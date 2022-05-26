Не время прощаться: как отреагировать на увольнение сотрудника

Рано или поздно любому руководителю приходится услышать о том, что кто-то из сотрудников собирается уволиться. И здесь очень важна реакция: чем конструктивнее и профессиональнее она будет, тем выше вероятность сохранить человека в команде или расстаться в хороших отношениях. В конце концов, любой бывший сотрудник — потенциальный клиент или источник рекомендаций.

Сделайте паузу

Прежде всего, найдите минутку, чтобы осознать новость. Вполне допустимо показать удивление или сказать что-то вроде: «Для меня это неожиданно».

Самая нежелательная реакция — импульсивная. Не стоит говорить то, о чем вы можете пожалеть: это оставит негативное впечатление о вас и организации.

Контролируйте эмоции

Во время этой кратковременной паузы сделайте вдох и постарайтесь точно определить, что именно вы чувствуете. Сьюзан Дэвид, автор книги «Эмоциональная гибкость», считает: первый шаг, который помогает справиться с эмоциями, — это найти для них название.

Уход ценного сотрудника может вызвать не только удивление, но разочарование, гнев, раздражение, ощущение обмана и даже предательства. Когда мы их не осознаем, они могут проявиться неожиданно, например, в виде саркастичного или едкого замечания.

Не стоит признаваться, что чувствуете злость или предательство, даже если это действительно так. Рецепт успеха — в благоразумии. Однако, если вам грустно или вы разочарованы, можно сказать: «Мне так жаль, что вы уходите, но это похоже на отличную возможность. Нам будет вас не хватать».

Не принимайте новости на свой счет

Негативные чувства возникают потому, что мы принимаем новости близко к сердцу. Даже если вы — неидеальный руководитель (в конце концов, каждый из нас может стать лучше), увольнение сотрудника не означает, что вы плохой человек.

В этой ситуации лучше всего отстраниться от своего эго и быть выше всех неприятных мыслей. Возможно, человек уходит не из-за вас, а из-за новых возможностей, лучшей зарплаты, личных обстоятельств или всего вышеперечисленного. Это его карьера и его выбор, поэтому их стоит уважать.

Проявите любопытство

Проявите интерес и постарайтесь узнать, почему человек решил уйти и что намерен делать далее. Попробуйте спросить: «Что мы можем сделать, чтобы убедить вас остаться?». Возможно, это не поможет удержать его, но будет полезно для вас, организации и сотрудников.

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Ребекка Цукер, коуч и партнер-основатель Next Step Partners, приводит в качестве примера историю одной из клиенток. Конкурирующая компания предложила ей должность более высокого уровня и намного более привлекательную зарплату, тогда как текущий работодатель с этим давно медлил.

Сообщив о планах уволиться, через несколько дней она получила от своей компании еще более выгодное предложение, что в конечном итоге убедило ее остаться.

Хотя этот сценарий — скорее исключение, важно задавать вопросы, например: «Что вам нравится или волнует вас больше всего в этой новой работе?».

Возможно, человек упомянет баланс между работой и личной жизнью, возможность работать удаленно, более инклюзивную культуру, ответственные задачи или возможности принимать решения. Такая полезная обратная связь позволит решить эти проблемы для оставшихся и будущих сотрудников, даже если этого человека уже не удержать.

Покажите свою поддержку

Поддерживать хорошие отношения с сотрудниками важно и после их увольнения. Продемонстрируйте, что поддерживаете их решение и дайте им возможность уйти на хорошей ноте. В конце концов, однажды вам может понадобиться их положительная рекомендация.

Даже бывший сотрудник по-прежнему представляет бренд компании и может быть будущим покупателем, клиентом или источником рекомендаций для бизнеса и кадров.

Поддержав планы человека сейчас, вы повысите вероятность, что однажды он вернется в компанию. Поэтому воздайте должное его вкладу и начинаниям и спросите, чем сможете быть полезны, когда он приступит к новой работе.

Скажите, что нужно вам

Сообщая об увольнении, человек, вероятно, уже продумал некоторый план. Например, он собирается сделать перерыв, прежде чем приступит к новой работе. Заранее узнайте о его планах и потребностях, чтобы обеспечить плавный переход.

Возможно, потребуется завершить конкретный проект, перераспределить задачи или дополнительно обучить кого-то, чтобы взять на себя эти обязанности и свести к минимуму сбои.

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Новость об увольнении не обязательно означает конец света или конец отношений. Даже если это стало полной неожиданностью, профессиональная реакция позволит укрепить отношения и получить новые возможности.

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