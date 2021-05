Ученые разработали метод лечения, который заставляет опухолевые клетки самоуничтожаться

Новый метод получил название SHREAD (SHielded, REtargeted ADenovirus). Исследователи надеются, что он может применяться и для лечения коронавируса, доставляя гены напрямую в легкие. На деле некоторые из существующих вакцин от COVID-19 уже используют аденовирусы, в том числе Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Статья о новом методе лечения была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences на этой неделе.

По словам руководителя исследовательской группы Андреаса Плюктуна, лечебные агенты — антитела и сигнальные вещества — не распространяются по кровотоку, где могут повредить здоровые органы и ткани. В основном они остаются в той части организма, в которой должны находиться.

В результате испытаний на мышах ученым удалось заставить опухоль производить активное вещество под названием трастузумаб, клинически одобренное для лечения рака груди. Затем эти антитела размножались, не превышая допустимые нормы в других частях кровеносной системы животного.

Сейчас ученые исследуют возможность использовать ту же технологию для доставки биопрепаратов — сильнодействующих лекарств на основе белка, которые до этого момента не применялись из-за сильной токсичности.

Команда также хочет применять SHREAD для лечения коронавируса путем ингаляции. По словам научного сотрудника Цюрихского университета и руководителя группы разработки Шины Смит, этот подход позволит производить антитела COVID-19 прямо в клетках легких, где они нужны больше всего. Она добавляет, что это снизит затраты и повысит доступность лечения, а также улучшит способ получения вакцины.

