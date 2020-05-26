Почему во время кризиса мы принимаем более рациональные финансовые решения

Сейчас люди массово наращивают накопления: в недавнем отчете Бюро экономического анализа США говорится , что в марте сумма сбережений достигла рекордных $2,17 трлн. Это не просто предусмотрительность — скорее, типичная реакция на крупномасштабную катастрофу.

Норму сбережений можно определить как разницу между доходами и расходами. Рост сбережений означает, что расходы сокращаются быстрее, чем доходы: например, если расходы упали на 7,5%, а доход, оставшийся после уплаты налогов, снизился на 2%.

Рост сбережений объясняется двумя факторами. Первая причина очевидна: люди меньше тратят. Мы самоизолировались дома, и это обстоятельство существенно снизило нашу потребительскую активность. В то время как продукты питания становятся одной из основных статей расходов, траты на предметы первой необходимости, а также автомобили, отдых и развлечения, повсеместно сокращаются.

Тем не менее, существует второе, альтернативное объяснение. Чтобы разобраться в нем, будет полезно взглянуть на рынок страхования от природных катаклизмов. По мнению Гарри Кунройтера, Марка В. Поли и Стейси Макморроу, авторов работы «Страхование и поведенческая экономика: повышение эффективности самой спорной индустрии», чаще страховку покупают для защиты от последствий уже пережитого стихийного бедствия, а не для предотвращения предстоящей катастрофы. К сожалению, это самое неподходящее время для покупки страховки. Это мудрое решение, принятое в неподходящее время.

Помните персонажа Робина Уильямса в фильме «Мир по Гарпу»? Сразу после того, как на дом, который он собирался купить, упал самолет, он объясняет: вероятность того, что вскоре на том же месте произойдет очередная катастрофа, крайне мала.

Почему мы покупаем страховку после катаклизма?

На то есть несколько причин. Во-первых, мы формируем ожидания исходя из того, насколько свежи в памяти аналогичные эпизоды. Например, менеджеры придают большее значение эффективности работы за три месяца до оценки, чем за предыдущие девять месяцев, потому что ее проще отследить. В контексте природных катаклизмов можно привести следующий пример: если вы недавно пострадали от урагана, вам не составит никакого труда об этом вспомнить. Аналогично, если ураган не возвращался в течение нескольких лет, вспомнить его будет чуть сложнее. Это понятие называется «эвристика доступности».

Во-вторых, оптимистичные прогнозы всегда преобладают. Нам кажется, что стихийные бедствия могут коснуться кого угодно, но только не нас. От оптимизма не остается и следа, когда с нами действительно происходит что-то неладное. Аналогичным образом, столкнувшись с негативными последствиями природной катастрофы, мы можем испытать больший страх его повторения. Эта тревожность выливается в такие действия, как покупка страховки.

Как соотносятся «страховка от урагана» и норма сбережений?

Следующее объяснение сокращения расходов и, как следствие, роста сбережений заключается в том, что вспышка коронавируса напоминает стихийное бедствие. Вместо того, чтобы приобрести страховку, мы экономим. Едва ли до пандемии мы могли предположить, что потеряем работу и будем вынуждены разбить кубышку.

Теперь, благодаря эвристике доступности, перспектива использования подушки безопасности кажется все более вероятной. Возможно, до появления коронавируса мы рассуждали недостаточно объективно, предполагая, что финансовый шок может испытать кто угодно, но только не мы. Теперь же мы полностью осознаем: он может настигнуть нас в любую минуту.

Если второе объяснение наводит на мысль о надежде, это означает, что мы более чем готовы предпринять действия, необходимые для поддержания финансового здоровья. Пока пандемия разрушительно влияет на финансовое положения большинства американцев, мы можем выработать более правильные финансовые привычки и зафиксировать эту поведенческую модель.

Возникает вопрос: как применить эту энергию таким образом, чтобы наша осознанность в обращении с деньгами сглаживала возможные проблемы в будущем? Ниже представлены пять шагов, которые необходимо предпринять, пока вы только раздумываете о покупке страховки в самый разгар кризиса.

Ежемесячно переводите средства с текущих счетов на сберегательные. Если на текущий счет поступила стимулирующая выплата от государства или же там скопилась кругленькая сумма благодаря сокращению расходов, сделайте разовый перевод на сберегательный счет. Выделите эти деньги на будущие расходы. Отложив эти средства, вы сэкономите и снимете с себя излишнюю психологическую нагрузку.

Если на текущий счет поступила стимулирующая выплата от государства или же там скопилась кругленькая сумма благодаря сокращению расходов, сделайте разовый перевод на сберегательный счет. Выделите эти деньги на будущие расходы. Отложив эти средства, вы сэкономите и снимете с себя излишнюю психологическую нагрузку. Настройте в банковском приложении автоматические переводы небольших сумм с текущих счетов на сберегательные. Нам всем часто не хватает времени и внимательности. Кто не забудет войти в мобильный банк и сделать ежемесячный перевод? Просто установите достаточно удобную сумму, чтобы избежать овердрафта, далее приложение выполнит всю работу за вас.

Нам всем часто не хватает времени и внимательности. Кто не забудет войти в мобильный банк и сделать ежемесячный перевод? Просто установите достаточно удобную сумму, чтобы избежать овердрафта, далее приложение выполнит всю работу за вас. Избавьтесь от лишних трат. Воспользуйтесь моментом, чтобы проанализировать все ваши подписки и понять, действительно ли они вам нужны. Сделать это просто – достаточно подписаться на приложения для ведения персональных расходов, такие как Trim. Они помогут определить, какие компании взимают с вас ежемесячную плату.

Воспользуйтесь моментом, чтобы проанализировать все ваши подписки и понять, действительно ли они вам нужны. Сделать это просто – достаточно подписаться на приложения для ведения персональных расходов, такие как Trim. Они помогут определить, какие компании взимают с вас ежемесячную плату. Позвоните в банк, выпустивший вашу кредитную карту, и попросите снизить ставку. В докоронавирусные времена многие банки были готовы предоставить более низкую ставку по запросу, теперь они тем более готовы пойти на уступки. Как гласит звучный рекламный слоган: «Один телефонный звонок может сэкономить вам много денег».

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Да, покупка страховки от стихийного бедствия сразу после катастрофы может показаться иррациональным шагом, но у «эффекта урагана» есть свои преимущества. Можете считать, что это стимул к принятию мер и созданию подушки безопасности в преддверии очередного драматического события.

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