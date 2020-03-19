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Истории

Девять способов подработки в англоязычном сегменте интернета

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Переход на работу и обучение из дома заставил многих иначе посмотреть на возможности, которые предоставляет интернет. В их число входит и дополнительный заработок, для получения которого необязательно находиться в стране нанимателя. Рассказываем о девяти вариантах подработки в англоязычном сегменте сети.

Девять способов подработки в англоязычном сегменте интернета

Способы, не требующие специальных навыков

В интернете есть виды подработки, которые доступны всем желающим. Они оплачиваются хуже, но при желании занять время чем-то полезным и получить за это деньги этими вариантами вполне можно воспользоваться.

  • Amazon MTurk. Сервис предлагает выполнять задачи, которые называются HIT (human intelligence tasks — задачи для человеческого интеллекта). Они охватывают много видов деятельности: от заполнения опросов до транскрибирования данных. Знакомство с системой займет некоторое время, но сразу после этого можно перейти к выполнению задач. За некоторые из них платят более $10 в час, но все же обычно — не более $5-6.
  • Онлайн-опросы. Этот способ многим кажется сомнительным, но есть несколько сайтов с опросами, которые заслуживают доверия. В англоязычном сегменте интернета это Prolific, Pinecone Research и Google Opinion Reward.
  • Продажа ненужных вещей. Наиболее популярные площадки для продажи вещей — это eBay и Craigslist, но при желании можно выбрать нишевые приложения и сайты для продажи определенных товаров, таких как электроника или женская одежда.

Способы, требующие определенных умений

Подработать можно и в областях, в которых вы уже достигли высокого уровня или находитесь в процессе развития. Вот несколько вариантов.

  • Upwork. Этот сервис связывает исполнителей с предпринимателями, которые ищут фрилансеров. Поначалу получать хорошие заказы будет сложно, но со ситуация улучшится. Два базовых правила работы на Upwork: 1) не выбирать задачу, если один отклик на нее требует много усилий; 2) сразу определиться с условиями, в том числе с оплатой труда и длительностью сотрудничества.
  • Medium. Это платформа, на которой авторы могут размещать контент и потенциально зарабатывать деньги. Medium отлично подходит для людей, стремящихся создать свою аудиторию и привлечь больше читателей. Они платят за подписку, поэтому популярные истории и статьи могут принести достойные деньги.
  • Ведение блога. Для некоторых людей этот вид деятельности может быть очень прибыльным. Лучшие блогеры зарабатывают миллионы долларов в год, но большинство — менее $3,5 в день. Чтобы стать успешным блогером, нужно создавать качественный контент, регулярно его публиковать и постоянно расширять аудиторию. Для ведения блога требуется много усилий, и успех не гарантирован даже блестящим авторам, но он в любом случае станет вашим полноценным портфолио.
  • YouTube. На этой площадке насчитывается около 3 млн каналов, у которых есть более тысячи подписчиков, а всего каналов — более 23 млн. Самые популярные YouTube-блогеры монетизируют контент и получают миллионы долларов в год как от самого YouTube, так и от спонсоров. Разумеется, это тоже способ не для всех, так как он требует много сил и времени, но при наличии интересной идеи есть смысл попробовать.
  • Онлайн-обучение. Этот вариант больше похож на постоянную работу, чем на подработку. Обычно для проведения онлайн-уроков нужно, чтобы образование преподавателя отвечало определенным требованиям, но оплачиваются такие занятия довольно хорошо. Некоторые популярные сайты наподобие VIPkid могут платить примерно $20 в час. Если у вас есть подходящее образование и вы ищете гибкую работу на дому, задумайтесь о репетиторстве.
  • Etsy. Этот ресурс позволяет продавать предметы ручной работы и не только. Etsy — это отличное место для таких креативных специалистов, как фотографы и дизайнеры. Если посетителям сайта действительно понравится ваша работа, Etsy может дать вам полноценную работу.

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