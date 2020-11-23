Восемь креативных способов подработки

Во время пандемии наше финансовое положение стало как никогда уязвимо. Многие были вынуждены искать новую работу или источник дополнительного дохода, чтобы увереннее смотреть в будущее. Эти способы подработки помогают проявить творческий подход и доступны практически каждому — достаточно наличия компьютера, телефона и выхода в интернет.

Запустить интернет-магазин

Интернет-магазин может стать неплохим источником пассивного дохода. В нем могут продаваться самые разнообразные товары — коврики для йоги, футболки или кружки. Технология печати по заказу позволяет вам не задумываться о запасах. Вам нужно лишь предлагать дизайны и выбрать поставщика, который будет помогать печатать, упаковывать и поставлять товары от вашего имени.

Сочинять музыку

Начать создавать музыку можно практически без опыта. Для этого можно изучить тематические статьи или пригласить для сотрудничества музыканта.

Со временем вы сможете размещать треки на таких платформах, как Spotify или Apple Music, и зарабатывать на стриминге.

Основатель Wellington Уолтер Морган отмечает: «Если выбрать правильный музыкальный каталог или агентство, вашу музыку могут взять для реалити-шоу или рекламы Apple. Это может принести вам сотни и даже тысячи долларов дохода в течение всего времени, пока контент будут транслировать».

Использовать писательские навыки

Если вы умеете ясно и точно выражать мысли в письменной форме, этим можно зарабатывать. Вы можете создавать контент для собственного сайта или заниматься фрилансом.

Райан Робинсон, блогер и автор Fast Company, рассказывает: «Из всех подработок, с которыми я экспериментировал в течение нескольких лет, блогерство было прибыльнее всего. — Он отмечает, что дополнительный заработок ему приносило сотрудничество с брендами, продажи цифровых продуктов и работа на фрилансе. — Я начал уделять время тому, чтобы писать на интересные мне темы».

Обучать других

Все больше технически продвинутых экспертов создают собственные курсы, чтобы получать дополнительный доход. Неважно, электрик вы или пекарь — вам есть чему научить других.

Эксперты отмечают, что курсы помогают зарабатывать буквально во сне.

Бизнес-коуч Лиза Джонсон советует: «Если вы хотите создать источник пассивного дохода, самый быстрый способ — использовать знания, которые у вас уже есть. Для начала определите, кому хотите помочь, нарастите аудиторию и создайте для нее ценность».

Работать на фрилансе

Неважно, какие продукты вы производите — цифровые или физические. В любом случае вы сможете продать их в интернете.

Например, если вы графический дизайнер, вы можете создавать графические шаблоны, баннеры для социальных сетей и размещать их на таких площадках, как Creative Market. Если вы занимаетесь каким-нибудь ремеслом, для вас подойдет какой-нибудь маркетплейс. Определите, какое из ваших хобби даст вам возможность зарабатывать.

Сдавать жилье в аренду

В этом году многие домовладельцы сдают пустующие площади в аренду. Все больше людей работают удаленно, и спрос на аренду помещений вырос.

Сдавать помещения в аренду можно через такие площадки, как Airbnb. Сороб Луи, основатель компании экспериментального дизайна VirtuLabs, рекомендует предлагать уникальный и творческий опыт, чтобы повысить популярность и доходность вашего помещения: «Крупнейшие хабы развлечений уже не являются самыми безопасными вариантами, и семьи ищут альтернативы. Это может быть большой загородный дом, детская комната в стиле принцессы или хороший проектор, который позволит устроить романтический киновечер на открытом воздухе».

Заниматься интернет-дизайном или программированием

Сейчас есть множество онлайн-ресурсов, которые обучают программированию. Благодаря этому практически любой может начать новую карьеру в качестве дизайнера или разработчика.

Мэрайя Смит, основатель Wild Wing Studio, рассказывает: «Мы с мужем искали дополнительный источник дохода и решили объединить наши навыки дизайна и программирования, основав компанию по дизайну сайтов. Мы общаемся с клиентами удаленно и можем работать из любой точки мира, обеспечивая высокий уровень сервиса. Все, что у нас было в начале, — Wi-Fi, компьютер и мечта!».

Стать актером

Чтобы попасть на телевидение или в кино, не обязательно быть звездой первой величины. Новичок без опыта может сниматься в массовке. Если вы стремитесь к чему-то большему, возьмите за правило участвовать в пробах — удаленно или лично. Возможно, вы даже попадете в рекламный ролик или реалити-шоу и сможете прилично заработать.

Неважно, в каком финасовом положении вы находитесь. Подходите к дополнительному заработку творчески и превратите свои интересы и навыки в собственный бизнес.

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Фото на обложке: Eugenio Marongiu / Shutterstock