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Истории

Инвесторы потеряли интерес к акциям разработчиков технологий для автономного вождения — анализ Crunchbase

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Раньше инвесторам публичных рынков не хватало возможностей напрямую инвестировать в технологии будущего, например автономное вождение. Затем в 2020-2021 годах произошел бум: компании из различных секторов проводили IPO и выходили на биржу через SPAC.

Особенно отличились разработчики технологий для беспилотного транспорта: их общая первоначальная оценка составила более $50 млрд. Однако инвесторы интересовались ими недолго. После выхода на биржу в 2020-2021 годах стоимость этих компаний снизилась в среднем более чем на 80%, показал анализ Crunchbase.

Инвесторы потеряли интерес к акциям разработчиков технологий для автономного вождения — анализ Crunchbase

Crunchbase проанализировал данные 14 компаний, разрабатывающих технологии для самоуправляемого транспорта, которые стали публичными за последние несколько лет. Худшие результаты показали разработчик автономных грузовиков Embark и компании по созданию LiDAR-технологий Velodyne Lidar и Quanergy. Их акции упали на 95% и более.

В этом году Quanery и Embark провели обратное дробление акций, чтобы уменьшить риск делистинга, но их стоимость лишь продолжила снижаться.

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В таблице ниже показано, как изменились оценки этих 14 компаний с момента выхода на биржу.

Таблица: Crunchbase

Интерес публичного рынка к этой области быстро снижается, и можно ожидать, что венчурные инвесторы будут воздерживаться от крупных вложений в частные компании, которые занимаются беспилотным вождением. Однако это не совсем верно: в этом году по-прежнему проходят крупные раунды.

  • В январе (до крупного падения публичных рынков) лондонская компания Wayve, которая разрабатывает технологию для автономного вождения на базе МО, привлекла $200 млн в серии B, после чего общий объем инвестиций превысил $450 млн.
  • В апреле Cavnue, разработчик дорог для подключенного и автономного транспорта, привлек $130 млн в раунде серии A, который, среди прочих, возглавил Ford.
  • Крупные раунды закрыли и несколько китайских компаний, в том числе WeRide, разработчик беспилотного транспорта, и Soterea, которая занимается автоматизацией автомобильных функций безопасности.

Тем не менее ситуация значительно отличается от 2021 года, особенно с точки зрения крупных инвестиций на более поздних раундах. Ни одна сделка не превзошла по стадии и размеру прошлогодний крупнейший раунд в этой области — $600 млн в серии D, которые получила Nuro, создающая самоуправляемые электромобили для местных служб доставки.

Учитывая состояние рынка IPO, а также положение публичных компаний в индустрии, не проходят и раунды до IPO.

Прибыль не могла стать причиной

Среди причин крупной распродажи акций в текущем году можно сразу исключить падение прибыли. Дело в том, что компании по разработке LiDAR-систем и беспилотных автомобилей вовсе не были прибыльными. 

Также неясно, насколько могли повлиять их доходы. Многие компании, имеющие продажи, находятся на начальном этапе масштабирования, а другие еще не получают доход. Инвесторы делали ставки не на возможность заработать сейчас, а на перспективу масштабного технологического сдвига.

Исходя из оценок компаний с худшими показателями из списка, многие инвесторы, похоже, больше не надеются на это.

Для примера рассмотрим Embark Technology, разрабатывающую ПО для беспилотных грузовиков. В ноябре 2021 года компания вышла на биржу через слияние со SPAC при оценке примерно в $5,2 млрд. Будучи частной, она привлекла более $117 млн, а для публичного размещения — еще $614 млн. Среди ее ведущих инвесторов — Tiger Global и Sequoia Capital.

Спустя год после выхода на биржу Embark оценивается ниже, чем объем ее денежных резервов на конец последнего квартала. Ее акции обрушились на 97% по сравнению с первоначальной стоимостью.

Не ясно, что стало причиной столь сильного падения. В то же время сложно предположить, почему лишь около года назад Embark, которая еще не получает доход, оценивалась в $5,2 млрд.

В ближайшие кварталы мы увидим, какие компании, ставшие публичными в 2020-2021 годах, вновь завоюют расположение инвесторов. Но на данный момент все они, похоже, быстро теряют свои позиции.

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Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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