Вестгейт, доцент кафедры психологии Университета Флориды.

К примеру, учеба за границей помогает внести психологическую насыщенность в жизнь студентов. Они изучают обычаи и историю другой страны, что часто побуждает пересмотреть общественные нравы их собственной культуры. Вступление на новый трудный карьерный путь также психологически насыщает человека.

Однако опыт не обязательно должен быть положительным. Война или стихийное бедствие вряд ли сделают жизнь счастливой и наполненной смыслом. Однако по прошествии этих событий человек может ощутить психологическое обогащение.

Помимо этого, можно столкнуться с не столь трагическими, но не менее печальными событиями: бесплодием, хроническими заболеваниями, безработицей. Независимо от обстоятельств, человек может испытывать страдания, но затем извлечет пользу из того, как этот опыт изменил его понимание самого себя и окружающего мира.

Вестгейт считает, что, дополняя представления о хорошей жизни психологическим богатством, мы «создаем пространство для препятствий и трудностей». «Важно, чтобы все шло не только хорошо и гладко. В преодолениях непростых испытаний также есть ценность», — утверждает она.

Если же его исключить, то можно предположить, что тот, кто не придерживается ни гедонистического, ни эвдемонического подхода, ведет плохую жизнь. Это, по словам Вестгейт, «невероятно пренебрежительно по отношению к опыту и ценностям людей».

Кто чаще выбирает это направление

Гедонистический, эвдемонический и психологически богатый образы жизни могут дополнять друг друга. Но иногда люди отдают предпочтение лишь одному типу.

Личные качества

Авторы исследования проанализировали личные качества участников различных национальностей. Для этого они использовали метод «Большой пятерки». Он позволяет оценить положение испытуемого на спектре из пяти черт личности: сознательность, открытость опыту, невротизм, экстраверсия и дружелюбие.

Результаты показали, что люди с высокими показателями «открытости опыту» с большей вероятностью вели психологически насыщенную жизнь. По словам Оиси и Вестгейт, эта черта обычно характеризуется «яркой фантазией, творческой чувствительностью, глубиной чувств, гибким поведением, интеллектуальной любознательностью и нестандартным мышлением».

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Неудивительно, что человека с такими качествами заинтересует жизнь, полная перемен. Как отмечают авторы, главная причина, по которой счастливый и осмысленный типы не охватывают весь спектр мотивации людей, заключается в том, что оба они могут быть однообразными и повторяющимися.

Оказалось, что «счастливая жизнь наиболее тесно связана с экстраверсией, а также сознательностью и низким уровнем невротизма». В то же время среди тех, кто стремился к осмысленной жизни, качества «Большой пятерки» были распределены довольно равномерно.

Социально-экономическое положение и место жительства

Авторы обнаружили, что люди с психологически насыщенным образом жизни с большей вероятностью придерживались политически либеральных взглядов и принимали социальные изменения. А счастливые и целеустремленные люди хотели сохранить свое текущее положение.

Также оказалось, что WEIRD-общества (western, educated, industrialized, rich & democratic — западные, образованные, индустриальные, богатые и демократические) и состоятельные люди стремились к психологически богатой жизни не больше, чем другие. Счастливые люди, как правило, обладают более высоким социально-экономическим статусом, а психологически насыщенный и осмысленный образы жизни не сильно связаны с доходом.

Однако авторы обнаружили, что психологически насыщенный образ жизни особенно популярен в некоторых странах: в Японии (16%), Корее (16%), Индии (16%) и Германии (17%). Наименьший интерес к нему проявили в Сингапуре (7%). При условии, что можно придерживаться только одного образа жизни, большинство участников из девяти стран выбрало счастливый.

Возраст

Вестгейт утверждает, что не может установить точных причин для обнаруженных показателей. Однако она подозревает, что люди отдают большее предпочтение определенным версиям хорошей жизни в зависимости от возраста. «В некоторые периоды жизни мы принимаем дискомфорт, для нас важнее узнавать новое», — рассказывает она.

Исследование также показывает, что с возрастом люди обычно становятся счастливее. Это связано с тем, что они предпочитают знакомые вещи, которые делают их счастливыми, и проводят больше времени с семьей и близкими друзьями. Все это делает человека счастливее, но снижает психологическое богатство.

Ради чего стоит жить

Для многих людей пандемия стала препятствием на пути к желаемой жизни. Те, для кого важно проводить время с друзьями, вероятно, встречались с ними реже во время карантина. А любителям путешествий пришлось серьезно ограничить свои передвижения. Какое же направление лучше выбрать в текущих условиях?

По словам Вестгейт, все зависит от человека, однако для сотрудников служб жизнеобеспечения и медицинских работников, вероятно, важнее всего сосредоточиться на значении и психологическом богатстве. «Они переживают тяжелые времена, приносящие психологическое богатство, а их дело несет важное значение», — утверждает она.

Тем, чье качество жизни снизилось в текущих условиях, стоит обдумать каждое из трех направлений, чтобы понять, какие изменения стоит внести. Однако авторы отмечают: если на данный момент вы удовлетворены жизнью, но она не попадает ни в одну из трех категорий, вполне вероятно, что есть еще больше направлений. Например, интеллектуальная или креативная жизни.

Аристотель затронул эту тему два с половиной тысячелетия назад. Но, как считает Вестгейт, психологии важно продолжать ее изучение и расширять представление о том, ради чего стоит жить.

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