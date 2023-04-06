Этот научный подход поможет быстро формировать новые привычки

Не все привычки работают в нашу пользу. Если часто отвлекаться и плохо расставлять приоритеты, быть продуктивным не получится. Выработать новые рабочие привычки поможет научный подход — его на своем опыте опробовала Кристина Мартинес, автор из команды контент-маркетинга Zapier. Она рассказала, как провести свой «эксперимент по продуктивности».

Начните с проблемы, а не с решения

Чтобы изменить привычку, рабочую или личную, мы, как правило, начинаем с поиска решения. Однако если проблема не совсем ясна, может оказаться так, что вы меняете не то, что нужно, и тратите энергию впустую.

Поэтому лучше начать с определения проблемы. Для этого воспользуемся «журналом проблем», где будем отслеживать их по мере возникновения.

Такой журнал можно вести в любой удобной форме, обязательно включив в него следующее.

С какой проблемой вы столкнулись? Она должна мешать вам проявлять себя желаемым образом или реализовывать свои способности. Постарайтесь не включать в список то, что вы «должны» делать в соответствии с каким-либо идеальным стандартом. Допустим, вам трудно писать в дневник каждый вечер — это можно считать проблемой, только если ведение дневника улучшает ваше внимание, а не потому что так нужно делать «в идеале».

Почему это считается проблемой? К каким последствиям это приводит? Например, вы постоянно чувствуете усталость из-за того, что не можете расслабиться в конце рабочего дня.

Почему важно решить эту проблему? Что произойдет, если сформировать привычку, которая ее устранит? Каким вы видите идеальный результат?

Знаете ли вы, как устранить эту проблему? Здесь можно ответить просто «да» или «нет». Иногда решение известно, но пока не реализовано из-за нехватки времени. Если же у вас нет решения, не беспокойтесь — об этом пойдет речь в следующем разделе.

Не обязательно решать каждую проблему сразу. Попробуйте вести журнал в течение недели — если что-то действительно вас беспокоит, это будет проявляться регулярно.

Определите, на чем сосредоточитесь

Научные эксперименты проверяют одну гипотезу за раз. Аналогичным образом, выберите одну проблему, на которую будет направлен эксперимент по продуктивности.

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Вот несколько способов расставить приоритеты.

Самая насущная проблема. Ее нужно решить решить как можно скорее. Например, найти более эффективный способ готовиться к совещаниям или научиться лучше концентрироваться перед большим проектом.

Ее нужно решить решить как можно скорее. Например, найти более эффективный способ готовиться к совещаниям или научиться лучше концентрироваться перед большим проектом. «Быстрая победа». Такие победы дают толчок к дальнейшим действиям. Так, если проблема в том, что вы слишком много времени проводите в Slack, можно просто воспользоваться программами, блокирующими доступ к выбранным сайтам и приложениям.

Такие победы дают толчок к дальнейшим действиям. Так, если проблема в том, что вы слишком много времени проводите в Slack, можно просто воспользоваться программами, блокирующими доступ к выбранным сайтам и приложениям. Проблема, которая сбивает с толку. Например, та, что оказывает «эффект домино» на весь оставшийся день, влияет на вашу команду или же просто раздражает вас.

Выбор зависит от вас — это может быть как самая сложная задача, так и быстрая победа.

Выберите тактику

Итак, вы определили проблему, которую будете решать первой. Теперь самое интересное — подобрать метод, который затем превратится в привычку.

На этом этапе есть только два правила.

Не возлагайте все надежды на один подход. Если он не сработает, вы рискуете потерять мотивацию. Неудача — это лишь точка данных, чтобы уточнить эксперимент.

Пробуйте по одному методу за раз. Чтобы точно оценить результаты, в эксперименте нужен по крайней мере один неизменяемый аспект.

Проведите эксперимент

Переходим к эксперименту. Подготовьте все необходимое и придерживайтесь выбранного метода в течение недели. Следите за тем, что работает, а что нет.

Обращайте внимание на эти моменты.

Как вы себя чувствуете? Помогает ли выбранный подход решить проблему? Если нет, то почему?

Может ли этот подход стать привычкой или же он противоречит вашему образу жизни?

Возможно, тактика кажется многообещающей, но ее нужно подстроить под ваши потребности?

Записывайте свои наблюдения. Затем определите, к какой из трех категорий можно отнести новую привычку.

Показывает многообещающие результаты: это «зеленый сигнал» к тому, что стоит продолжить ее практиковать. Нуждается в корректировке: эта привычка может сработать, но ее нужно подстроить под ваши потребности. Если сравнивать со светофором, то это «желтый сигнал», означающий, что нужно притормозить. Составьте список необходимых изменений. Не работает: это сигнал, что метод вам не подходит.

Что делать дальше? Если привычка относится к первой категории, продолжайте ее практиковать. Как только она станет частью вашей жизни, вернитесь к журналу проблем и повторите эксперимент.

Во втором случае подкорректируйте привычку по своим наблюдениям и повторяйте эксперимент, пока не получите «зеленый свет». В третьем — откажитесь от подхода и попробуйте другой.

Чтобы сформировать привычку, требуется время. Такой эксперимент поможет быстро отказаться от неэффективных подходов и найти то, что работает для вас.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney