Выявить будущего миллиардера: инвестор Uber и Airbnb рассказал, как выбирает стартапы для инвестиций

Венчурный инвестор Джейсон Калаканис вложился в шесть «единорогов», в том числе Uber, которые теперь оцениваются более чем в $1 млрд. Ему удается первым выявлять гениев среди основателей стартапов, прежде чем их заметят другие. Он определяет будущего успешного предпринимателя по следующим критериям.

Уверен в своем деле и сосредоточен на деталях

Джейсон заявляет, что не обращает особого внимания на бизнес-идеи. Больше всего его интересует личность основателя стартапа.

«‎Предприниматель должен быть достаточно умным и гибким, чтобы, в случае если он создает неправильный продукт на неподходящем для него рынке, он мог принять решение изменить направление».

Джейсон определяет победителя как «‎помешанного умельца». Он готов реализовывать идеи, которые другие считают совершенно безумными. Представьте молодого фаната научной фантастики, который решил отправиться из США в Россию, чтобы научиться строить ракеты. А затем он планирует вернуться на родину и создавать коммерческие космические аппараты. Этот человек кажется странными — но именно таким в начале 2000-х считали Илона Маска.

Джейсон также обращает внимание на внимательность к деталям начинающего предпринимателя. Когда основатель Uber Трэвис Каланик представил Джейсону раннюю демо-версию приложения, он заметил, что в нем иногда некорректно отображалось направление движения машин. Джейсон спросил, почему функция не работает должным образом. Трэвис объяснил, что, так как сети 3G только получили поддержку GPS, в тот момент, когда машина приближается к цели, происходит небольшая задержка. Для устранения проблемы, он собирался сделать 7-10 разных версий машины. Джейсон был поражен одержимостью Трэвиса деталями.

Его цели часто не одобряют окружающие

Допустим, несколько разработчиков решили создать приложение, а группа ученых — открыть биохимическую лабораторию, чтобы найти лекарство от рака. Обе команды получат много критики, даже от близких людей — просто потому, что искать проблемы в других легче всего.

Именно поэтому так важно верить в свою идею. Как правило, самых высоких результатов достигает тот, кто не обращает внимание на то, что говорят остальные.

«Критики ничего не добились в жизни. Можете ли вы назвать хотя бы одного своего любимого критика?»

Джейсон отмечает, что друзья многих основателей успешных компаний сначала считали их странными. Когда он выбирает проект, в который стоит инвестировать, он старается опросить как можно больше людей из окружения основателя проекта — других инвесторов, друзей, сотрудников, родителей. Если этого человека любят окружающие, скорее всего, инвестиция будет неудачной. Но если у него мало единомышленников, значит это хороший выбор.

Он занимается бизнесом не ради денег

Еще один из основных критериев отбора Джейсона — цель, ради которой стартапер хочет построить компанию. По его словам, около 25% людей, предлагающих ему свои идеи, создают бизнес, чтобы заработать. И такие проекты он не рассматривает.

Дело не в том, что это плохая цель. Джейсон считает, что неразумно создавать бизнес только ради денег.

«‎Есть намного более легкие способы зарабатывать, чем создавать собственную компанию. В этом деле риск неудачи составляет 70-80%».

Джейсон считает, что гораздо проще освоить востребованную профессию и устроиться в известную корпорацию. Если дело лишь в заработке, то неважно, откуда поступают финансы — из зарплаты или собственного капитала. Для этого не нужно выбирать самый рискованный путь.

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