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Истории

Шесть способов сэкономить при покупке квартиры в новостройке

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Цены на первичную недвижимость в Москве постоянно растут, в отличие от доходов большинства покупателей. Клиенты готовы на любые способы экономии, однако необязательно кардинально пересматривать свои запросы и соглашаться на меньшее, считают в «Метриум». В компании рассказали, как сэкономить при покупке квартиры в новостройке.

Шесть способов сэкономить при покупке квартиры в новостройке

Покупать на ранних стадиях реализации

До введения эскроу-счетов девелоперы были заинтересованы в том, чтобы реализовать как можно больше квартир на начальном этапе строительства. Сейчас государство запрещает использовать средства дольщиков для финансирования проекта, чтобы обезопасить интересы покупателей в случае банкротства застройщика.

Сейчас девелоперам больше не нужно поддерживать бесперебойные продажи, покрывающие затраты на строительство, поскольку стройку теперь финансируют банки. А значит, и нет необходимости давать клиентам большие скидки на стадии котлована.

Тем не менее по-прежнему действует правило: чем раньше вложиться в новостройку, тем дешевле она обойдется. За время реализации проекта квартиры в нем дорожают неоднократно, растущий спрос напрямую влияет на стоимость.

Стоит учитывать и факторы экономического характера, например, рост цен на строительные материалы и дефицит рабочих из-за пандемии. Если до введения проектного финансирования стоимость квартиры на стадии котлована была ниже на 30-50%, то теперь на финальном этапе реализации лоты будут дороже лишь на 15-20%.

Не ограничивать себя в выборе локации

В конкретном районе квартиры на первичном рынке могут стоить дорого. На московские цены зачастую влияют субъективные факторы, например престиж («Гольяново — плохо, а Сокол — хорошо!»). Стоит уходить от стереотипов и смотреть на рынок в перспективе.

Желая сэкономить, стоит выбирать те районы, в которых пока нет метро, но в ближайшее время оно появится. Новые станции притягивают к себе разнообразную инфраструктуру, поскольку они интересны инвесторам в коммерческую недвижимость.

Выбирать «правильный» этаж и место на нем

Разница в цене на квартиры одной и той же планировки, но на разных этажах может достигать 100 тысяч рублей и больше. Как правило, по более низким ценам застройщики продают жилье с первого по четвертый этажи. Самыми «ходовыми» считаются средние — начиная с пятого, поэтому их стоимость чуть выше.

Сэкономить можно, выбрав лот на 13 этаже: даже в XXI веке процент суеверных клиентов достаточно высок, и застройщики охотно дают скидку на «несчастливые» локации. Отдельные игроки не делают привязки цен к этажности, но таких проектов на рынке единицы.

Меньшим спросом пользуются боковые и угловые квартиры (считается, что они холоднее), а также расположенные рядом с лифтом (из-за связанного с ним шума). Если перечисленные недостатки не смущают покупателя, стоит просить скидку. 

Обратить внимание на время покупки

Самая горячая пора для продавцов недвижимости — осень, когда люди возвращаются из отпусков. Спрос высок, цены не снижаются. Аналогичная ситуация происходит в марте-апреле.

«Ловить» скидки и акции следует летом и во время новогодних праздников. В июне-августе и под Рождество спрос падает, застройщики пытаются его поднять, предлагая скидки на отдельные квартиры, а также различные бонусы, например, выгодные варианты рассрочки.

Также стоит обращать внимание на так называемые отчетные периоды: конец месяца, квартала или года. Риелторы привязаны к планам продаж, иногда до его выполнения им остается реализовать всего одну-две квартиры. Вероятность получить скидку в этом случае очень велика.

Последние несколько лет в Москве также набирает обороты акция «Черная пятница», в рамках которой многие застройщики предлагают скидки на определенный пул квартир. Однако в этом случае придется принимать решение оперативно, поскольку акция длится всего несколько дней и проводится в традиционно «тихие» для продаж сезоны.

Задавать вопросы

Риелторов учат быть клиентоориентированными. Это значит, что они готовы выслушать все пожелания и подобрать оптимальный вариант. Не стоит ограничиваться просмотром предложений на сайте застройщика, лучше пойти в офис продаж и вживую пообщаться со специалистами.

Стоит уточнить, есть ли в доме похожие квартиры, но дешевле, например, с другим видом из окна. Если планируется покупка еще и машиноместа, нужно упомянуть об этом — скорее всего будут гарантированы дополнительные бонусы.

Предварительно стоит посмотреть предложения конкурентов в том же районе и упомянуть, что пока окончательное решение по поводу выбора жилого комплекса не принято, поскольку они в целом равнозначны по условиям.

Если уже понятен желаемый метраж и тип квартиры, но не устраивает ее конечная стоимость, можно попросить показать аналогичные варианты в других корпусах проекта. Лот с теми же характеристиками, но в более удаленном от метро доме может стоить дешевле. Сроки ввода тоже имеют значение.

Выбрать отделку от застройщика

Приобретая квартиру с отделкой white box или «под ключ», можно сэкономить до 30% от ее стоимости, не говоря про время. Застройщик закупает строительные материалы по оптовой стоимости за счет больших объемов.

Обычно в формате white box выполняются подготовительные работы — возведение перегородок, стяжка пола, выравнивание стен и потолка, подводка электричества к розеткам и другое. При этом у покупателя остается свобода выбора дизайна, цветовой гаммы, отделочных материалов. В варианте «под ключ» клиенту остается только завезти мебель и добавить элементы декора.

Фото: Unsplash

 

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