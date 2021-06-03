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Истории

Китайские конкуренты Robinhood добавят поддержку криптовалют

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Два китайских конкурента Robinhood, приложения для торговли акциями, хотят повысить свою конкурентоспособность за рубежом с помощью криптовалют. В прошлом месяце компании Futu и Tiger Brokers объявили о том, что подали заявки на получение лицензий в Сингапуре и США. Это позволит их местным клиентам торговать цифровыми валютами.

Китайские конкуренты Robinhood добавят поддержку криптовалют

В последние месяцы криптовалюты, такие как Bitcoin, снова появились в центре внимания. В то же время китайские регуляторы усилили меры по ограничению спекуляций на рынке: выпустили новые предупреждения против торговли цифровыми валютами, а также ужесточили запрет на майнинг Bitcoin.

В мире финансовой торговли спрос на криптовалюты остается высоким: недавно цена Bitcoin достигла рекордных $60 тысяч, но затем упала до $35 тысяч.

Robinhood представила возможность торговать Bitcoin и Ethereum в США в начале 2018 года. В текущем году к платформе присоединились 3 млн пользователей за месяц. В апреле площадка для торговли криптовалютами Coinbase дебютировала на Nasdaq.

По словам CFO Futu Артура Чена, компания надеется представить продукты для работы с криптовалютой в конце этого года. 

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Большинство первых китайских сотрудников Futu и Tiger Brokers пришли из крупных технологических компаний, таких как Alibaba и Baidu. Поскольку эти компании торгуются на биржах в США, их сотрудники заинтересовались торговлей акциями зарубежом.

Сейчас обе компании все больше ориентируются на рынки за пределами материкового Китая. Пекин не только полностью запретил перевод юаней в Bitcoin, но и строго контролирует оттоки капитала.

Чен утверждает, что с момента запуска в Сингапуре в начале марта Futu привлек 100 тысяч платежеспособных клиентов менее чем за три месяца. Он также добавляет, что за первый квартал около одной четвертой новых пользователей пришли из Сингапура и США.

На международном рынке розничной торговли обе компании сталкиваются с конкуренцией не только со стороны Robinhood, но и традиционных игроков, таких как Interactive Brokers. Futu и Tiger Brokers пытаются привлечь клиентов с помощью социальной сети, встроенной в приложение, где можно обмениваться идеями и обучаться инвестированию.

  • В конце марта Futu сообщила, что 789652 пользователей площадки владеют активами — более чем в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
  • За первый квартал количество пользователей Tiger Brokers, владеющих вкладами, выросло более чем в два раза (до 376 тысяч) по сравнению с прошлым годом.

CEO Tiger Brokers Тяньхуя Ву заявляет, что клиенты очень заинтересованы в криптовалютах, а размещение акций Coinbase привлекло новых пользователей. Однако он добавляет, что по сравнению с прошлым годом интерес общественности к IPO снизился.

На прошлой неделе Futu и Tiger Brokers были добавлены в фондовые индексы MSCI.

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Фото на обложке: Lightboxx / Shutterstock

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