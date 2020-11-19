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Истории

Как семь счетов в банке помогают планировать бюджет

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Поломка машины, ремонт дома и другие непредвиденные расходы вызывают стресс и требуют дополнительных затрат. Если они не заложены в бюджет, придется брать кредит и переплачивать.
Чтобы эффективно распределять финансы, писатель Бен Ле Форт ведет семь счетов в банке. Вот что он рассказывает про эту модель планирования бюджета.

Как семь счетов в банке помогают планировать бюджет

Текущие расходы

Эти средства идут на повседневные расходы и оплату счетов. Такой счет можно сравнить с аэропортом: деньги не находятся там постоянно, а лишь помещаются туда для того, что попасть в определенную цель.

На текущий счет, как правило, не начисляются проценты, поэтому на нем можно хранить только ту сумму, которой будет достаточно для удовлетворения повседневных финансовых потребностей и обязательств.

Отпуск

Любителям путешествовать стоит создать отдельный счет на поездки и отпуск. Определите, сколько вы хотите и можете себе позволить потратить на будущий отдых. А затем планируйте его с учетом накопленной суммы.

Брать кредит для того, чтобы отдохнуть — не лучшая идея. Если желанная поездка стоит дороже, чем вы можете себе позволить, значит стоит рассмотреть другой вариант.

Содержание дома

Собственное жилье — дорогое удовольствие. Оно требует постоянного ремонта и обновления — от покраски стен до замены мебели — и новые проблемы возникают одна за другой.

Чтобы покрывать ежегодные расходы на содержание жилья, стоит выделить отдельный счет. Как правило, для этого будет достаточно откладывать 1% от его покупной стоимости. 

Помимо этого, можно откладывать дополнительные средства, чтобы покупать предметы домашнего обихода не первой необходимости. Например, блендер или новый телевизор, которые, скорее всего, не входят в ваш ежемесячный бюджет.

Содержание машины

Содержание автомобиля также обходится очень дорого. Страховка, ремонт, бензин и многое другое — все это в целом составляет крупную сумму.

Такие траты, как бензин, страховка и оплата по кредиту, можно включить в ежемесячный бюджет. Для более крупных и редких расходов, например ремонта, замены масла и покупки нового автомобиля, лучше создать отдельный сберегательный счет. Таким образом, если машина неожиданно сломается, ее починка не станет проблемой.

Расходы на ребенка

Игрушки, питание, кроватка, подгузники, детское кресло — все эти и многие другие затраты появятся с рождением ребенка. Поэтому для его нужд стоит завести отдельный счет.

Более того, чем старше становится ребенок, тем сильнее растут расходы. Обучение в колледже или университете стоит немалых денег. Об этом также лучше позаботиться заранее, чтобы в будущем ребенок смог получить хорошее образование. 

Развлечения

Быть взрослым непросто. Когда в семье появляются дети, становится трудно найти время и деньги на себя. Решить эту проблему поможет отдельный счет, специально предназначенный для развлечений.

Его можно использовать, чтобы сходить в кино, заказать еду на дом или пообедать в кафе на выходных. Таким образом вы сможете позволить себе не только то, что не входит в ежемесячный план, но и отдохнуть от повседневной суеты.

Форс-мажоры

Как правило, такой счет нужен для двух целей.

  1. Чтобы покрыть значительные и непредвиденные расходы.
  2. Чтобы покрыть основные расходы на жизнь в случае потери работы.

Однако первую функцию могут выполнять и шесть других банковских счетов.

  • Если сломается что-то из мебели, покупку новой можно оплатить деньгами из сбережений на содержание дома.
  • Ремонт машины также покроет отдельный счет.
  • Для других непредвиденных расходов можно использовать сбережения на отпуск и развлечения.

Таким образом средства на этом счете можно оставить на случай потери работы.

Дополнительные советы

Наличие семи банковских счетов помогло мне избавиться от стресса, связанного с финансами. Когда бюджет уже распределен, и деньги лежат на конкретном банковском счете, я не мучаюсь размышлениями о том, стоит ли совершать покупку.

Если вы хотите использовать подобную модель распределения бюджета, у меня есть несколько советов. 

Убедитесь, что за ведения счета не взимается ежемесячная плата. Если ваш банк не предоставляет такой возможности, отслеживать сбережения можно и другими способами. Например, в электронной таблице.

После того, как вы определите конкретную сумму для каждого счета, автоматизируйте отчисления, чтобы точно следовать плану. Однако не стоит прибегать к этому способу, если вы не уверены в своем финансовом состоянии. В таком случае отчисления лучше делать вручную.

Источник.

Фото на обложке: MEE KO DONG / Shutterstock

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