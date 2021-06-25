Искусство ставить и достигать цели: как делать это правильно?

Между поставленной и достигнутой целью часто лежит пропасть. По данным исследований Университета Скрэнтона, всего 8% людей добиваются результатов, а для остальных цель остается недостижимой мечтой. Для реализации замыслов следует использовать осознанный, научный поход. Существует немало методик, предназначенных для решения подобных задач. Однако без мотивации добиться чего-либо непросто. О своих способах достижения поставленной цели рассказал партнер и директор по развитию бизнеса КЭДО-платформы HRlink Дмитрий Махлин.

Какие есть методики для целей

Есть разные механики постановки целей:

SMART — Specific (точно сформулированная), Measurable (измеримая), Achievable (достижимая), Relevant (актуальная), Time bound (привязанная к сроку). Считается самой сбалансированной схемой выполнения замыслов. Метод Локка и Лэтэма. Основан на постановке заведомо трудной задачи, требующей усилий для ее решения. Метод Брайана Трейси. Базируется на четкой формулировке и тонкой проработке деталей при выполнении принятого плана. Метод Марка Аллена. Используется при отсутствии конкретных целей и дает план действий на перспективу.

Я считаю, что все эти подходы в целом представляют собой одну методику, только с разных сторон: в 80% случаев использую SMART и считаю, что 99% потребностей это покрывает с достаточной эффективностью. В остальных 20% случаев ни на что не ориентируюсь, просто формулирую цель как получится. Это надо только для напоминания самому себе о существовании того, чего хочешь достичь.

Для того, чтобы выбрать подходящую методику, в первую очередь надо определить критерии выбора и изучить несколько вариантов. На каждую отводится определенное время.

Затем начинается процесс выполнения действий, заданных используемой на текущий момент техникой. После этого надо проанализировать результат, руководствуясь критериями, принятыми вначале. Если он заметен, методика тебе подходит. В противном случае выбирается другая, и весь процесс повторяется.

Не следует слишком увлекаться модными новинками, так как они обычно созданы на базе старых техник. Часто отличием становится лишь увеличенное количество «воды». Кроме того, не следует превращать поиск методики в самоцель, занимающую все твое время.

Правильно формулируем цель

Формулировка принятой задачи зависит от ее типа, специфики. Некоторые из них достаточно понятные, конкретные. Для работы с ними подходит технология SMART. Если же в понимании цели отсутствуют какие-то аспекты и напрямую применять привычную технику нельзя, приходится использовать технологии постепенного приближения к ней. Обычно я устанавливаю критерий, по которому можно поставить стартовые задачи.

Иногда цели не ясны и больше воспринимаются в каких-то ощущениях. Их сложно четко сформулировать, так как они слишком расплывчаты и никогда раньше не были проговорены словами. Надо осознать цель, сформулировать ее для себя так, чтобы из ощущений она трансформировалась в определенные, реальные действия. Затем используется методика, близкая тебе по сути и способная обеспечить выполнение поставленных задач.

В работе над достижением цели я выделяю для себя три главных фактора:

Мотивация; Реальность управления действиями; Дисциплина.

Это три кита, на которых стоит способность решать задачи и получать ожидаемый результат.

Техника поэтапного воплощения цели в реальность

В работе над достижением поставленных задач я использую пять основных функций менеджмента:

Планирование. Формулируешь цель и записываешь шаги по воплощению. Разбиваешь ее на отдельные этапы, комфортные по продолжительности. Необходимо понимать, какой результат должен принести каждый из них. Для этого надо запланировать систему мониторинга.

Например, я выделил для себя шесть основных пунктов своего плана развития:

работа/карьера/бизнес;

саморазвитие/образование;

финансы;

спорт;

личная жизнь;

окружение/нетворкинг.

Каждый год в декабре я сажусь и трачу не менее шести часов на формулирование целей на будущий год, выделяю под них время. Ставлю по три-четыре большие цели на год.

Например, изучить английский язык до уровня Advance к 31.12.2021. Устанавливаю критерий выполнения — сдать экзамен, прочесть книгу на английском. Отвожу для этого необходимое количество времени, определяю текущий уровень и прикидываю, какие действия мне понадобится выполнить для получения нужного результата.

