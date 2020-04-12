Почему родители по всему миру выбирают для своих детей домашнее обучение

Меня зовут Надя Иванчиков. Мой муж занимался теоретической математикой, а я – преподаватель. В 2000 году мы уехали в Нью-Йорк: некоторое время супруг работал на Уолл Стрит, а в 2001 году мы обосновались в Эдмонтоне. Там он перешел в бизнес-девелопмент, а позже основал свое дело – уже девять лет наша компания устанавливает солнечные системы. У нас четверо детей и все были на домашнем обучении. Я расскажу, как это устроено в Канаде и почему отсутствие диплома об окончании школы или вуза не мешает учиться дальше и находить работу.

Варианты домашнего обучения в Канаде: с экзаменами и без

В каждой канадской провинции свои законы. Но система построена так, что учебное заведение не привязано к месту жительства, и ты можешь выбрать любое. Каждая школа специализируется на своем направлении: спорт, музыка, искусство – выбор большой. Чтобы уйти на домашнее образование, надо просто заполнить форму и зарегистрироваться в программе школы, которая будет вас вести.

А дальше есть два варианта, которые различаются только тем, кто отвечает за образование ребенка. В первом случае это школа: она присылает тесты, материалы и задания. Во втором случае – родитель, который сам выбирает метод обучения, материалы и сам строит программу. Ребенок сдает экзамены по желанию и не получает сертификат об окончании учебного заведения. В нашей семье мы выбрали второй вариант.

Отсутствие сертификата – не преграда для поступления в вуз. Наоборот, у канадских высших учебных заведений есть специальные критерии, по которым таких детей принимают на обучение.

Вузы могут рекомендовать пройти тематические курсы или сдать определенные экзамены. Они смотрят на те предметы, которые нужны: если ты идешь на инженера, они смотрят на знание математики и физики и не ставят в приоритет оценки по музыке и истории.

Практика показывает, что можно работать и без диплома. Есть, конечно, специальности, где без диплома тебе не выдадут лицензию – это например, врачи, педагоги, адвокаты, инженеры. Но если я захочу работать где-то еще, например, преподавать частным образом музыку или веб-дизайн, стать строителем или официанткой, имея соответствующие знания – диплом мне не нужен.



Домашнее рисование

«Сын спросил, зачем идти в школу. И я не нашла, что ответить»

Мы были типичными русскими родителями, которые были уверены, что их дети обязательно пойдут в школу. А вот дети наших соседей учились дома. Соседи постоянно рассказывали нам о своем опыте и исследованиях на эту тему.

Супруг и я были очень довольны школой старшего сына: так как он всегда был подвижным и энергичным и ему было трудно усидеть на месте, мы выбрали учебное заведение, где весь процесс шел через игру. Через какое-то время я начала замечать разницу между своими детьми и соседскими. Дети, которые учились дома были более спокойными, уравновешенными, у них горели глаза. А мои уже начали ругаться.

Где-то в середине учебного года наш восьмилетний сын сказал: «Я не хочу идти в школу». На мое замечание он спросил: «А зачем мне туда идти?». И я не смогла ничего ему ответить. Понимала, что мои ответы будут шаблонными или неискренними.

Сперва сын отказался от идеи учиться дома – боялся, что не будет переменок. Но потом мы попали на одно из мероприятий от хоумскулеров, ему понравилось, и мы перешли на домашнее обучение. Муж был против, но мы договорились, что если хорошо закончим год, сын продолжит учиться дома.



Мероприятие для хоумскулеров

«Система в том, что ее нет — мы делаем то, что нам нравится»

На домашнем обучении у нас нет системы или расписания, что мы делаем и когда. Четкого разделения на учебное и внеучебное время тоже нет. Мы делаем то, что нам нравится: читаем, играем в настольные игры, ходим в музеи и на мероприятия от хоумскулеров, смотрим образовательные фильмы. Ведущий всегда ребенок. Моя задача – стоять сзади и помогать.

В Канаде нет тьюторов, которые приходят к вам от школы и контролируют процесс, но такого специалиста можно нанять за деньги. Я сама работаю проверяющим. Это человек, который помогает родителям составить учебный план. Обычно проверяющие приходят два раза в год: в начале учебного сезона и в конце, чтобы понять, действительно ли ребенок учится, не держат ли его в плохих условиях и как он успевает.

Конечно, чем старше дети, тем они более самостоятельно подходят к учебному процессу. Пока мы на карантине неделю. Время от времени мы с детьми собираемся в гостиной и что-то делаем вместе, а дальше они разбредаются по своим углам. Через какое-то время они могут прийти и обсудить прочитанное.



Вместе с дочерью

«Расписание может убить желание развиваться»

Самая главная разница между школой и домашним обучением в том, что в школе не предлагают свободу выбора. Жизнь меняется быстро – ни один учитель не может предположить, как будет выглядеть мир к концу обучения. Поэтому самое важное – это научить детей учиться самим, показать, как искать и как лучше обрабатывать информацию.

Любой ребенок рожден с вложенной программой научиться понять, как устроен этот мир. Дети учатся каждую минуту, вопрос только – чему. Часто мы говорим: «Он сидит дома в телефоне и ничего не делает». Возможно, он изучает, как читать сайт. Или как общаться в сети. Но мы реагируем так, потому что он делает то, что не нравится нам. Когда у ребенка есть возможность самому себе ставить цели и приходить к ним с помощью взрослых, то он становится более самостоятельными.

