Криштиану Роналду отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola. После этого компания потеряла почти $4 млрд

Во вторник в первом матче Чемпионата Европы Португалия обыграла Венгрию со счетом 3:0, а Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата, забив пенальти на 87 минуте. Однако всемирно известный футболист привлек к себе не меньше внимания еще до начала игры.
Во время пресс-конференции перед матчем Рональду отодвинул в сторону две бутылки Coca-Cola, стоящие перед его микрофоном, и взял бутылку воды. После этого стоимость акций Coca-Cola упала на 1,6% — почти на $4 млрд.
Cristiano Ronaldo doesn't seem to like Coca-Cola. #Euro2020 pic.twitter.com/a2wAKd6wz6— SportsRooter.com ⚽️ (@SportsRooter) June 14, 2021
Coca-Cola является официальным спонсором чемпионата Европы, третьего по популярности спортивного мероприятия после Олимпийских игр и World Cup. В ответ на произошедшее компания заявила, что «каждый вправе выбирать напиток по своему предпочтению».
Похожая ситуация произошла с Heineken после того, как Франция обыграла Германию со счетом 1:0. Поль Погба также отодвинул бутылку безалкогольного пива бренда от своего микрофона.
Многие похвалили Рональду за публичную заботу о своем здоровье. Теперь поклонникам, по-видимому, стоит предупредить его насчет KFC.
Однако стоит отметить, что действия Роналду могли быть не единственной причиной падения акций Coca-Cola. Дело в том, что во вторник также проходило начисление дивидентов компании. По данным Investopedia прошлая пятница, 11 июня, — крайний срок для покупки ценных бумаг, гарантирующих выплату следующих дивидентов. В таких условиях падение стоимости акций — нормальное явление.
Но на этом история не закончилась. 17 июня УЕФА попросила игроков не убирать спонсорские напитки, которые расставляют во время пресс-конференций. Директор УЕФА Мартин Каллин сообщил, что команду уже оповестили по этому вопросу.
Фото на обложке: RMilan /
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