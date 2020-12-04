Отказаться от хорошей работы и завести корову: история стартапа Puresh Daily

В 2019 году Маниш Пиюш и Адитья Кумар запустили проект по производству и доставке качественного молока и молочных продуктов. Уже через полгода стартап Puresh Daily вышел на точку безубыточности.

Маниш Пиюш работал в 14 странах, но решил вернуться в свой родной город Ранчи. Он видел, что бизнес в Индии концентрируется на масштабных задачах и не решает базовые, а в малых населенных пунктах наблюдается утечка квалифицированных кадров.

Маниш и Адитья учились в Ранчи, а затем поступили в Технологический институт Бирла в Месре. После они уехали из родного города, чтобы продолжить образование.

Завершив инженерный курс, Маниш получил работу в отделе маркетинга в Tata Group в Джаркханде. Там он проработал пару лет и решил получить степень MBA в Индийском институте менеджмента в Индауре, а затем отправился за границу для работы на новой должности в Tata Group.

Маниш рассказывает, что с 2009 по 2017 гг. он проработал в 14 странах. В 2017 году он вернулся в Индию в качестве генерального менеджера Tata Motors в Мумбаи. Тогда он узнал, что его родной штат проводит событие под названием «Импульс Джаркханда», посвященный местным бизнес-возможностям.

Поворотным моментом для Маниша стал разговор с друзьями за чашкой чая. Он встретил несколько местных жителей и понял, что «такие конференции идут всего несколько дней, а Джаркханд остается прежним, ведь лучшие умы уезжают отсюда. Возможно, проблему утечки мозгов решили в Индии, но не в таких штатах, как Джаркханд».

Поэтому Маниш позвонил своему другу детства и спросил его, хотел бы он вернуться в родной город и вместе заняться бизнесом.

«У нас была хорошая зарплата, жены и дети. Это было трудное решение, но мы быстро его приняли», — говорит Маниш.

В 2017 году оба уволились и приехали обратно в Ранчи.

Сначала Маниш и Адитья не планировали заниматься поставками молока. Они понимали, что для любого бизнеса потребуются технологии. В возрасте 40 лет они изучили программирование и зарабатывали на жизнь продажей программ. Так они изучали различные направления бизнеса.

Поворотный момент случился, когда предприниматели начали разрабатывать ПО для молокоперерабатывающей компании в Джаркханде.

Они увидели, какие пугающие методы и химические вещества используются в переработке молока, и решили основать молочный бизнес. Партнеры купили пять коров и несколько месяцев пытались освоить новое ремесло.

«Все началось с чрезвычайно простой проблемы: отсутствия доступа к молоку хорошего качества», — рассказывает Маниш.

Маниш вспоминает время, когда он жил за границей: в отличие от Индии, там можно было легко купить молоко с Омега-3, витамином D и другими добавками.

«В Ранчи я искал молоко хорошего качества, и доступные бренды не давали мне уверенности в том, что молоко не содержит фальсификатов и гигиенически обработано», — говорит он.

Он подчеркивает, что согласно древним индийским текстам, раньше коровы ели травы и давали молоко с целебными свойствами. Маниш и Адитья экспериментировали в этом направлении, и «результаты были замечательными»: «Содержание белка в молоке популярных брендов составляло 2,9%, мы получали 3,6-4% на стакан, — утверждает Маниш. — Это был наш пилотный запуск».

Так в январе 2019 года появился проект Puresh Daily, который изначально задумывался как доставка молока жителям Ранчи.

Стартап также продает сладости без химикатов, творог, коровье топленое масло, творог, овощи и фрукты собственного производства.

Стартовый капитал составил 10-15 лакх рупий, собранных у родственников и друзей.

Puresh Daily выращивает овощи и травы на собственной ферме, чтобы кормить коров и обеспечить питательность молока.

Сейчас у стартапа уже около 80-100 коров и команда из 40 сотрудников.

Проект достиг безубыточности в течение первых шести месяцев работы, а прибыль была реинвестирована в компанию.

«В течение года наш доход достигал 1,2 крор рупий», — рассказывает Маниш. Компания поставляет молоко более чем 1500 клиентам в день и имеет собственную технологию и систему доставки заказов.

Маниш говорит, что компания использует модель asset-light и нанимает курьеров с собственным велосипедом. Они получают специальные фирменные сумки, для перевозки которых не нужен специальный транспорт.

На сегодняшний день Puresh обслуживает клиентов в Ранчи, Бокаро, Рамгархе, Джамшедпуре и вскоре собирается выйти в индийский город Патна.

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