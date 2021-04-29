Скромность превыше всего: CEO Shopify Тобиас Лютке как новый тип канадского миллиардера

Однако многие жители Канады даже не знают об этом. В рекламе Shopify предпочитает выдвигать на первый план своих клиентов. Так же поступает и Лютке — необычайно скромный канадский бизнес-лидер.

39-летний миллиардер Тобиас Лютке управляет Shopify — самой дорогой компанией в Канаде, которую он создал из онлайн-магазина сноубордов. Он получил репутацию предсказателя будущих тенденций еще задолго до того, как рыночная капитализация Shopify достигла почти $120 млрд. Все дело в его способности успешно организовывать как мультинациональные, так и локальные торговые бизнес-операции.

Личный капитал Лютке составляет около $8 млрд. При этом он не является ни династическим аристократом, унаследовавшим империю, ни новым экономическим лидером. Дело в том, что онлайн-торговля сейчас процветает, а его компания Shopify удовлетворяет этот спрос.

Успех Shopify всегда заключался в простоте продукта и легкости его масштабирования. При этом он предлагает широкий спектр возможностей — от создания традиционных магазинов и платежных терминалов до разработки студий медиапроизводства и дизайна сайтов.

Сам Лютке — нетипичный представитель технической сферы. В 2002 году, когда ему было 22 года, он переехал из Германии в Канаду и некоторое время даже пытался намерено изменить свой акцент. Лютке не обучался в университете. Вместо этого он прошел курсы по компьютерному программированию в компании Siemens.

Лютке также увлекался сноубордингом. Благодаря жене Фионе Маккан, канадскому дипломату, он смог установить связи, которые позволили ему создать сайт по перепродаже элитных сноубордов Snowdevil. Но Лютке не устраивало качество доступного ему ПО, поэтому он решил создать собственный инструмент. Его разработки стали основой Shopify.

В 2017 году Лютке сказал: «Секрет Shopify заключается в том, что мы направили поезд на верный путь и теперь мы набираем скорость».

Со временем Shopify вошла в ряды самых дорогих компаний Канады, в 2020 году даже достигла вершины списка. После этого Лютке сосредоточился на благотворительности в сфере экологии, в том числе на управлении фондом по устойчивому развитию. Ежегодно он жертвует в него около $5 млн.

Лютке описывает свою компанию как идеальный источник помощи, как с точки зрения истории ее создания, так и механизма ее работы. Вот что он писал на своем сайте:

«Shopify всегда использовала инжиниринг для создания рыночных механизмов. Эти навыки позволили упростить и удешевить становление собственного бизнеса, благодаря чему большее число предпринимателей запустило собственные онлайн-магазины. Улучшив набор простых инструментов для предпринимательства, мы сократили препятствия и значительно повысили спрос. Чтобы решить проблему климатического кризиса, мы вместе должны сделать то же самое в отношении поглощения углерода».

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