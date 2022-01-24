Робот как услуга: теперь механических работников можно арендовать

Автоматизация затрагивает все больше компания, ставя под угрозу некоторые профессии и меняя характер других. Пандемия повысила спрос на роботов, но небольшие компании не могут позволить себе их покупку. Однако все больше поставщиков предлагают арендовать помощников, что делает технологию все доступнее.

Polar Manufacturing производит металлические петли, замки и кронштейны в южном Чикаго уже более 100 лет. Некоторые из металлических прессов компании — огромные огромные машины, которые нависают над рабочим, — датируются 1950-ми годами. В прошлом году, чтобы удовлетворить растущий спрос в условиях нехватки рабочих рук, Polar наняла своего первого сотрудника-робота.

Он выполняет простую, повторяющуюся работу: поднимает кусок металла в пресс, который затем сгибает металл в новую форму. И, как и человеку, роботу-работнику платят за отработанные часы.

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​Хосе Фигероа, управляющий производственной линией Polar, говорит, что робот, арендованный у компании Formic, обходится в $8 долларов в час, тогда как минимальная заработная плата для человека составила бы $15. По словам Фигероа, привлечение робота позволяет переключить сотрудников на другую работу, увеличивая производительность.

«Небольшие компании иногда страдают из-за того, что они не могут потратить средства на инвестиции в новые технологии, — говорит Фигероа. — Мы просто изо всех сил пытаемся справиться с повышением минимальной заработной платы».

Тот факт, что Polar не нужно было платить $100 тысяч авансом, чтобы купить робота, а затем тратить больше денег на его программирование, имел решающее значение. Фигероа говорит, что хотел бы запустить на линию 25 роботов в течение пяти лет. Он не планирует заменять кого-либо из 70 сотрудников компании, но говорит, что Polar, возможно, не потребуется нанимать новых работников.

Formic покупает стандартные роботов-манипуляторов и сдает их в аренду вместе со своим собственным программным обеспечением. Они входят в число небольшого, но растущего числа роботов, которые появляются на рабочих местах и получают оплату по мере использования.

«Все, что помогает сократить количество рабочей силы или потребность в рабочей силе, очевидно, является плюсом в данное время», — говорит Стив Чмура, главный операционный директор Georgia Nut, кондитерской компании в Скоки, штат Иллинойс, которая изо всех сил пытается найти сотрудников, а также арендует роботов у Formic.

Подход «робот как сотрудник» может помочь автоматизации быстрее распространиться на малые предприятия за счет изменения экономики. Такие компании, как Formic, видят возможность построить крупный бизнес, обслуживая множество небольших организаций. Многие из них используют данные, которые они собирают, чтобы помочь усовершенствовать свои продукты и улучшить работу клиентов.

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Шахан Фарщи, инвестор в Formic, сравнивает сегодняшнее состояние робототехники с вычислениями до появления ПК. Когда-то только богатые компании могли позволить себе инвестировать в массивные компьютерные системы, для программирования и обслуживания которых требовался значительный опыт. Intel и Microsoft сделали эту технологию дешевой и простой в использовании.

«Сейчас мы вступаем в то же самое время с роботами», — говорит Фарщи.

В последние годы роботы берут на себя новые рабочие места по мере того, как технология становится эффективнее, а также проще и дешевле в развертывании. Больницы используют роботов для доставки медикаментов, а в некоторых офисах работают роботы-охранники. Поставщики этих роботов часто предлагают взять их в аренду.

Джефф Бернштейн, президент Ассоциации по продвижению автоматизации, отраслевой организации, говорит, что растущий спрос на автоматизацию среди небольших компаний стимулирует интерес к робототехнике как услуге. По словам Бернштейна, этот подход пользуется особой популярностью среди организаций, занимающихся обслуживанием складов.

В конечном итоге может стать нормальным платить роботам за выполнение всевозможных работ, говорит Бернштейн, указывая на RoboTire, стартап, разрабатывающий робота, способного менять шины на автомобиле. «По мере того как все больше и больше компаний автоматизируют работу в различных отраслях, вы все больше воспринимаете робототехнику как услугу», — говорит он.

Международная федерация робототехники, организация, которая отслеживает тенденции развития роботов во всем мире, в октябре прогнозировала, что количество проданных роботов по итогам 2021 года вырастет на 13%.

Согласно анализу рынка от 2018 года, количество промышленных роботов, арендуемых или использующих программное обеспечение по подписке, вырастет с 4442 единиц в 2016 году до 1,3 млн в 2026 году.

«Снижение затрат очень важно для распространения технологии», — говорит Эндрю Макафи, главный научный сотрудник Массачусетского технологического института, изучающий экономические последствия автоматизации.

По его словам, сами роботы в последние годы стали дешевле и удобнее в использовании благодаря снижению стоимости датчиков и других компонентов, и эта тенденция, как он ожидает, сохранится. «Это мирные дивиденды войн смартфонов», — говорит он.

Дастин Педерсон, CFO Locus Robotics, компании, которая сдает в аренду роботов для использования на складах, говорит, что выручка его компании выросла в 6 раз за последний год на фоне растущего спроса на электронную коммерцию и нехватки рабочих.

«Возможность использовать модель подписки делает автоматизацию намного более удобной, — говорит Педерсон. — И мы все еще находимся на ранней стадии общего внедрения робототехники в складской отрасли».

Неясно — даже экономистам — какое влияние растущее использование роботов окажет на предложение рабочих мест. Исследования Дарона Асемоглу и Паскуаля Рестрепо, экономистов Массачусетского технологического института и Бостонского университета, соответственно, показывают, что эксплуатация роботов в период с 1990 по 2020 год привела к сокращению рабочих мест и снижению заработной платы в целом.

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По результатам исследования 2021 года, посвященного внедрению роботов в японских домах престарелых, технология помогла создать больше рабочих мест, обеспечив большую гибкость в методах работы. Другой эксперимент 2019 года продемонстрировал, что роботы на канадских предприятиях часто влияют в первую очередь на менеджеров, а не на работников, что приводит к изменению бизнес-процессов.

Линн Ву, адъюнкт-профессор Уортонской школы Пенсильванского университета и соавтор исследования 2019 года, говорит, что ожидает, что роботы, оплачиваемые по часам, станут более распространенными. Но она отмечает, что, в отличие от многих информационных технологий, немногие предприятия знают, как использовать роботов. «Это займет больше времени, чем люди думают», — считает она.

На данный момент большинство роботов, используемых в промышленных условиях, не слишком интеллектуальны и просто точно повторяют движения. ИИ позволяет сделать их умнее, но машинам по-прежнему очень сложно реагировать на сложные или неопределенные условия. Некоторые полагают, что добавление ИИ к роботам станет для организаций стимулом реорганизоваться.

Саман Фарид, CEO Formic, говорит, что компания надеется позиционировать себя так, чтобы в будущем предлагать более способных роботов для всех видов компаний.

«В ближайшие 5-10 лет роботы смогут выполнять гораздо больше задач, — говорит Фарид. — По мере того, как машинное обучение станет лучше и надежнее, мы начнем их внедрять».

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