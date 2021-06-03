Китайские конкуренты Robinhood добавят поддержку криптовалют

Два китайских конкурента Robinhood, приложения для торговли акциями, хотят повысить свою конкурентоспособность за рубежом с помощью криптовалют. В прошлом месяце компании Futu и Tiger Brokers объявили о том, что подали заявки на получение лицензий в Сингапуре и США. Это позволит их местным клиентам торговать цифровыми валютами.

В последние месяцы криптовалюты, такие как Bitcoin, снова появились в центре внимания. В то же время китайские регуляторы усилили меры по ограничению спекуляций на рынке: выпустили новые предупреждения против торговли цифровыми валютами, а также ужесточили запрет на майнинг Bitcoin.

В мире финансовой торговли спрос на криптовалюты остается высоким: недавно цена Bitcoin достигла рекордных $60 тысяч, но затем упала до $35 тысяч.

Robinhood представила возможность торговать Bitcoin и Ethereum в США в начале 2018 года. В текущем году к платформе присоединились 3 млн пользователей за месяц. В апреле площадка для торговли криптовалютами Coinbase дебютировала на Nasdaq.

По словам CFO Futu Артура Чена, компания надеется представить продукты для работы с криптовалютой в конце этого года.

Большинство первых китайских сотрудников Futu и Tiger Brokers пришли из крупных технологических компаний, таких как Alibaba и Baidu. Поскольку эти компании торгуются на биржах в США, их сотрудники заинтересовались торговлей акциями зарубежом.

Сейчас обе компании все больше ориентируются на рынки за пределами материкового Китая. Пекин не только полностью запретил перевод юаней в Bitcoin, но и строго контролирует оттоки капитала.

Чен утверждает, что с момента запуска в Сингапуре в начале марта Futu привлек 100 тысяч платежеспособных клиентов менее чем за три месяца. Он также добавляет, что за первый квартал около одной четвертой новых пользователей пришли из Сингапура и США.

На международном рынке розничной торговли обе компании сталкиваются с конкуренцией не только со стороны Robinhood, но и традиционных игроков, таких как Interactive Brokers. Futu и Tiger Brokers пытаются привлечь клиентов с помощью социальной сети, встроенной в приложение, где можно обмениваться идеями и обучаться инвестированию.

В конце марта Futu сообщила, что 789652 пользователей площадки владеют активами — более чем в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

За первый квартал количество пользователей Tiger Brokers, владеющих вкладами, выросло более чем в два раза (до 376 тысяч) по сравнению с прошлым годом.

CEO Tiger Brokers Тяньхуя Ву заявляет, что клиенты очень заинтересованы в криптовалютах, а размещение акций Coinbase привлекло новых пользователей. Однако он добавляет, что по сравнению с прошлым годом интерес общественности к IPO снизился.

На прошлой неделе Futu и Tiger Brokers были добавлены в фондовые индексы MSCI.

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