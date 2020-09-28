Девять вещей, на которых нельзя экономить

Разумное отношение к деньгам предполагает бережливость. Но на некоторых вещах не стоит экономить — в конечном итоге вы все равно потратите больше и поставите под удар свои здоровье и безопасность. Иногда мудрее переплатить.

Медицинское страхование

Лучший способ вложить деньги — застраховать здоровье. Не стоит идти на компромиссы в вопросах хорошего самочувствия и счастливой жизни. Покупка полного медицинского страхования — это почти то же самое, что покупка собственной жизни.

Обеспечьте себе качественное медицинское обслуживание. Плохое самочувствие не позволит радоваться жизни, сколько бы денег у вас ни было.

Строительные материалы

Жилье — это одна из наших основных потребностей, а дом — это пожизненная инвестиция, поэтому стоит выбирать строительные материалы с умом. Плохая конструкция представляет угрозу и для здоровья, и для кошелька. Она часто будет требовать ремонта и технического обслуживания, поэтому вместо этого лучше сразу построить прочный фундамент.

Безопасность прежде всего. Чтобы наслаждаться жизнью и деньгами, нужно быть живым.

Электроника

При покупке электроники — будь то мобильные телефоны, компьютеры или бытовая техника — стоит проанализировать их характеристики и купить самую новую версию, а также выбрать востребованный бренд с хорошей гарантией.

Механизм должен решить имеющуюся проблему и долго прослужить вам.

Машина

Купите автомобиль, который идеально соответствует вашим потребностям и образу жизни вашей семьи, чтобы избежать споров и трат. Внимательно изучите пробег, страховку, первоначальный взнос, ежемесячный план рассрочки и состояние машины. Если это подержанный автомобиль, сравните цены и затем сделайте обдуманный выбор, не ставя под угрозу свою безопасность.

Время — это деньги, и тратить его на поездки в общественном транспорте не всегда разумно.

Отпуск

Отпуск — это расслабляющая и запоминающаяся категория расходов, с которой мы сталкиваемся не так часто. Так что лучше потратить больше и отдохнуть с комфортом. Сэкономленные деньги не стоят того, чтобы ваша семья жила в темном отеле, голодала и рисковала безопасностью.

Если после отпуска у вас появились проблемы со здоровьем или стресс — вы явно потратили деньги зря.

Кровать и матрас

Сон повышает продуктивность, он должен заряжать вас энергией и освежать, а не изматывать. Вы собираетесь использовать свою кровать по крайней мере восемь часов в день, поэтому купите хорошую и не экономьте на ночном сне.

Кроме того, не забудьте приобрести качественные подушки и постельное белье.

Уход за кожей

В случае с уходом за кожей выбирайте качество, а не количество. Не стоит использовать много дешевых токсичных продуктов — лучше замените их одним высококачественным средством.

Одежда

Ошибкой будет покупать и роскошную одежду с подиума, и дешевую «быструю моду». Хотя единственная техническая причина покупать одежду — прикрыть себя и защититься от суровых погодных условий, при формировании гардероба стоит руководствоваться стилем, комфортом, полезностью, универсальностью и долговечностью вещей. Одежда хорошего качества не только будет приятна для кожи и прослужит дольше, но и избавит вас от большого количества отходов.

Одежда приносит уверенность в себе и радует, поэтому мы можем позволить себе эту слабость.

Еда

Все, что вы кладете в свое тело, должно быть чистым, здоровым и питательным. Избегайте дешевого фастфуда, потому что масло и сахар могут дать нам мгновенное удовлетворение, но они убивают нашу производительность и делают нас вялыми. Не покупайте себе диабет и ожирение только потому, что они дешевле.

Ваше тело — это храм, а не мусорный бак.

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Фото на обложке: Vladimir Sukhachev / Shutterstock