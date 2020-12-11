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Истории

Четыре причины находить время для себя: советы для родителей и трудоголиков

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Работающие родители часто ставят собственные нужды на последнее место. Если им все же удается выделить личное время, они чувствуют вину или сталкиваются с осуждениями окружающих. Однако заботой о себе не стоит пренебрегать. Коуч Нихар Чхая рассказал, почему это так важно.

Четыре причины находить время для себя: советы для родителей и трудоголиков

Показывает умение расставлять приоритеты

Многие родители не высыпаются, редко встречаются с друзьями и не проводят достаточно времени наедине с собой. Они откладывают свои базовые потребности, чтобы больше заботиться о семье. Однако неспособность распределять дела и расставлять приоритеты может сказаться на работе.

Так было с одним из моих клиентов, который работал директором по маркетингу. Он стремился получить повышение до вице-президента и совсем не уделял внимания семье. Он приходил в офис раньше всех и сидел там до позднего вечера. Постоянная доступность расположила к нему старшее руководство. Однако его неспособность отказываться от бесконечных просьб привела к тому, что его подчиненным, у многих из которых тоже были семьи, приходилось работать больше.

Он посчитал, что, если поставит потребности компании выше собственных и семейных нужд, то гарантированно получит повышение. Но на деле эта стратегия привела к обратному результату. Старшее руководство решило не повышать его, так как он показал себя скорее как исполнитель, чем стратегический лидер. 

Возможно, семья и коллеги очень удивятся, если вы намеренно решите взять личное время, отложив другие дела. Но таким образом вы проявляете свои лидерские качества и способность расставлять приоритеты.

Стимулирует креативность

Опрос агентства Motherly показал, что 78% работающих родителей постоянно приходится выбирать между карьерой и семьей. Эту проблему можно решить, если уделять себе достаточно времени, чтобы переосмыслить препятствия и найти лучшие решения. 

В книге Parents Who Lead авторы Стюарт Фридман и Алисса Вестринг помогают преодолеть убеждение, что успех в одной сфере обязательно требует пожертвовать другой. Они утверждают, что, если связать все аспекты жизни — собственные потребности, работу, семью и общество — то получится не только эффективно управлять задачами, но и добиться успеха.

Рассмотрим эту концепцию на примере. Вы любите бегать на свежем воздухе и решили выделить на это время в течение рабочего дня, потому что хотите улучшить здоровье и снизить стресс. Раньше вы не позволяли себе взять свободный час в рабочем расписании. И даже если бы вы это сделали, чувство вины за то, что вы не уделяете это время семейным заботам, не заставило бы себя ждать.

Однако у заботы о себе много преимуществ. Например, пробежка поможет:

  • освежить мысли;
  • показать подчиненным, что вы доверяете им работу в свое отсутствие;
  • улучшить настроение;
  • показать хороший пример детям;
  • повысить энергичность и мотивацию заниматься общественными делами, например волонтерством.

Работающие родители, которые попробовали эту концепцию, обнаружили, что забота о себе помогает найти баланс между всеми сферами жизни, а не жертвовать одной ради других. В результате их удовлетворенность карьерой повысилась на 17%, семейной жизнью — на 31%, а личным благополучием — на 54%.  

Избавляет близких от излишней заботы 

Может показаться, что забота об окружающих взамен собственной выгоды — это высший акт проявления самоотверженности. Однако иногда таким поведением можно непреднамеренно навредить близким.

Жизнь моей клиентки Джейн, успешного руководителя бизнеса, была наполнена заботой о детях и рабочими обязанностями. Муж убеждал ее передать некоторые задачи няне, но она считала, что слишком нужна своим детям и не может позволить другим растить их.

Однако такой подход привел к напряженной семейной обстановке. Помимо того, что Джейн не могла найти компромисс с мужем, она часто срывалась на детей из-за переизбытка стресса. В конце концов она поняла, что, отказываясь передать некоторые обязанности другим, она лишь усугубляла ситуацию. Вместо того, чтобы быть ближе к родным, она отталкивала их.

Улучшает ваш профессиональный бренд

Игнорирование заботы о себе также может навредить карьере. Многие работающие родители, особенно с новорожденными детьми, настолько перегружены домашними обязанностями, что перестают обращать внимание на то, какое впечатление они производят в офисе. 

Один из моих клиентов в первые годы после появления ребенка перестал следить за собой, постоянно опаздывал и страдал от бессонных ночей. Он был неряшливым и уставшим — и уже не выглядел как влиятельный руководитель.

Однако внешний вид и стиль значительно влияют на то, как вас воспринимают коллеги. Обновление гардероба и изменение языка тела помогут решить эту проблему и вернуться к карьерному успеху.

Источник.

Фото на обложке: Halfpoint / Shutterstock

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