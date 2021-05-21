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Истории

Ученые разработали метод лечения, который заставляет опухолевые клетки самоуничтожаться

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Исследователи из Цюрихского университета создали новую технологию, работающую по принципу «троянского коня». В ее основе лежит модифицированный респираторный аденовирус, который проникает в опухолевые клетки и доставляет гены для различных видов лечения. Эти гены заставляют опухолевые клетки производить терапевтические антитела, которые и разрушают их изнутри. В отличие от химио- и лучевой терапии, этот подход не атакует здоровые клетки, а потому представляет собой важный шаг в лечении опухолевых заболеваний.

Ученые разработали метод лечения, который заставляет опухолевые клетки самоуничтожаться

Новый метод получил название SHREAD (SHielded, REtargeted ADenovirus). Исследователи надеются, что он может применяться и для лечения коронавируса, доставляя гены напрямую в легкие. На деле некоторые из существующих вакцин от COVID-19 уже используют аденовирусы, в том числе Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Статья о новом методе лечения была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences на этой неделе.

По словам руководителя исследовательской группы Андреаса Плюктуна, лечебные агенты — антитела и сигнальные вещества — не распространяются по кровотоку, где могут повредить здоровые органы и ткани. В основном они остаются в той части организма, в которой должны находиться.

В результате испытаний на мышах ученым удалось заставить опухоль производить активное вещество под названием трастузумаб, клинически одобренное для лечения рака груди. Затем эти антитела размножались, не превышая допустимые нормы в других частях кровеносной системы животного.

Сейчас ученые исследуют возможность использовать ту же технологию для доставки биопрепаратов — сильнодействующих лекарств на основе белка, которые до этого момента не применялись из-за сильной токсичности.

Команда также хочет применять SHREAD для лечения коронавируса путем ингаляции. По словам научного сотрудника Цюрихского университета и руководителя группы разработки Шины Смит, этот подход позволит производить антитела COVID-19 прямо в клетках легких, где они нужны больше всего. Она добавляет, что это снизит затраты и повысит доступность лечения, а также улучшит способ получения вакцины.

Источник.

Фото на обложке: IgorVetushko / Shutterstock

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