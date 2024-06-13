Зачем нужно согласие на раскрытие налоговой тайны и каким организациям его оформлять

Налоговая тайна обеспечивает конфиденциальность налогоплательщиков и гарантирует, что ФНС не раскрывает определенную информацию, в том числе условия сделок и варианты налогообложения. Термин «налоговая тайна» используется в юриспруденции с 1999 года и включает в себя данные о плательщике, которые получены налоговыми и правоохранительными органами, сотрудниками следственного комитета и таможней. В статье узнаете, зачем оформлять согласие на налоговую тайну и в каких случаях это нужно делать.

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Всегда ли «налоговая тайна» остается «тайной»

Информация, полученная налоговой службой, признается налоговой тайной. К ней относят:

Сведения о реквизитах счета и движении средств, исходные данные о которых не относятся к общедоступным.

Налоговые сборы, взносы и платежные реквизиты.

Сведения из официальных актов, которые составлены по результатам проверки налоговой службы.

Полученная информация не подлежит разглашению должностными и иными лицами, имеющими доступ к налоговой тайне. Разглашение сведений без согласия налогоплательщика категорически запрещено. В противном случае виновным предусмотрено административное или уголовное наказание.

Исключение представляет передача сведений по запросу правоохранительных структур и суда.

Существует множество причин, по которым персональные данные, которые защищены налоговой тайной, могут быть раскрыты или переданы другим субъектам.

Налоговый кодекс РФ устанавливает ряд обстоятельств, при которых предоставление некоторых сведений с согласия налогоплательщика не считается разглашением информации.

К налоговой тайне не относят:

Общедоступную информацию — сведения о компании, ее бухотчетность из официальных источников налоговой службы.

Информацию о количестве сотрудников в организации.

Пени, штрафы и другие санкции.

Движение доходов и расходов за прошедший финансовый год.

Согласие регламентирует предоставление полного или выборочного доступа к информации, получаемой налоговой службой.

Раскрываем налоговую тайну. Даем согласие

Соблюдение налоговой тайны закреплено на законодательном уровне — это обязанность всех причастных сотрудников. Обнародование закрытых данных чревато их использованием третьими лицами в своих интересах.

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Как рассчитать налоговую нагрузку

Информация находится в базах данных с закрытым доступом. Организовано защищенное хранение сведений. Это важная мера, так как потеря или передача документов другим лицам влечет за собой ответственность.

Согласно ст. 102 НК РФ плательщики страховых взносов добровольно соглашаются на предоставление доступа к информации, которая содержит налоговую тайну:

любым гражданам, если сведения относят к общедоступным;

определенному лицу или лицам.

Согласие заявителя или компании на предоставление доступа к данным, которые содержат налоговую тайну, можно направить в любое время — срок подачи не установлен нормами НК РФ.

Если налогоплательщик желает отозвать согласие, он заполняет форму и ставит цифру 2 в строку «Признак документа». В такой ситуации срок действия согласия будет прекращен через день после получения плательщиком квитанции о согласии.

Зачем оформлять согласие

Лица, которые уплачивают налоги, добровольно соглашаются сделать сведения о налогах доступными по требованию контрагента или если компания участвует в тендере.

ИТ-компании обязательно должны предоставлять данные. В ином случае организации будет отказано в аккредитации и в возможности воспользоваться различными льготами от государства.

Важно. Юридические лица могут на портале «Госуслуг» заказать выписку, которая подтверждает, что IT-компания аккредитована.

Если вы сомневаетесь в правильности оформления и предоставления согласия, можно воспользоваться услугой проверки информации с помощью чат-бота Минцифры.

В случае неверного предоставления согласия Министерство после проверки отзовет аккредитацию компании.

Как оформить согласие юрлица онлайн через ФНС

Оформление согласия через сайт ФНС включает в себя несколько этапов.

Первый этап. Зайдите в личный кабинет. Найдите вкладку-баннер «Сведения о юрлице». В ячейке «Подача заявлений» нужно выбрать строчку о предоставлении свободного доступа к налоговой тайне.

