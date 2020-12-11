Четыре причины находить время для себя: советы для родителей и трудоголиков

Работающие родители часто ставят собственные нужды на последнее место. Если им все же удается выделить личное время, они чувствуют вину или сталкиваются с осуждениями окружающих. Однако заботой о себе не стоит пренебрегать. Коуч Нихар Чхая рассказал, почему это так важно.

Показывает умение расставлять приоритеты

Многие родители не высыпаются, редко встречаются с друзьями и не проводят достаточно времени наедине с собой. Они откладывают свои базовые потребности, чтобы больше заботиться о семье. Однако неспособность распределять дела и расставлять приоритеты может сказаться на работе.

Так было с одним из моих клиентов, который работал директором по маркетингу. Он стремился получить повышение до вице-президента и совсем не уделял внимания семье. Он приходил в офис раньше всех и сидел там до позднего вечера. Постоянная доступность расположила к нему старшее руководство. Однако его неспособность отказываться от бесконечных просьб привела к тому, что его подчиненным, у многих из которых тоже были семьи, приходилось работать больше.

Он посчитал, что, если поставит потребности компании выше собственных и семейных нужд, то гарантированно получит повышение. Но на деле эта стратегия привела к обратному результату. Старшее руководство решило не повышать его, так как он показал себя скорее как исполнитель, чем стратегический лидер.

Возможно, семья и коллеги очень удивятся, если вы намеренно решите взять личное время, отложив другие дела. Но таким образом вы проявляете свои лидерские качества и способность расставлять приоритеты.

Стимулирует креативность

Опрос агентства Motherly показал, что 78% работающих родителей постоянно приходится выбирать между карьерой и семьей. Эту проблему можно решить, если уделять себе достаточно времени, чтобы переосмыслить препятствия и найти лучшие решения.

В книге Parents Who Lead авторы Стюарт Фридман и Алисса Вестринг помогают преодолеть убеждение, что успех в одной сфере обязательно требует пожертвовать другой. Они утверждают, что, если связать все аспекты жизни — собственные потребности, работу, семью и общество — то получится не только эффективно управлять задачами, но и добиться успеха.

Рассмотрим эту концепцию на примере. Вы любите бегать на свежем воздухе и решили выделить на это время в течение рабочего дня, потому что хотите улучшить здоровье и снизить стресс. Раньше вы не позволяли себе взять свободный час в рабочем расписании. И даже если бы вы это сделали, чувство вины за то, что вы не уделяете это время семейным заботам, не заставило бы себя ждать.

Однако у заботы о себе много преимуществ. Например, пробежка поможет:

освежить мысли;

показать подчиненным, что вы доверяете им работу в свое отсутствие;

улучшить настроение;

показать хороший пример детям;

повысить энергичность и мотивацию заниматься общественными делами, например волонтерством.

Работающие родители, которые попробовали эту концепцию, обнаружили, что забота о себе помогает найти баланс между всеми сферами жизни, а не жертвовать одной ради других. В результате их удовлетворенность карьерой повысилась на 17%, семейной жизнью — на 31%, а личным благополучием — на 54%.

Избавляет близких от излишней заботы

Может показаться, что забота об окружающих взамен собственной выгоды — это высший акт проявления самоотверженности. Однако иногда таким поведением можно непреднамеренно навредить близким.

Жизнь моей клиентки Джейн, успешного руководителя бизнеса, была наполнена заботой о детях и рабочими обязанностями. Муж убеждал ее передать некоторые задачи няне, но она считала, что слишком нужна своим детям и не может позволить другим растить их.

Однако такой подход привел к напряженной семейной обстановке. Помимо того, что Джейн не могла найти компромисс с мужем, она часто срывалась на детей из-за переизбытка стресса. В конце концов она поняла, что, отказываясь передать некоторые обязанности другим, она лишь усугубляла ситуацию. Вместо того, чтобы быть ближе к родным, она отталкивала их.

Улучшает ваш профессиональный бренд

Игнорирование заботы о себе также может навредить карьере. Многие работающие родители, особенно с новорожденными детьми, настолько перегружены домашними обязанностями, что перестают обращать внимание на то, какое впечатление они производят в офисе.

Один из моих клиентов в первые годы после появления ребенка перестал следить за собой, постоянно опаздывал и страдал от бессонных ночей. Он был неряшливым и уставшим — и уже не выглядел как влиятельный руководитель.

Однако внешний вид и стиль значительно влияют на то, как вас воспринимают коллеги. Обновление гардероба и изменение языка тела помогут решить эту проблему и вернуться к карьерному успеху.

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