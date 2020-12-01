Как возможность работать удаленно влияет на геополитику

Несмотря на экономическую мощь Индии и Китая, в этих странах гораздо меньше удаленных рабочих мест, чем в США или Европе. Возможность работать в дистанционном режиме определит, как быстро развивающиеся экономики смогут справиться с последствиями пандемии.

На прошлой неделе McKinsey Global Institute выпустил анализ, посвященный будущему дистанционной работы. В нем приведены данные 9 стран и 800 профессий. McKinsey оценивает, что в Китае в удаленный режим можно перевести 16% рабочих мест, а в Индии — 12%. В Великобритании, Германии и США этот показатель составляет 33%, 30% и 29% соответственно.

Сьюзан Лунд, одна из авторов доклада, объясняет это тем, что значительная доля рабочих мест в Индии и Китае требует личного присутствия. Это такие сферы, как производство, сельское хозяйство и розничная торговля. И хотя в США и Европе обязанности на большинстве рабочих мест также невозможно выполнять удаленно, в будущем эти страны будут более склонны увеличить долю дистанционных сотрудников.

«Индия понесла серьезный ущерб, потому что большинство людей просто не могут работать из дома», — говорит Бхаскар Чакраворти, декан факультета международного бизнеса в Школе Флетчера в Университете Тафтса.

Темпы роста ВВП страны упали более чем на 23% в период со 2 кв. 2019 года по 2 кв. 2020 года.

Восстановление экономики Китая было довольно успешным. Но низкая доля дистанционных рабочих мест может повредить ее будущей способности конкурировать в мире, особенно если подтвердится, что удаленный режим может привести к повышению производительности труда.

Геополитическое соперничество между Китаем и миром превратится в соревнование за производительность и рост ВВП, — говорит Джонатан Уорд, основатель консалтинговой компании Atlas Organization.

«Возможность повысить производительность труда с помощью удаленной работы потенциально может дать Западу преимущество», — добавляет он, отмечая, что даже когда работу теоретически можно выполнять из дома, на практике в Индии или Китае это часто не работает.

В крупных городах этих стран люди могут жить в тесных кварталах или без доступа к высокоскоростному интернету. Из-за этого сотрудники вынуждены возвращаться в офисы, чтобы быть продуктивными.

Чакраворти отмечает: «Это будет поворотный момент в плане способность Индии и Китая вернуться к прежнему образу жизни».

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