Второй этап. Перейдите на форму заполнения согласия. Укажите начало и окончание отчетного периода. Выберите фразу «Без срока действия» либо укажите 2026 или более поздний период.

Согласие начинает действовать с даты его оформления. Датой окончания может быть отметка «Без срока». На выбор заявителя можно указать конкретную дату: «31. 12. 2026 года» либо более позднюю.

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В разделе «Представляемые сведения» нажмите «Выбрать», после чего откроется окно, в котором нужно отметить условие «Выбрать код комплекта». Затем из предложенного перечня найдите и выберите код комплекта «20009».

Третий этап. После заполнения всех полей на странице станет активной кнопка «Подтвердить». Далее – «Подписать и отправить». Нажмите кнопку и отправьте согласие.

Важно. При оформлении согласия через ЛК юрлица в строках «Признак документа», а также «Признак представления сведений» выставляют «1».

Ответ ФНС о подтверждении согласия появится в меню «Документооборот». После обновления статуса «Документ принят» нужно нажать на условное обозначение «Посмотреть ответ» и скачать квитанцию.

Согласие посредством оператора электронного документооборота

К оператору электронного документооборота относятся 1C — ЭДО, СБИС, «Контур.Диадок» и другие. У каждого поставщика софта свой порядок предоставления согласия. Предлагаем рассмотреть универсальный алгоритм:

Заходим в раздел «Отчеты» и выбираем бланк заявки. Большинство сведений согласия заполняются автоматически. Вносим период раскрытия информации — он устанавливается аналогично заполнению через ЛК. Затем выбираем в графах «Признак документа», а также «Признак раскрытия сведений» единицу. Определяем период предоставления данных, составляющих налоговую тайну. К примеру, подаем сведения в 2024 году. Выбираем — с 2024 по «без срока» либо указываем определенный год: «2026» или более позднюю дату. Указываем период действия согласия. Он наступает с даты подачи согласия до выбранного периода. Это может быть метка «бессрочно» или конкретная дата, например, до «31 декабря 2026 года» либо более поздний период. В завершение обозначаем код комплекта: 20009.

Как оформить согласие в формате XML через официальный сайт ФНС:

Зайдите в ЛК юрлица. Найдите баннер «Заявления. Запросы». Когда раскроется перечень, перейдите в раздел «Сведения о юрлицах». Выберите подраздел «Согласие». Нужно выбрать «Подготовка», «Обзор». Далее все просто — выберите сформированное согласие на доступ к данным в формате XML и нажмите «Подписать и отправить».

ИТ-компании и налоговая тайна

В феврале 2024 года Минцифры РФ пересмотрело подход на законодательном уровне и изменило порядок формирования реестра ИТ-предприятий, чтобы исключить из него иностранные организации. В результате зарубежные компании были лишены ряда налоговых и других льгот.

Чтобы попасть в указанный реестр, организация должна иметь специализированный код ОКВЭД, а также веб-сайт с описанием товаров и услуг. Кроме того, совокупная доля дохода от IT-деятельности компании обязана составлять более 30%.

Аккредитация предусматривает пониженные ставки страховых взносов, обнуление подоходного налога, предоставление работникам льготной ипотеки, а также отсрочки от службы в армии.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1729 от 22 сентября 2022 года, IT-компаниям нужно ежегодно проходить процедуру подтверждения государственной аккредитации.

Есть три варианта отправить согласие на разглашение тайны ИТ-компаниями:

ЛК юрлица на сайте ФНС. На ресурсах электронного документооборота. Файл согласия в формате XML через ПО «Налогоплательщик ЮЛ».

Итоги

Закрытая информация о налогоплательщике, известная только ФНС, полиции и некоторым другим официальным структурам, составляет налоговую тайну. Давать согласие на раскрытие данных должны ИТ-организации, чтобы пройти процедуру аккредитации в Минцифры. Сделать это могут и другие компании, которые считают нужным повысить прозрачность данных о налоговых отчислениях.

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