Samsung добавила в смартфоны поддержку криптокошельков

Пользователи смартфонов Galaxy смогут добавить свои холодные криптокошельки в Samsung Blockchain Wallet и совершать операции с активами в одном сервисе. Он поддерживает, говорят в Samsung, ряд самых популярных криптовалют, в том числе Ethereum и Bitcoin.
Что касается безопасности, то мобильные блокчейн-решения компании защищены платформой Knox и хранятся в зашифрованном виде вне операционной системы, добавили в Samsung.
В Blockchain Wallet также есть поддержка децентрализованных приложений, в которых блокчейн используется для аутентификации при передаче цифровых активов.
Фото с сайта Samsung
Кроме того, владельцы смартфонов Galaxy смогут подключаться к аппаратным кошелькам, в частности Ledger Nano S, Ledger Nano X. Еще в Blockchain Wallet встроили новостную ленту от издания Coindesk.
Криптокошелек от Samsung доступен владельцам смартфонов Galaxy на операционной системе Android 9.0 и выше.
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