Я не хочу сравнивать детей и говорить, что дети в школе хуже или лучше. В школе все решают за ребенка: «Сейчас ты должен заниматься этим, потому что это – расписание. И вообще, прозвенел звонок. Не важно, что тебе нравилось рисовать – бери портфель и иди на математику». На мой взгляд, это убивает желание учиться самому и куда-то стремиться. Дома мы рисуем пока не дорисуем – это может длиться и две минуты, и два часа. Пока процесс идет – он идет.

Мне кажется, что те дети, которых меньше заставляют и больше поощряют делать то, что им интересно, вырастают более уверенными в себе. Они с большей легкостью ставят задачи и выполняют их. Неважно, кем они станут – академиками или нет. Им будет интересно делать то, что они делают. И психологических проблем у таких детей меньше.



Мероприятие для хоумскулеров

Как общаться и выполнять лабораторные работы дома

Как включение игр в обучение помогает выбрать профессию

Общения будет столько, сколько организует родитель. В Эдмонтоне много хоумскулеров, которые организуют разные встречи и активности для детей. Просто нужно предпринимать усилия и выходить из дома. В школе ребенок вынужден общаться с теми, кто вокруг него. И это не значит, что все эти люди будут его друзьями или единомышленниками. Хоумскулеры могут выбирать себе круг общения.Если говорить про лабораторные работы, есть сложность: нужно искать доступ к лабораториям. У нас была программа, когда коуч делал программы для надомников. Мы могли записаться и прийти. Потом ее закрыли. Одному сыну было интересно что–то взрывать и химичить, другому – нет. Поэтому я не переживаю. Но дома у нас есть хороший микроскоп и химические наборы.

Дети-домашники взрослеют раньше, чем ровесники в школе и не боятся принимать ответственность. Старший сын-дислексик. В школе он был бы неуспевающим. Человек, который не может прочесть задачу по математике, не мог бы ее решить. Мы обнаружили дислексию только во втором классе. Поэтому процесс обучения происходил у него через руки: мы все время что-то строили.

Когда он говорил, что хочет кем-то стать, мы тут же играли в это. Я не вижу смысла откладывать и ждать чего-то. В 10 лет он сказал, что хочет открыть ресторан. Тогда мы устроили ресторан на день: арендовали помещение с кухней, пригласили друзей, сделали меню, программу развлечений. У нас был кассир и восьмилетние официантки. Потратили много сил, но все остались довольны. Ребенок подумал, что это все здорово, но это не его. Потом он захотел стать пекарем и в 12 лет сам устроился в пекарню помощником. Через пару месяцев уволился.

Разные пути, которые тоже бывают

В этом же возрасте он собрал свой первый компьютер и начал помогать другим, затем стал волонтером в компьютерной мастерской. Через пару месяцев ему предложили там работу. Когда он подумал, что без сертификата об образовании ему будут платить меньше, поступил в колледж и стал сертифицированным техником. Но бумажка ничего не изменила. Потому что уровень зарплаты зависит от знаний. В итоге сын увлекся программированием и сейчас изучает Computer Science в университете.



А вот его сестра, которая младше его на год, выбрала другой путь. Она с детства занималась художественной гимнастикой. В 13 лет она захотела стать тренером и полностью сфокусировалась на спортивных достижениях. Она – единственная из всех детей, кто выбрал обучение в школе – пошла в старшую школу. Сейчас ей 17 лет, она заканчивает 12 класс в другом городе и собирается поступать на физиотерапевта. При этом у нее уже есть тренерская специальность.



Выступление дочери

«Почему ты не заставляла меня заниматься математикой?»

Когда дети и взрослые понимают, что и зачем это нужно – они делает это. А когда это все идет через навязывание – им трудно. Да, можно любого натянуть на тест, что-то выучить. Но ты сдашь экзамен и все забудешь.

Мои выводы о домашнем обучении

Для поступления в университет сыну нужно было подтянуть математику . Он занимался, я ему помогала. Однажды он спросил: «Почему ты меня не заставляла заниматься больше? Сейчас мне было бы легче». Я его спросила: «А как ты думаешь, я должна была тебя заставлять? Но если ты так думаешь, то давай посмотрим, как можно лучше организовать процесс для твоих младших братьев и сестер». Он подумал, пришел и сказал: «Знаешь, наверное, у тебя бы никак не получилось меня заставить. Но сейчас я понял, что она мне нужна и я занимаюсь». Я поняла, что сделала правильно. Если бы я заставляла его учить то, что он не хочет, у нас были бы как минимум испорченные отношения.

Я очень много работаю с хоумскулерами и могу сказать, что они растут более уверенными в себе. Если они приходят заниматься в школу – они занимаются. Им не нужно читать нотации про дисциплину или мотивировать – они знают, зачем конкретно им это нужно. Такие дети умеют делать выбор и принимать решения. Иногда они выглядят как белые вороны, потому что они не конформисты и не ставят себе цель вписаться в толпу. Да, это может сработать против них. Но вместо того, чтобы менять себя, они находят тех, с кем им комфортно. Часто эти дети стремятся помогать и становятся волонтерами в юном возрасте.

Как это изменило нас? Муж оставил офисную работу, перестал быть наемным работником и основал бизнес. У нас произошла переоценка ценностей. Когда дети в школе, мы думаем: «Это школа была плохая, это учитель был плохой». А тут мы берем ответственность за себя: как сделать процесс обучения лучше?

У нас появилась свобода. Ошибка – это не двойка в дневнике, это показатель того, что нужно изменить тактику или метод. У меня ушло года два, чтобы перейти от парадигмы «учиться нужно только в школе» и понять, как выстроить процесс обучения и жизнь через свободу, а не заставление и понукание.

Сейчас мы живем так, как считаем правильным для нас.

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