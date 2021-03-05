Пять общих черт успешных инвесторов и чего им не хватает, чтобы стать миллионерами

У успешных инвесторов есть пять общих черт: решительный характер, склонность к риску, уверенность, хладнокровие и знания в сфере инвестиций. Но не каждый инвестор — миллионер. Вот что отличает тех, кто сумел скопить внушительный капитал благодаря финансовым вложениям.

Директор по исследованиям Института богатого рынка Сара Стэнли Фоллоу для книги «Следующий миллионер по соседству: устойчивые стратегии наращивания богатства» опросила более 600 миллионеров в Америке.

Она обнаружила, что у успешных инвесторов есть пять общих черт: решительный характер, склонность к высокому риску, уверенность, хладнокровие и знания в сфере финансов.

Но инвесторы-миллионеры поступают иначе: они больше уделяют внимание последнему компоненту.

«Они уделяют много времени накоплению знаний и опыта в управлении инвестициями», — писала Фоллоу.

Они лучше планируют будущие инвестиции

По ее словам, инвесторы-миллионеры тратят в среднем 10,5 часов в месяц на изучение и планирование будущих инвестиций. Это почти на два часа больше, чем у менее успешных вкладчиков, которые уделяют этому 8,7 часов.

55% опрошенных считают, что их инвестиционный успех обусловлен их собственными усилиями в поиске знаний, а не советами профессионалов.

«Их грамотность в финансовых вопросах означает, что они более терпимы к инвестиционным рискам, — заметила Стэнли Фоллоу. — Знания обычно связаны с повышением финансового риска, поэтому время, которое они тратят на управление инвестициями и их исследование, помогает в принятии решений».

По словам Стэнли Фоллоу, финансовая грамотность больше связана с успешными результами, чем когнитивные способности. По ее словам, наличие знаний позволяет миллионерам принимать более обоснованные решения.

Они предпочитают индексные фонды

У инвесторов-миллионеров тоже есть кое-что общее, когда дело доходит до инвестиционных стратегий: они действуют просто. Джон, миллионер и создатель блога о личных финансах ESI Money, опросил 100 миллионеров и обнаружил, что многие из них используют одну и ту же стратегию: вкладываются в недорогие индексные фонды.

«Высокая доходность и низкая стоимость фондовых индексов — это фундамент, на котором строится богатство многих миллионеров», — написал он в своем блоге.

«Индексные фонды — это самый простой, дешевый и наиболее вероятный способ получить долгосрочную прибыль», — писала бывший менеджер хедж-фонда Челси Бреннан, которая управляла капиталом в $1,3 млрд. «Индексные паевые инвестиционные фонды предлагают мгновенную диверсификацию и гарантируют доходность, равную рыночной, потому что они и есть рынок».

Даже миллиардер Уоррен Баффетт выступал за низкозатратное инвестирование. Ранее он называл индексные фонды «наиболее разумным вложением капитала».

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