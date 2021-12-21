Увлекаетесь робототехникой? Представляем ведущих работодателей мира в этой области

Возможно, роботы еще не захватили мир, но они становятся все более привычной частью нашей жизни. Они моют наши полы, готовят еду и стригут наши газоны. Робототехника применяется везде — от здравоохранения до производства, от логистики до строительства. Сейчас — лучшее время, чтобы заняться этой сферой. Но где находятся лучшие места для старта карьеры? Рассказываем в материале.

Токио, Япония

Токио — одно из лучших мест в мире для создания новых робототехнических разработок благодаря высококвалифицированным сотрудникам, впечатляющим университетам и большой клиентской базе. После пандемии в стране наблюдается всплеск робототехники. По оценкам министерства промышленности, рынок вырастет с 1 трлн иен в 2010 году до 10 трлн иен в 2035 году.

Ведущий работодатель:

TELEXISTENCE Inc была основана в 2017 году. Компания разрабатывает, производит и эксплуатирует робототехнику, способствующую развитию технологий, позволяющих работать и общаться из любого места. В 2021 году они закрыли раунд финансирования серии А-2 на $20 млн. В целом, с момента основания в 2017 году компания привлекла около $41 млн.

Бристоль, Англия

Местные инженеры работают над технологиями мирового уровня — от беспилотных автомобилей до новейших разработок в области ИИ. В городе расположено множество робототехнических компаний, например, Reach Robotics. Исследователи работают над принципиально новыми органическими роботами, которые могут поглощать отходы для получения энергии, а затем разлагаться в полевых условиях.

Ведущий работодатель:

Бристольская лаборатория робототехники, основанная в 2004 году, является крупнейшим академическим центром многопрофильных исследований в области робототехники в Великобритании. Она появилась в результате сотрудничества между Бристольским университетом и Университетом Западной Англии в Бристоле и служит домом для сообщества из более чем 450 ученых, исследователей и специалистов-практиков.

Детройт, штат Мичиган, США

Детройт возглавляет список лучших городов в робототехнике в США благодаря наследию ведущего мирового автомобильного центра. Разумеется, робототехника играет огромную роль в производстве автомобилей, и эта связь позволила городу превратиться в центр робототехники, не имеющий себе равных в других странах. Согласно исследованию о регионах роботехники США, в Детройте насчитывается 66 предприятий, что ставит его далеко впереди конкурентов.

Ведущий работодатель:

FANUC America — глобальный поставщик робототехники. В 2019 году компания открыла крупное производство в городе Оберн-Хилс недалеко от Детройта. В здании площадью около 460 кв. м разместились инженерный отдел, отдел разработки продукции, производственный и складской отделы компании, которая поставляет робототехнику, ЧПУ, робомашины и решения в области промышленного интернета вещей.

Париж, Франция

Париж по максимуму использует ту пользу, которую роботы могут принести городу. Французская столица даже применяла робота-пожарного для защиты Нотр-Дама в 2019 году. В городе есть несколько перспективных робототехнических стартапов, включая Aldebaran Robotics и Blue Frog Robotics.

Ведущий работодатель:

Wandercraft — одна из ведущих парижских компаний в области робототехники. Основанная в 2012 году компания занимается тем, что помогает инвалидам-колясочникам встать на ноги с помощью своего первого автономного экзоскелета. В ходе клинических испытаний компания продемонстрировала, что благодаря их продукту люди с параплегией могут ходить без костылей. Они получили финансирование в размере более 20 млн евро.

Бостон, штат Массачусетс, США

За последние несколько десятилетий Бостон стал центром робототехники благодаря расположенным поблизости техническим университетам, таким как Массачусетский технологический институт. Всплеск робототехнических стартапов в городе также является прямым результатом высокой концентрации инвесторов. Фактически, Бостон занимает третье место в мире по объему венчурных инвестиций.

Ведущий работодатель:

Мы не можем говорить о робототехнической арене Бостона, не упомянув Boston Dynamics, всемирно известную компанию, прославившуюся тем, что она полностью переосмыслила способности роботов.

Любители робототехники наверняка помнят их человекоподобного робота Atlas, который умел заниматься паркуром еще в 2018 году, или их собакоподобного робота по имени Spot.

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