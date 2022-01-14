Четыре способа построить деловые отношения в эпоху гибридной работы

Установление деловых связей — важная инвестиция в карьерное развитие. Однако удаленный и гибридный форматы работы ограничивают возможность знакомиться как внутри компании, так и за ее пределами. Тем не менее есть несколько способов это обойти — нужно лишь проявить организованность и следовать заданной стратегии.

Используйте современные инструменты

Поскольку таких офисных возможностей, как «разговоры у кулера», стало меньше, воспользуйтесь ресурсом, подобным LinkedIn. Однако рассылать приглашения стоит с осторожностью.

Найдите людей, которые продвинулись по карьерной лестнице в вашей области или в той, которая вас интересует. Прочитайте их публикации и статьи. Если они разместили записи своих выступлений, то посмотрите и их. Подумайте, что именно вас заинтересовало, а затем свяжитесь с ними, сообщив, что хотите установить контакт. Также можно написать электронное письмо. Главное — чтобы оно было простым и кратким.

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Чтобы завести новые знакомства в рамках своей компании, воспользуйтесь Slack или любым другим инструментом для связи. Просто поздоровайтесь и спросите, можно ли иногда обращаться к этому человеку за советом.

Если получатели не отвечают, то не стоит принимать это на своей счет — многие просто перегружены работой. Если ответ так и не получен, то лучше связаться с кем-нибудь другим.

Установите измеряемые цели

Старайтесь заводить не менее 10 полезных знакомств каждые три месяца. Таким образом, к концу года с вами будет уже 40 новых человек.

Постарайтесь сделать общение частью повседневной работы, чтобы получать один положительный ответ в конце каждой недели. Поскольку отвечает далеко не каждый получатель, а в некоторые недели у вас будет отпуск, в конечном счете за год вы получите примерно 40 контактов.

Организуйте личный разговор

Обычно люди запоминают друг друга и ощущают более тесную связь после личного разговора. Предложите созвониться в Zoom не более чем на 15 минут (что для многих не слишком обременительно), чтобы познакомиться, и предложите несколько удобных вариантов.

Если человек, с которым вы хотите связаться, работает менеджером или же как-либо связан с процессом найма, то можно пригласить его на информационное собеседование. Это дает больше шансов получить положительный ответ.

Тенденция Great Resignation, при которой сотрудники массово увольняются с работы, заставляет компании искать новых специалистов. Запрос на информационное собеседование показывает: даже если вы не ищете работу сейчас, то, вероятно, однажды захотите присоединиться к компании.

Проявите искренность

Главное — будьте самим собой. Окружающие могут легко определить, когда вы притворяетесь или просто пытаетесь воспользоваться ими.

Открыто делитесь трудностями, с которыми вы сталкиваетесь, и прислушивайтесь к чужому опыту. Постарайтесь установить человеческие отношения — они нужны каждому — и не забывайте поддерживать их с течением времени.

Регулярно связывайтесь с новыми знакомыми и комментируйте их публикации в социальных сетях. В период, когда многие чувствуют усталость и одиночество, даже небольшие знаки внимания могут иметь большое значение.

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