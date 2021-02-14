Мечтатели-миллиардеры: как самые богатые люди в мире проектируют будущее

Современные миллиардеры мыслят широко: они стремятся колонизировать космос и земные океаны. Но если раньше проекты будущего создавали ученые, художники и правительства, теперь этим занимаются частные компании. Остается лишь гадать, что ими движет: мечты основателей или бизнес-возможности.

В прошлом году группа криптовалютных инвесторов приобрела списанный круизный лайнер Pacific Dawn и переименовала его в MS Satoshi, в честь предполагаемого создателя биткоина. Инвесторы были членами сообщества систейдинг (seasteading), которое хочет создать автономные плавучие города-государства в международных водах. Главный сторонник этого движения — Питер Тиль, миллиардер из Кремниевой долины и самопровозглашенный анархо-капиталист.

Подобные сообщества, как и колонизация космоса, привлекают определенный род людей — фантастически богатых, работающих в технологической сфере и имеющих правые взгляды.

Проект MS Satoshi провалился. Владельцы судна не смогли получить страховку для путешествия в международные воды, и в декабре 2020 года оно было продано на запчасти. Это был огромный удар для движения. Однако сторонники систейдинга надеются построить роскошные апартаменты в виде научно-фантастических капсул у побережья Нью-Джерси.

Эта история указывает на самый тревожный аспект футуристического движения: большинство убедительных и ярких идей будущего создает и развивает меньшинство сверхбогатых людей и компаний частного сектора.

Красивые цифровые рендеры приглашают в яркие и концептуальные миры. Вот самые известные из них.

Илон Маск заявил, что хочет создать поселение на Марсе к 2050 году.

Проект Джеффа Безоса Blue Origin включает строительство космических станций.

Virgin Hyperloop One Ричарда Брэнсона — вакуумные капсулы, которые развивают скорость в 670 миль в час и не выбрасывают в атмосферу вредные вещества.

Uber предлагает идею автономных такси, которые бы перевозили пассажиров с крыши на крышу. Компания подготовила 16 проектов «небесных портов», разработанных известными архитектурными бюро.

Boring Company Илона Маска обещает сократить время поездок на работу.

Как и любая хорошая идеология, этот приватизированный футуризм затрагивает все — от глобальной инфраструктуры до кухонной техники. Легко представить мир, в котором голосовые помощники решают все наши домашние проблемы.

Такие проекты часто используют фантастические образы, чтобы вдохновить воображение публики и получить одобрение. Но если раньше проекты будущего создавали ученые, художники и правительства, сегодняшнее «будущее» почти полностью изобретено частными компаниями, принадлежащими технологическим миллиардерам. Что это означает для нас?

Если компании проектируют образ будущего, это подразумевает, что они будут иметь в нем влияние и смогут контролировать инфраструктуру. В конечном счете, они будут определять, как функционирует общество. Такие платформы, как Amazon Web Services, Facebook и Robinhood, уже превратились в массивные проекты, контролирующие значительную часть нашей экономики и общественной сферы.

Это не совсем новое явление. На Всемирной выставке 1939 года General Motors представила «Футураму», видение мира 1960 года. Как писал об этом Норман Бел Геддес, проектировщик General Motors: «У правительства есть обязательство развивать земельные, водные, энергетические и природные ресурсы страны. И нет ни одного обязательства, более важного для выполнения этих обязательств, чем развитие инфраструктуры для национальных перевозок».

General Motors использовала инвестиции федерального правительства и образы, заимствованные у художников-авангардистов, в том числе итальянских футуристов, чтобы повлиять на настроение общества. В результате в 1956 году компания добилась создания системы автомагистралей между штатами США.

Современные футуристы черпают идеи напрямую из утопических предложений той эпохи. Blue Origin, план космической колонизации Безоса, практически копирует работу физика Джерарда О'Нила 1975 года для NASA. Однако их политическая составляющая сильно отличается. Скажем, SpaceX хочет продавать билеты переселенцам на Марс за $500 тысяч и готова предоставлять их в кредит, который можно отработать уже после переезда. Это очень напоминает рабство, даже пусть оно и подается как жизнь в инопланетной колонии.

Мы должны представить себе коллективное будущее, которое даст возможности не только небольшому количеству людей. Сможем ли мы приблизиться к футуристам прошлого века, которые мыслили одновременно дерзко и демократично? По крайней мере, стоит попытаться.

Так же как движение систейдинг столкнулось с юридическими трудностями, так и каждый «новый мир» содержит ДНК старого. Когда-то европейские законы о землепользовании дали импульс США, правительство которых вело экспансию на запад континента. Сегодня кто-то должен дать определение завтрашнего дня, пока его не сформулировали технологические миллиардеры.

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