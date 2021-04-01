Как арендодатели и бизнес готовят офисы к возвращению сотрудников

С начала пандемии рабочие пространства претерпели немало модификаций, призванных препятствовать распространению коронавируса. Однако теперь, когда офисы возвращаются к обычной жизни, эксперты полагают, что дальнейшая трансформация неизбежна. Многочисленные экраны, система бронирования рабочих столов, голограммы удаленных сотрудников — это лишь некоторые из технологий, которые станут частью новой нормы.

Согласно опросу консалтинговой компании PwC, в новых условиях бизнесу понадобится меньше офисного пространства, а значит, он будет избавляться от избыточных площадей. В этом месяце ритейлер Target сообщил, что избавится от недвижимости в деловом центре Миннеаполиса, а в сентябре торговая сеть спортивных товаров REI продала недавно построенный главный офис в Белвью, штат Вашингтон.

«Это переломный момент», — отмечает Мина Кренек, руководитель по дизайну интерьеров в Perkins+Will, архитектурной компании, которая переоборудует офисы, в том числе и собственный, для новых потребностей.

Прошлой весной арендодатели и арендаторы готовились вернуться в офисы летом или осенью. Столы разместили так, чтобы между ними сохранялась дистанция в 2 м, а между ними установили барьеры из оргстекла. На пол приклеили указатели, из конференц-залов убрали стулья и ввели график посещений, чтобы избежать больших скоплений людей.

Тогда большинство сотрудников просто оставались дома. Пандемия продолжалась, и мы освоили Zoom и открыли, что можно быть продуктивным и лежа на диване в гостиной, и сидя в кресле на заднем дворе.

Теперь, когда бизнес снова собирается вернуться в офисы, потребуются не только меры предосторожности, но и другие нововведения.

Согласно исследованию KayoCloud, более 80% компаний переходят на гибридную модель, которая предполагает, что сотрудники находятся на рабочем месте три дня в неделю.

Офисные пространства получают новое предназначение. Теперь они используются для активностей, выигрывающих от личного взаимодействия: совместной работы над проектами и обучения сотрудников, которое поможет продвигать культуру и идентичность компании.

Места общего пользования будут расширены и оборудованы мебелью, которую можно перемещать при необходимости. Поставщики офисной мебели Steelcase и Knoll сообщают о сильном интересе к мобильным столам, тележкам и перегородкам.

При этом судьба личного пространства внутри офисов — рабочих столов с семейными фото — остается под вопросом. Зачем тому, кто присутствует на работе один-два дня в неделю, собственное место, которое чаще будет пустовать?

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В некоторых случаях персональные столы заменяют рабочими станциями (также используется термин hot desk), которые в течение дня может использовать любой сотрудник.

В начале пандемии, когда казалось, что коронавирус распространяется через зараженные поверхности, такая модель получила явное неодобрение сотрудников. Однако их позиция смягчилась после того, как было признано, что вирус преимущественно передается по воздуху. Обработка столов до и после использования вошла в норму. Привычным стало и бронировать стол заранее.

Работники часто выступали против отказа от персональных рабочих мест, но возможность работать из дома и не тратить время на поездки перевесила.

«Если бы я опрашивал людей год назад, они бы сказали, что им точно нужны три шкафа и книжная полка. Теперь ответы совсем другие», — говорит Андреа Ванецко, директор архитектурной компании NBBJ.

Меняются и конференц-залы. В прошлом они подразумевали личные встречи. Большой экран на стене использовался для презентаций или появления руководителя из другого представительства.

Но теперь некоторые постоянно работают дистанционно, и компании ищут способы обеспечить для них такую же степень участия, как при физическом присутствии. Обсуждается даже использование голограмм на базе ИИ, которые бы помогли удаленным сотрудникам занять место за столом.

Петер Кнутсон, руководитель по стратегии в A+I, рассказывет, что некоторые компании проводят встречи через Zoom, чтобы поддерживать чувство значимости у всей команды.

Для того, чтобы улучшить качество видео и звука, на стол или штатив ставятся камеры с круговым обзором, микрофоны и динамики. Кренек отмечает, что в будущем эти технологии, вероятно, будут встроенными, а количество экранов вырастет. Таким образом, конференц-залы будут трансформированы в комнаты для Zoom.

Аналогичным образом комнаты для личных звонков, которые уже есть в опенспейсах, могут превратиться в кабинеты для видеоконференций со встроенными экранами.

Неизбежно экраны будут появляться везде. Например, их можно разместить рядом с кофейной станцией или в столовой, чтобы сотрудники могли виртуально встретиться с коллегами.

Станут популярнее и цифровые доски, благодаря которым удаленные работники смогут видеть, что на них пишут, в режиме реального времени.

Сохранятся и модификации, введенные для защиты от коронавируса.

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Натали Энгельс, руководитель в архитектурной компании Gensler, считает, что разметка с безопасной дистанцией сохранится, пока «это не войдет у людей в привычку». Предупреждения, которые стали повсеместно размещать во время пандемии, вероятно, будут убирать.

Но со временем использование офисных помещений становится все более безопасным: благодаря мобильным приложениям, сенсорам и голосовому управлению уже не нужно прикасаться к поверхностям.

Теперь сенсоры позволяют пройти через турникет и вызвать лифт взмахом руки. Арендодатели, которым еще предстоит инвестировать в эти технологии, уже экспериментировали с ножными педалями. Кнопки на стенах можно нажимать локтем, чтобы не касаться ручек. Некоторые компании также добавляют педали для дверей.

Коронавирус также привлек внимание к качеству воздуха. Крыши, террасы, внутренние дворы и прочие пространства на открытом воздухе были популярны и до пандемии. Сейчас, когда свежий воздух стал необходимостью, этот тренд только усилился.

Некоторые арендодатели настроили системы отопления, вентиляции и кондиционирования так, чтобы увеличить приток уличного воздуха. Также они заменили фильтры, чтобы удерживать более мелкие частицы.

Джеффри Ф. Фэй, юрист по недвижимости из Pullman & Comley, отмечает, что некоторые меры включаются в договоры аренды. Но арендодатели стараются действовать проактивно, поскольку пытаются сделать офисы как можно более привлекательными — сейчас арендаторы могут задаться вопросом, нужно ли им вообще арендовать помещение.

«Арендодатели понимают, что мы находимся на пороге перемен, — говорит он. Они хотят, чтобы сотрудники чувствовали себя настолько комфортно, чтобы вернуться в офис».

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