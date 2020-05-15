В США появилось приложение Safe Queue для создания цифровой очереди в магазин

Многие магазины ограничивают число посетителей, которые могут одновременно находиться внутри, из-за чего возле них выстраиваются очереди. Чтобы обезопасить покупателей, в США создали приложение Safe Queue: оно позволяет занимать место в цифровой очереди.

Safe Queue придумал разработчик Дэйв Чура для конкурса IBM Call for Code. Работа приложения, которое стало одним из трех победителей Call for Code, основана на GPS: оно знает, когда покупатель находитесь в пределах тысячи футов от магазина.

«Как только вы подойдете достаточно близко, можно будет нажать на большой зеленый индикатор — это поместит вас в очередь Safe Queue, виртуальную очередь. После этого вы сможете припарковать автомобиль или пойти в другое место, которое, по вашему мнению, безопасно», — объяснил Чура.

Магазины управляют очередями через приложение, а клиенты получают уведомления, когда приближается их время зайти внутрь. И покупатели, и продавцы оказываются более защищенными друг от друга. «Работникам магазинов, вероятно, будет лучше, если вы подождете своей очереди где-то далеко, потому что им не придется терпеть толпы во время их длинных смен», — добавляет Чура. В перспективе Safe Queue можно будет использовать и в магазинах с другими товарами, а также в таких местах, как избирательные участки.

Safe Queue работает по тому же принципу, что и приложения для посетителей ресторанов, ожидающих столик. Некоторые из них уже поменяли профиль: Waitwhere сейчас тоже помогает продуктовым магазинам создавать цифровые очереди.

Важно, что в Safe Queue не нужно регистрироваться. «Вам вообще не нужно предоставлять какую-либо информацию. На самом деле, вам просто нужно пройти около магазина. Это действительно анонимно. Я активный защитник конфиденциальности, поэтому сделать Safe Queue анонимным было важно для меня самого», — подчеркивает Чура.

Он также хочет, чтобы услуга была бесплатной и для ее получения не было никаких препятствий. Сейчас IBM помогает разработчику завершить отправку приложения в App Store и Google Play, а также установить связь с крупными ритейлерами, чтобы они начали пользоваться Safe Queue как можно быстрее.

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