Выявить будущего миллиардера: инвестор Uber и Airbnb рассказал, как выбирает стартапы для инвестиций

Венчурный инвестор Джейсон Калаканис вложился в шесть «единорогов», в том числе Uber, которые теперь оцениваются более чем в $1 млрд. Ему удается первым выявлять гениев среди основателей стартапов, прежде чем их заметят другие. Он определяет будущего успешного предпринимателя по следующим критериям.
Уверен в своем деле и сосредоточен на деталях
Джейсон заявляет, что не обращает особого внимания на бизнес-идеи. Больше всего его интересует личность основателя стартапа.
«Предприниматель должен быть достаточно умным и гибким, чтобы, в случае если он создает неправильный продукт на неподходящем для него рынке, он мог принять решение изменить направление».
Джейсон определяет победителя как «помешанного умельца». Он готов реализовывать идеи, которые другие считают совершенно безумными. Представьте молодого фаната научной фантастики, который решил отправиться из США в Россию, чтобы научиться строить ракеты. А затем он планирует вернуться на родину и создавать коммерческие космические аппараты. Этот человек кажется странными — но именно таким в начале 2000-х считали Илона Маска.
Джейсон также обращает внимание на внимательность к деталям начинающего предпринимателя. Когда основатель Uber Трэвис Каланик представил Джейсону раннюю демо-версию приложения, он заметил, что в нем иногда некорректно отображалось направление движения машин. Джейсон спросил, почему функция не работает должным образом. Трэвис объяснил, что, так как сети 3G только получили поддержку GPS, в тот момент, когда машина приближается к цели, происходит небольшая задержка. Для устранения проблемы, он собирался сделать 7-10 разных версий машины. Джейсон был поражен одержимостью Трэвиса деталями.
Его цели часто не одобряют окружающие
Допустим, несколько разработчиков решили создать приложение, а группа ученых — открыть биохимическую лабораторию, чтобы найти лекарство от рака. Обе команды получат много критики, даже от близких людей — просто потому, что искать проблемы в других легче всего.
Именно поэтому так важно верить в свою идею. Как правило, самых высоких результатов достигает тот, кто не обращает внимание на то, что говорят остальные.
«Критики ничего не добились в жизни. Можете ли вы назвать хотя бы одного своего любимого критика?»
Джейсон отмечает, что друзья многих основателей успешных компаний сначала считали их странными. Когда он выбирает проект, в который стоит инвестировать, он старается опросить как можно больше людей из окружения основателя проекта — других инвесторов, друзей, сотрудников, родителей. Если этого человека любят окружающие, скорее всего, инвестиция будет неудачной. Но если у него мало единомышленников, значит это хороший выбор.
Он занимается бизнесом не ради денег
Еще один из основных критериев отбора Джейсона — цель, ради которой стартапер хочет построить компанию. По его словам, около 25% людей, предлагающих ему свои идеи, создают бизнес, чтобы заработать. И такие проекты он не рассматривает.
Дело не в том, что это плохая цель. Джейсон считает, что неразумно создавать бизнес только ради денег.
«Есть намного более легкие способы зарабатывать, чем создавать собственную компанию. В этом деле риск неудачи составляет 70-80%».
Джейсон считает, что гораздо проще освоить востребованную профессию и устроиться в известную корпорацию. Если дело лишь в заработке, то неважно, откуда поступают финансы — из зарплаты или собственного капитала. Для этого не нужно выбирать самый рискованный путь.
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