Например, пройти 65 занятий, выучить 2000 слов, сдать экзамен. Разбиваю все по месяцам и получаю готовый план действий на год. В результате я вижу, что мне надо делать, и знаю, сколько потребуется времени. Это важный момент, исключающий постановку слишком большого количества целей, на выполнение которых просто не хватит времени.

Организация. Надо запустить выполнение процессов

Для этого я выделяю время каждый день. В результате одна большая цель оказывается разбита на множество мелких, легко решаемых задач. К примеру, я приезжаю каждый день в офис к 7:30 и первое, что я открываю, это не почта или чат, а календарь и список задач на день. Я его прорабатываю и весь день идет по моему сценарию.

Я также расшарил файл, в котором прописаны цели на год с моим наставником и раз в месяц мы обсуждаем что было сделано, а что нет. Такой подход добавляет ответственности перед другим человеком, мнение которого важно. Это позволяет выполнить больше целей.

Мотивация. Это обязательный момент, так как без него все действия попросту застопорятся.

Контроль. Для этого у меня есть несколько понятий и тактик:

Надо по-настоящему хотеть чего-то, желать добиться положительного результата. Цель должна быть тебе близка, и тебе надо искренне верить в то, что ее можно достичь. Если она для тебя действительно важна, то обязательно приведет к реальным действиям для получения нужного результата. Она не даст спокойно жить, постоянно напоминая о своем присутствии.

Monthly review — подвожу итоги месяца, корректирую цели при необходимости;

Weekly review — каждое воскресенье трачу два часа (анализирую прошедшую неделю, проверяю, что было достигнуто, ставлю задачи на следующие семь дней и снова обязательно бюджетирую каждый пункт плана по времени);

Daily Review — ежедневно минут 15 вечером на анализ прошедшего и подготовку к очередному дню.

Координация. Оперативно корректирую цели в соответствии с возникающими жизненными обстоятельствами.

К примеру, сомневаюсь, что кто-то планировал пандемию. Но когда она начала влиять на мои планы, то я сел и скорректировал свои цели, а главное — способы их достижения. Запустил еще один проект, завершил другой. Занятия английским перевел в онлайн режим.

Чем мечта отличается от цели

Мечта — это лишь желание, которое появляется у человека и не всегда осознается в форме четкого плана действий. Цель — это проект, перечень конкретных усилий для получения заданного результата. Мечта может и должна стать оцифрованной и поставленной целью. Следует понимать, что выполнение задач на 80% — уже очень хорошо.

Перепроверь также сам себя, нужно ли тебе это на самом деле, и задавай подобные вопросы регулярно. Важно понимать, исходя из чего ты ставишь себе ту или иную цель, чтобы не забыть, почему нужно именно это делать. Сравнить в нескольких аспектах — я сейчас-я будущий, я-кто-то еще. Кроме того, необходимы коммуникации — с кем-то о чем-то вместе подумать, рассказать, соревноваться.

Основными моментами в достижении результатов я считаю:

Превращение мечты в четко сформулированную и определенную цель, которую можно разделить на простые задачи.

Выбор методики осуществления цели (SMART, Метод Локка и Лэтэма, Метод Брайана и другие).

Составление плана действий в соответствии с выбранной техникой, выделение и распределение времени на регулярные занятия.

Контроль за соблюдением плана, проверка полученных результатов.

Коррекцию планов в соответствии с изменениями жизненных обстоятельств или условий.

Часто люди хвастаются, что ставят цели (ведь это стало так модно), а вот контролировать их выполнение, разбивать на задачи забывают. Это выглядит так, как- будто вы пытаетесь проехать из Москвы в Париж без навигатора и указателей, куда-то едете, а вот куда непонятно.

Многие также ставят цели только потому что это модно, но эти цели и мотивация будут утрачены где-то через месяц-два

Важнейшим фактором, обеспечивающим достижение поставленной цели, является мотивация. Она создает у человека постоянное желание действовать, добиваться результата.

Однако необходима и дисциплина, без которой неизбежны срывы планов, отмена назначенных на данный момент действий. Возникают ситуации, когда принятые замыслы теряют свою актуальность, и цели перестают интересовать человека. Это не страшно, но, если они повторяются часто, стоит задуматься о своих личных качествах.

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