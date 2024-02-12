Китайские пользователи используют ролевые игры, чтобы научиться копить деньги

Стоимость жизни растет, и все больше молодых китайцев превращают управление капиталом в ролевую игру. В социальных медиа ее участники рассказывают выдуманные истории, которые поощряют хорошие финансовые привычки.

Дин Цзюаньцзюань находится на пятом месяце беременности и рассказывает об этом своим 47 тысячам подписчиков в популярном китайском лайфстайл-приложении Xiaohongshu. Нюанс в том, что она не ждет ребенка.

24-летняя девушка превратила идею материнства в стратегию накопления денег. Она скрупулезно отслеживает и «оплачивает» все расходы — от посещения врачей до покупок детской одежды — и кладет эквивалент суммы в цифровой кошелек.

Глядя на растущие расходы на проживание и финансовую неопределенность, все большее число молодых китайцев переосмысливают процесс сбережения, превращая его в творческую ролевую игру, поощряющую участников экономить деньги с помощью историй и фантазий.

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В последние месяцы на Xiaohongshu появилось множество серий публикаций, авторы которых примеряют вымышленные образы: от пожилого человека до принцессы или даже таких персонажей, как Кэролайн Ченнинг из американского сериала «Две девицы на мели» или Син-тяна из манги «Карандаш Син-тяна».

Одни открывают для этой цели цифровые кошельки, а другие выбирают банковский счет, который не привязан ни к каким платежным приложениям и гарантирует, что сэкономленные деньги останутся нетронутыми.

Так, одна пользовательница представляет себя в роли одноклассницы Гарри Поттера и делится своими повседневными приключениями в мире волшебников. В конце каждой публикации она пишет, сколько денег отложила в этот день. Сумма вдохновлена событиями из истории — например, отправленные в копилку 7 юаней символизируют стоимость волшебной палочки.

Другая девушка изображает принцессу, вынужденную выживать после того, как ее королевство разрушено. В первый день она призвала своих подписчиков сэкономить 20 юаней, повторив первый заработок принцессы, которая устроилась на неполный рабочий день в KFC.

26-летняя Цзян Лин, медсестра из восточного города Ханчжоу, считает, что, в отличие от традиционных методов, геймификация увлекает и расслабляет. Цзян участвует в программе уже два месяца и уже отложила около 3 тысяч юаней.

«Я слишком застенчива, чтобы делиться этим с друзьями, потому что это кажется ребячеством, но для кого-то с моим недостатком самодисциплины это эффективно», — рассказывает она.

Хуан Шуминг, страховой брокер из Шэньчжэня, — еще одна активная участница движения. 27-летняя девушка придумала историю 61-летней богатой женщины без детей на закате жизни.

«Тенденция старения общества отталкивает молодых людей от ухода за пожилыми людьми», — объясняет Хуан, добавив, что она надеялась, что ее персонаж подтолкнет к обсуждению этой темы.

Хотя история выдумана, она основана на собственной жизни Хуан и ее наблюдениях за пожилыми инфлюенсерами. Одна из них — 62-летняя тренер по йоге, известная тем, что красит волосы в разные цвета. «Этот персонаж — проекция моего будущего „я“», — говорит Хуан.

При этом она стремится создать в своих рассказах более непринужденную атмосферу и тщательно избегает тем, которые могли бы осветить негативную сторону ухода за пожилыми людьми. Вместо того, чтобы поощрять людей периодически откладывать крупные суммы, она рекомендует делать это чаще и понемногу, чтобы поддерживать динамику.

Дин подчеркивает, как важно регулярно публиковать обновления, чтобы поддерживать интерес аудитории, несмотря на сложность создания привлекательного контента и изучения информации о беременности. «Закончить историю важнее, чем сделать ее совершенной», — говорит Дин.

Новый подход к сбережениям также появился в то время, когда молодые китайцы все больше внимания уделяют финансовому благоразумию.

Согласно данным Yu'e Bao, онлайн-платформы для управления финансами, связанной с мобильным платежным приложением Alipay, молодые люди явно отдают предпочтение традиционным инвестициям.

В 2021 году лица, родившиеся после 1995 года, инвестировали в платформу на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. К 2023 году те, кто родился после 1990 года, составляли 40% базы пользователей платформы, что свидетельствует о значительном росте числа участников в возрасте от 23 до 28 лет.

«Кажется, все испытывают глубокое чувство незащищенности и защищают деньги от будущих неопределенностей», — говорит Хуан. С ростом интереса к управлению капиталом, объясняет она, менее рискованные и более доступные сберегательные счета стали более привлекательными, чем акции и паевые фонды.

Сама Дин столкнулась с финансовыми проблемами после окончания колледжа, когда она переехала на работу в новый город. Столкнувшись с возросшими расходами и ограниченными доходами, она была мотивирована стремиться к экономической независимости, не полагаясь на родителей.

«Осознание того, что мне нужно постоянно тратить деньги просто для того, чтобы жить, подтолкнуло меня к более консервативному подходу к сбережениям», — говорит Дин, добавляя, что вдохновлялась, придумывая воображаемые сценарии.

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В последние годы движение в сторону экономного образа жизни нашло отклик на социальной платформе Douban, где появились сообщества вроде «Коалиция прижимистых женщин» и «Сумасшедшая экономия», где множество людей собираются, чтобы обмениваться советами по экономии.

В прошлом году, в ответ на снижение процентных ставок по депозитам, местные СМИ сообщили, что некоторые молодые китайцы в поисках более высокой доходности рискнули открыть счета в небольших банках в разных городах.

Опрос, проведенный в 2023 году, показал, что многие молодые китайцы хранят на счетах меньше, чем можно было бы ожидать: примерно у 20% есть менее 10 тысяч юаней, в то время как большинству удается скопить от 10 тысяч до 100 тысяч юаней. Во многом это объясняется высокой стоимостью жизни и склонностью к частому шопингу.

Несмотря на то, что необычный метод экономии набирает популярность, далеко не все считают его эффективным. По словам Хуан, в своей группе она наблюдала разный уровень приверженности, но сама остается сторонницей этого метода.

Но, отмечает Хуан, важно не только выработать привычку к экономии, но и составлять выполнимые планы и управлять ожиданиями, чтобы справиться с тревогами, связанными с финансами.

«Речь идет о том, чего вы можете достичь в своей жизни, исходя из своих способностей, желаний и того, что действительно находится за пределами вашей досягаемости, — говорит Хуан. — Я думаю, иногда, когда что-то все еще остается недосягаемым, отказаться от чего-то — тоже неплохо, потому что очень важно хорошо жить в настоящем».

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